29일 실시된 스페인 조기총선에서 페드로 산체스 총리 재집권 여부를 가리는 싸움이 치열하다. 우파 연정 가능성을 중심으로 주거난과 이민 정책, 열차 사고, 부패 의혹이 주요 쟁점으로 부상한 결과를 분석한다.

스페인이 29일(현지시간) 조기총선을 실시하며 8년간 집권한 페드로 산체스 사회당(PSOE) 대표의 재집권 여부가 결정될 전망이다. 스페인 우파 연합인 보수 국민당 (PP)과 극우 복스(Vox)가 과반 의석을 차지할 것이라는 전망이 우세하게 나오고 있다. 두 정당이 연립정부를 구성할 경우, 1975년 프란시스코 프랑코 독재 종식 이후 극우 세력이 처음으로 스페인 중앙정부에 참여하는 역사적인 전례가 생기게 된다. 이번 선거의 승패를 가르는 핵심 변수로는 주거난, 이민 정책, 잇따른 열차 사고, 그리고 집권 사회노동당(PSOE)을 둘러싼 부패 의혹이 꼽히고 있다.

주거난과 총파업, 선거 최대 쟁점

유권자들의 관심이 가장 집중된 쟁점은 단연 주거난이다. 지난 10년간 마드리드와 바르셀로나 등 대도시와 주요 관광지의 주택 가격과 임대료가 급등하면서 주거 문제는 1년 넘게 유권자들이 꼽은 최대 현안으로 자리 잡았다. 특히 지난 9월, 높은 임대료를 감당하지 못해 70년간 살던 집에서 강제 퇴거당한 87세 여성 마리카르멘 아바스칼의 사망 사건은 사회적 충격을 안겼다. 이 사건을 계기로 주거권 보장을 요구하는 시위가 확산했고, 지난 11일에는 주거비와 생활비 부담 완화를 촉구하는 전국 총파업이 14년 만에 벌어졌다. 산체스 정부는 에어비앤비 등 관광객 대상 단기 임대 규제와 주택시장 개입을 해법으로 제시했다. 반면 국민당의 알베르토 누녜스 페이호 대표는 향후 4년간 주택 100만 채를 건설하겠다고 공약하며 차별화된 정책을 내세웠다.

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이민 정책과 철도 사고, 안전 논란

이민 정책에서도 양 진영은 첨예하게 맞서고 있다. 산체스 정부는 중남미와 아프리카 출신 이민자를 적극 수용해 왔다. 올해 약 120만 명의 미등록 이민자에게 체류 자격을 부여하는 합법화 조치를 추진했다. 반면 우파 진영은 국경 통제 강화를 주장한다. 특히 복스는 대규모 이민자 추방과 이민자의 공공서비스 접근 제한을 요구하고 있다. 복스가 연정에 참여하면 스페인의 이민 정책이 유럽 우파 진영의 강경한 기조로 기울 수 있다는 관측이 나온다. 또한, 올해 잇따라 발생한 대형 열차 사고는 정부의 공공서비스 관리 능력을 둘러싼 논쟁을 불러일으켰다. 지난 1월 안달루시아주 코르도바의 아다무스에서는 탈선한 고속열차가 다른 열차와 충돌해 46명이 숨지고 292명이 다쳤다. 지난달 28일에는 톨레도주 우르다 인근에서 고속열차 두 대가 충돌해 69명이 사망하고 200명 이상이 부상했다.

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부패 의혹과 국제적 파장

산체스 정부를 둘러싼 부패 의혹도 집권당에 큰 부담으로 작용하고 있다. 사회당 전직 장관과 고위 관료뿐 아니라 산체스 총리의 부인과 동생까지 수사와 재판에 연루됐다. 부인 베고냐 고메스는 공금 관련 혐의와 사업상 부패 혐의 등으로 기소돼 재판을 앞두고 있다. 동생 다비드 산체스는 공공 문화직 채용 과정에서 정치적 영향력을 행사했다는 의혹으로 재판을 받고 있다. 두 사람 모두 혐의를 부인하고 있다. 산체스 총리는 가족을 겨냥한 정치적 공세라고 반박하지만, 야권은 총리의 국정 수행 자격을 문제 삼으며 공세를 이어가고 있다. 페이호 대표는 철도망 전면 점검과 공공서비스 개선을 약속하며 정부의 대응을 비판한 반면, 산체스 총리는 우파가 집권하면 공공서비스 지출이 줄어들 것이라고 맞섰다.

유럽 극우 정치의 향방

스페인 일간 엘파이스는 이번 총선을 극우의 부상과 퇴조를 판별할 첫 시험대라고 짚었다. 스페인에 이어 내년 이탈리아, 프랑스, 폴란드 등 주요국 선거가 예정돼 있다. 내년 4월 프랑스 대선에서는 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜이 유력 후보로 거론된다. 스페인에서 국민당과 복스의 연정이 현실화할 경우 유럽 극우의 영향력이 건재하다는 신호가 될 수 있다. 이번 스페인 선거 결과는 향후 유럽 전체의 정치 지형을 재편하는 중요한 지표가 될 전망이다.