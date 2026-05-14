시 주석, 미중 충돌 경고: 대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제

시 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대만 문제가 미중 충돌로 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 대만 문제가 중미 관계에서 가장 중요한 문제라며 이를 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 심지어 충돌할 것이라고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. AP=연합뉴스 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대만 문제가 미중 충돌로 이어질 수 있다고 말했다. 14일 관영 신화통신에 따르면, 시 주석 은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 트럼프 대통령과의 정상회담에서 ‘대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제’라며 이같이 밝혔다.

시 주석은 ‘(대만 문제를) 잘 처리하면 (미중) 양국 관계는 총체적인 안정을 유지할 수 있다’며 ‘잘못 처리하면 양국은 부딪치거나(碰撞) 심지어 충돌(衝突)할 것이고, 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것’이라고 말했다. 중국어 표현 ‘팽당’(碰撞)과 ‘충돌’(衝突)은 모두 ‘부딪침’을 뜻한다.

‘팽당’이 비교적 표면적이고 가벼운 부딪침을 의미한다면 ‘충돌’은 보다 심층적이고 장기적인 대결에 가까운 의미다. 시 주석은 이어 ‘대만 독립과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다’며 ‘대만해협 평화·안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대공약수’라고 덧붙였다. 중국은 대만 문제를 ‘핵심 이익 중의 핵심’으로 규정하면서 미국의 대(對)대만 무기 판매와 중국의 강경 행동 견제 등에 민감하게 반응해왔다. 대만 문제는 정상회담을 비롯한 각급 미중 회동에서 거의 빠지지 않는 이슈였으나, 미중 관세 전쟁이 최대 화두였던 지난해 10월 부산 정상회담에선 거론되지 않았다.

이날 ‘미중 충돌’을 직접 경고한 시 주석의 발언은 그간 중국의 대만 문제 발언들과 비교할 때 한층 수위가 높아진 것이라는 평가가 나온다. 중국은 이날 미중 정상회담 전에 대만 문제, 민주주의와 인권, 발전 경로와 정치 시스템, 중국의 발전 권리 등 4대 레드라인을 발표했다. 대만 문제는 여기에서 맨 앞자리에 올라갔다. 트럼프 대통령은 중국 방문에 앞서 이번 정상회담에서 대만에 대한 무기 판매 문제 등을 거론하겠다 했으나, 그가 시 주석에게 어떻게 반응했는지는 아직 발표되지 않았다





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