스페인 총선이 11월 29일 치러진 가운데 주거난과 부패 스캔들이 유권자 선택의 핵심 변수로 떠올랐다. 국민당과 극우 복스의 연합정부 가능성도 거론되고 있다.

스페인 총선 이 2026년 11월 29일 일요일 실시된 가운데, 수도 마드리드 중심부 푸에르타 델 솔 광장에서 만난 유권자들은 저마다 뚜렷하게 다른 목소리를 냈다. 이번 조기 총선은 중도좌파 집권 사회노동당(PSOE)의 페드로 산체스 총리가 측근 부패 스캔들, 심각한 주거난, 잇단 열차 참사, 이주민 급증으로 궁지에 몰리자 정치적 돌파구를 찾기 위해 던진 승부수다.

여론조사에서는 제1야당이자 현재 하원 내 최대 당인 보수 국민당(PP)이 꾸준히 선두를 달려온 것으로 나타났다. 극우 정당 복스(Vox)도 2023년 총선 이후 지지율을 계속 끌어올리고 있어, 국민당과 복스의 연합정부 구성과 정권 교체가 이뤄질 것이라는 관측이 많다.

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스페인 총선 유권자들이 지목한 부패와 주거난

광장에서 만난 유권자들은 차기 정부가 가장 먼저 해결해야 할 문제로 주거난을 꼽았다. 이날 모든 시민이 질문에 주거난을 가장 먼저 언급했고, 그다음으로 교육과 공공 서비스의 부족, 좋은 일자리를 구하기 어려운 문제를 들었다.

은퇴한 마드리드 주민 에일린 씨는 오전에 이미 투표를 마쳤다고 밝혔다. 그는 우리가 8년간 겪은 것은 민주주의의 종말이었다며 변화가 필요하다고 말했다.

에일린 씨는 산체스 정부의 가장 큰 문제로 부패를 지목했다. 그는 국민당 알베르토 누녜스 페이호 대표가 차기 총리가 된다면 좋은 관리자로서 행정을 더 잘할 것으로 생각한다고 밝혔다.

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생애 첫 투표를 한 18세 이녜스 씨는 친구를 기다리며 광장에 머물고 있었다. 그는 주거난이나 공공부문 투자 부족, 물가 상승에 항의하는 최근 시위에 직접 참여한 적은 없다고 했다.

그럼에도 이녜스 씨는 이번 투표에서 무엇에 중점을 뒀는지 묻자 이 현안들을 모두 꼽았다. 그는 나 같은 청년에게는 집값이 계속 오르는 것이 큰 문제라며, 집은 임대를 위한 비즈니스 수단이 아니라 사람들이 사는 곳이므로 누구나 감당할 수 있는 비용으로 살 수 있어야 한다고 강조했다.

한 시민은 정부가 세금을 걷고도 부패하지 않고 좋은 거버넌스로 세금을 실제 국민을 위해 써야 한다고 말했다. 그는 이것이 현 정부에 대한 가장 큰 불만이라고 밝혔다.

국민당과 복스, 정권 교체와 극우 정부 참여 논쟁

극우 정당 복스는 스페인 우선주의를 내세우는 전형적인 극우 정당이다. 이번 총선을 통해 복스가 정부에 참여하게 된다면, 1975년 프란시스코 프랑코 사망 이후 반세기 만의 처음이 된다.

레티로 지구의 한 투표소에서 만난 잉그리드 씨는 불법 이민이 문제라고 지적했다. 그는 국경을 통제하는 것이 중요하며, 세우타 같은 일은 일어나서는 안 됐다고 말했다.

반면 이녜스 씨는 복스를 너무 극단적이라고 평가했다. 그는 스페인도 조부모 세대에 독재를 겪었다며, 극우 세력이 정부에 들어서는 것은 사회의 후퇴일 수 있다고 우려했다.

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광장에서 만난 57세 주민 빅토리아 씨는 복스가 정부에 참여하더라도 지금 정부보다는 나을 것 같다는 입장을 보였다. 그는 프랑코 독재는 과거의 일이며 이제 앞으로 나아가야 한다고 말했다.

마리카르멘 아바스칼 사태 이후 이어진 주거난 민심

올가을 마드리드의 대규모 시위는 87세 노인 마리카르멘 아바스칼의 강제퇴거를 계기로 시작됐다. 이번 선거의 출발점이 된 것도 이 주거난 여론이었다.

마리카르멘의 집을 매입한 부동산 업체는 월세를 기존의 5배 넘는 수준으로 올렸고, 마리카르멘은 들것에 실린 채 쫓겨났다. 여론이 악화하자 업체는 예전 수준으로 월세를 돌려놓았지만, 마리카르멘은 집으로 돌아가지 못했다.

마리카르멘은 건강이 악화해 지난 10월 초 세상을 떠났다. 광장에 설치됐던 시위 텐트는 이달 초 당국이 철거했고, 투쟁 구호만 일부 남아 있었다.

선거일인 이날 광장에서는 시위의 흔적을 찾아볼 수 없었고, 한 학교에 마련된 투표소 주변에도 추모의 꽃과 편지는 남아 있지 않았다. 그럼에도 레티로 지구를 지나던 사람들은 한 아파트를 가리키며 '마리카르멘의 집'이라고 말하면서 그를 기억했다.

이날 광장에는 한 달도 남지 않은 크리스마스를 앞두고 대형 트리가 설치돼 있었다. 흐리고 쌀쌀한 날씨에도 시민들은 친구를 만나거나 트리를 배경으로 사진을 찍으며 일요일을 보냈다.

이번 기사에서 확인되는 것은 총선이 치러졌다는 사실과 유권자들의 쟁점 인식까지다. 개표 결과와 연립정부 구성 방향은 현 시점의 취재 내용에 포함되지 않았다.