스페인 조기총선을 앞두고 페드로 산체스 총리가 재집권을 확신한다고 밝혔으나, 여론조사에서는 국민당과 복스의 보수 연정 구성 가능성이 우세해 갈등이 예상된다.

페드로 산체스 스페인 총리는 오는 29일 치러지는 스페인 조기 총선에서 자신이 속한 사회노동당 이 최다 득표하며 재집권에 성공할 것이라고 확신한다고 밝혔다. 그는 좌파 성향 유권자의 높은 투표율 확보가 주택난 등 현안 해결과 진보 진영의 과반 의석 확보를 위한 필수 조건이라고 강조했다.

사회노동당 재집권 확신과 여당 주장

산체스 총리는 27일 현지 매체 카데나 SER 라디오 방송 인터뷰에서 자체 조사 자료를 인용해 사회노동당이 최다 득표를 할 것이라고 주장했다. 그는 자신과 같은 소속 정당이 소수 좌파 정당들의 지지를 얻어 재집권할 수 있다고 판단했다. 그는 재집권 패배 상황은 상상할 수 없다고 단언하며, 유권자의 결집이 중요한 변수라고 지적했다.

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여론조사상 보수 연정 구성 우세

반면 여론조사 공표 금지 조치 시행 전 발표된 거의 모든 여론조사 결과에서는 국민당과 극우 정당 복스의 연정 구성 가능성이 더 높게 나타났다. 지난 19일 폴리티코 유럽판과 여론조사 기관 PF글로벌의 조사에 따르면 국민당은 29.5%의 득표율로 사회노동당 예측치 27.2%를 앞질렀다. 복스의 예측 득표율은 19.6%로 집계되었다.

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극우 정당 복스의 정부 참여 의미

국민당과 복스가 연립정부를 구성할 경우, 복스는 스페인에서 민주주의가 회복된 이후 처음으로 중앙정부에 참여하게 된다. 이 두 정당은 지난 8년간 집권해 온 산체스 총리를 끌어내리는 데 목표를 두고 있다. 복스는 주거 지원 대상을 스페인 국민으로 제한하고 주거와 이민 문제를 연결하는 공약을 제시했다.

주거난과 조기총선 진행 상황

스페인 조기 총선은 24일 기준으로 5일 앞으로 다가왔다. 각 정당은 이날 저녁 마지막 유세를 진행한다. 스페인 마드리드에서 포르투갈 리스본까지 이어지는 주거권 요구 텐트 시위는 24일 현재 두 달째 계속되고 있다. 정치적 공약과 시민 시위가 맞물려 총선 결과가 주목받고 있다.