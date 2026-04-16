시니어 던스, '란' 리믹스 앨범으로 국내 전자음악 시장에 출사표

10년 이상 전자음악 신스팝 장르를 꾸준히 선보여온 아티스트 시니어 던스가 새로운 리믹스 앨범 '란'을 발매하고 국내외 음악 팬들에게 자신을 알릴 계획을 밝혔다. 그는 독특한 비주얼과 솔직한 입담으로 자신의 음악 세계와 활동명에 담긴 의미, 그리고 앞으로의 포부를 전했다.

시니어 던스 (Senior Dunce)는 10년 이상 전자음악 분야에서 독자적인 영역을 구축해 온 아티스트다.

그는 신스팝 장르를 중심으로 꾸준히 앨범과 음원을 발표하며 국내뿐 아니라 영국을 포함한 유럽의 여러 언론 매체로부터 그의 음악적 행보에 대한 주목을 받아왔다.

지난 8일, 그는 '란(Lan)'이라는 제목의 리믹스 앨범을 공개하며, 상대적으로 좁은 국내 전자음악 시장을 넘어 글로벌 음악 시장에 자신의 작품들을 더욱 적극적으로 알리기 위한 활동 계획을 밝혔다.

독특한 비주얼 콘셉트를 전면에 내세우며, 시니어 던스라는 이름이 어떤 음악적 세계를 담고 있는지 대중의 호기심을 자극할 것으로 보인다.

그의 새로운 앨범 발매일인 8일 저녁 7시, 서울 중구 을지로 4가에서 그를 직접 만나 깊이 있는 이야기를 나눌 수 있었다.

다음은 그와의 대화를 일문일답 형식으로 정리한 내용이다.

**아티스트로서의 자신 소개를 부탁드립니다.**

저는 2015년부터 시니어 던스라는 이름으로 활동을 시작했습니다. 이전에는 맥시멀 레이시오(Maximal Ratio)라는 예명으로 여러 장의 앨범을 발표한 경험도 있습니다. 주로 신시사이저를 핵심 악기로 사용하는 신스팝 장르의 곡들을 선보여 왔지만, 저는 음악의 경계를 두려워하지 않고 항상 열린 마음으로 새로운 시도를 하려고 노력하고 있습니다.

**활동 명칭에 대한 질문을 자주 받으실 것 같습니다.**

네, 아무래도 그런 편입니다. (웃음) '시니어 던스'는 영국을 포함한 서구권에서 '조금은 서투르지만 매력 있는 친구'를 비유적으로 이르는 관용적인 표현입니다. 저는 이 이름을 통해 뮤지션으로서 끊임없이 도전하고 성장해나가는 저 자신의 정체성을 담아내고자 했습니다. 제 페르소나와도 같다고 할 수 있습니다.

**그렇게 독특한 활동 명칭은 특별한 경험이 없다면 만들기 어렵다고 생각합니다.**

제가 2012년에서 2013년 사이 영국에서 거주하며 어학연수를 마친 후 음악 공부를 이어갔습니다. 그 과정에서 신스팝을 비롯한 전자음악 분야의 여러 뮤지션들과 깊은 친분을 쌓게 되었고, 결국 현지에서 두 곡의 싱글 음원을 발표할 기회를 얻게 되었습니다. 그곳에서의 경험이 제 음악 세계와 활동 명칭에 큰 영향을 주었습니다.

**음악의 본고장인 영국에서 성공하겠다는 목표도 있으셨을 것 같습니다.**

제가 열정을 쏟고 있는 EDM 장르에서 성공을 거두는 것이 얼마나 어려운 일인지를 현실적으로 깨달았습니다. 영국에 체류하는 동안, 한국에서도 어느 정도 인지도가 있던 뮤지션들이 음악 활동만으로는 생계를 유지하기 어려워 다른 일을 병행하는 모습을 보며, 이 분야의 험난한 현실을 피부로 체감했습니다. 그럼에도 불구하고 음악에 대한 열정을 놓지 않았습니다.

**한국에서의 음악 시장 환경 역시 녹록지 않지 않습니까?**

물론 어려움이 존재합니다. 10년 넘게 전자음악을 해오면서 꾸준히 작품을 발표했지만, 대중적으로 널리 알려진 곡은 거의 없습니다. 때로는 멈추고 포기해야겠다고 생각한 적도 많습니다. 하지만 음원 샘플을 고르고 곡을 만들어가는 과정 자체가 저에게는 더할 수 없는 행복과 깊은 만족감을 선사했습니다. 그렇기에 제가 진정으로 사랑하는 음악을 놓을 수가 없었습니다.

**새로운 앨범에 대한 소개를 부탁드립니다.**

최근 '란(Lan)'이라는 제목의 리믹스 앨범을 발표했습니다. 이 디지털 앨범에는 총 아홉 개의 트랙이 수록되어 있습니다. 이 앨범은 '하남자 – 시니어 던스'가 과거에 발표했던 곡들을 일곱 명의 실력 있는 뮤지션들이 리믹스 작업을 통해 재탄생시킨다는 아이디어로 기획되어 완성되었습니다. 각 뮤지션들의 개성이 담긴 리믹스를 통해 제 음악을 새로운 시각으로 즐길 수 있을 것입니다.

**아티스트의 독특한 비주얼이 매우 인상적입니다.**

아, 그렇게 보셨군요! (웃음) 제가 쓰고 있는 모자는 '시니어 던스'의 서투르고 어설픈 이미지를 상징합니다. 이 모자는 이제 본국인 영국에서는 거의 사라졌지만, 아직 일부 나라에서는 그 전통이 남아있는 것으로 알고 있습니다. 한국에서 이 모자를 제작하는 데 꽤 공을 들였습니다. (웃음) 그리고 제가 입고 있는 의상은 중남미 인디언 의상인 알파카 소재인데, 다소 부조화스럽게 보일 수도 있지만, 부족함 속에서도 자유를 추구하는 제 자신을 표현하고자 했습니다. 아직 무대에서 관객들과 직접 만나는 것에 익숙하지 않아, 저는 주로 뮤직비디오와 소셜 미디어 채널을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있습니다. 또한, 브이로그를 통해 일상 속 시니어 던스라는 아티스트의 모습을 보여줄 계획입니다.

**해외에서의 홍보를 통해 분명 좋은 반응이 있을 것 같습니다.**

이전에 노션(Notion)이나 이어밀크(Earmilk)와 같은 영국 언론 매체와 인터뷰를 진행한 경험이 있고, 독일의 음악 잡지에서도 제 앨범에 대한 리뷰가 실린 적이 있습니다. 해외 음악 사이트의 댄스 차트나 소셜 미디어에서도 제 음악이 화제가 된 적이 있습니다. 하지만 이러한 성과를 '성공'이나 '주목받았다'고 단정하기에는 아직 갈 길이 멀다고 생각합니다. 겸손한 자세로 계속 정진할 것입니다.

**이번 리믹스 앨범에서 가장 애착이 가는 곡이 있다면 무엇인가요?**

이번 앨범에 참여해 준 모든 음악 동료들이 만들어준 트랙 하나하나가 저에게는 매우 소중합니다. 몇 달 뒤에는 LP 앨범도 발매될 예정인데, 이 LP에는 디지털 앨범에는 수록되지 않은 특별한 곡을 한 곡 더 추가하여 담을 계획입니다. '올 투게더(All Together)'라는 제목의 이 곡은 제 목소리를 디지털적으로 변형하고 가공한 트랙으로, 바이닐 음반을 구매해주시는 분들을 위한 작은 선물입니다.

**올해 음악 활동 계획에 대해 말씀해 주신다면?**

우선, 이번 리믹스 앨범을 최대한 많은 분들께 알리기 위해 제가 할 수 있는 모든 홍보 활동을 적극적으로 펼쳐나갈 계획입니다. 하반기에는 두 곡 정도의 싱글 음원을 추가로 발매하여, 신스팝을 비롯한 전자음악을 사랑하는 음악 팬들과 더욱 깊이 있게 소통하고 싶습니다.

**향후 5년 안에 음악인으로서 이루고 싶은 꿈이 있다면 무엇인가요?**

지금보다 더 많은 분들이 시니어 던스의 음악을 사랑하고 즐겨 듣게 되는 것입니다. 그리고 이 세상 어디에 살고 있든, 자신을 '시니어 던스'라고 여기는 모든 사람들과 깊이 공감하고 소통하며 함께 성장하고 싶습니다. 서로에게 영감을 주고받는 관계를 만들어가는 것이 저의 궁극적인 목표입니다





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