부패 스캔러와 주거난 등 복합적 악재로 궁지에 몰린 페드로 산체스 총리가 조기 총선을 단행했다. 여론 조사에서 국민당과 복스의 연합 정부 구성 가능성이 높게 점쳐지며 중남부 유럽의 정치 지형이 크게 흔들리고 있다.

스페인의 차기 정부를 결정할 조기 총선이 29일(현지시간) 치러졌다. 수도 마드리드 중심부의 푸에르타 델 솔 광장에서는 유권자들이 각기 다른 정치적 의견을 표출하며 선거전의 분위기를 더했다. 이번 선거는 중도좌파 집권당인 사회노동당(PSOE)의 페드로 산체스 총리 가 정치적 돌파구를 마련하기 위해 던진 승부수라는 분석이 지배적이다.

부패 스캔들과 경제 위기가 총선 원인

페드로 산체스 총리가 조기 총선을 선언한 배경에는 측근 부패 스캔들, 심각한 주거난, 잇단 열차 참사, 그리고 이주민 급증이라는 치명적인 정치적 약점들이 복합적으로 작용했다. 특히 산체스 총리는 주거난에 대한 시민들의 분노 여론을 지지세로 전환하려는 일환으로 선거를 앞두고 조기 총선 발표를 결정했다.

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이러한 정치적 환경 속에서 여론 조사에서는 꾸준히 제1야당이자 현재 하원 내 최대 당인 보수 국민당(PP)이 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다. 극우 정당인 복스(Vox) 역시 2023년 총선 이후 지지율을 꾸준히 끌어올리며, 국민당과 복스의 연합정부 구성 및 정권 교체가 실현될 것이라는 관측이 우세하다.

유권자들, 주거난과 부패를 주요 쟁점으로 꼽아

오전에 이미 투표를 마친 에일린 씨는 변화를 위해 투표했다고 밝혔다. 그는 지난 8년간을 '민주주의의 종말'로 규정하며, 페이호 알베르토 누녜스 페이호 국민당 대표가 차기 총리가 된다면 행정 운영에서 더 나은 관리자가 될 것이라 평가했다.

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18세의 이녜스 씨는 생애 첫 투표에 참여하며 주거난, 공공부문 투자 부족, 물가 상승을 주요 고려 사항으로 꼽았다. 그는 집이 비즈니스나 임대를 위한 자산이 아닌 사람들이 사는 곳이어야 하며, 누구나 감당할 수 있는 비용으로 거주할 수 있어야 한다고 강조했다.

2026년 11월 30일 기준, 지난 가을 대규모 시위의 계기가 된 87세 마리카르멘 아바스칼의 강제퇴거 사례는 여전히 유권자들의 마음에 깊은 인상을 남겼다. 부동산 업체의 월세 폭등으로 들것에 실려 쫓겨난 뒤 건강이 악화되어 세상을 떠난 그의 사건은, 세금의 투명성 확보와 부패 없는 거버넌스 구축에 대한 시민들의 강한 요구를 반영한다.

극우 복스당의 정권 참여, 사회적 논란 예상

스페인 우선주의를 내세우는 극우 정당 복스가 정권에 참여할 경우, 1975년 프란시스코 프랑코 사후 반세기 만에 첫 극우 정당 출신 장관이 탄생하게 된다. 이 같은 상황에 대해 시민들은 분열된 반응을 보이고 있다. 빅토리아 씨는 프랑코 독재가 과거의 일이라며 복스의 정부 참여가 이전 정부보다 나아질 수 있다고 주장했다.

반면에 이녜스 씨는 복스의 극단적 성향이 조부모 세대가 겪었던 독재 경험과 맞물려 사회의 후퇴로 이어질 수 있다고 우려했다. 잉그리드 씨와 같은 일부 유권자들은 불법 이민 문제와 세우타 같은 국경 통제 문제를 최우선 과제로 삼으며 복스의 강경 정책을 지지하기도 했다.

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총선 날인 이날, 푸에르타 델 솔 광장에는 크리스마스를 앞두고 대형 트리가 설치되어 있었으나, 한 달 전까지 이어진 대규모 주거난 항의 텐트 시위의 흔적은 찾아볼 수 없었다. 광장 한쪽에는 치안 유지를 위한 경찰이 배치된 모습만 눈에 띄었을 뿐이다.

마드리드 레티로 지구에 마련된 투표소 주변에서도 아바스칼의 죽음에 대한 추모의 꽃과 편지 등 흔적은 사라졌지만, 지나가는 시민들은 해당 아파트를 가리키며 그를 기억했다. 유권자들은 주택 시스템과 교육 시스템의 부족함, 좋은 일자리의 부재 등을 차기 정부에게 해결해야 할 핵심 과제로 지목하며 스페인의 정치 지형이 어떻게 변할지 주목하고 있다.