스페이스X 상장 첫날 서학개미 1조원 이상 순매수... 이례적 투자 러시

로이터연합뉴스는 미국 증시에 투자하는 국내 개인 투자자들이 스페이스X 주식 상장 당일 하루에만 1조원이 넘는 금액을 순매수했다고 보도했다. 주요 증권사 데이터를 기준으로 한 집계에서 서학개미는 1조2346억원을 스페이스X에 투자했으며, 상장 첫날 강세와 일론 머스크 CEO의 연관성 등으로 인해 이례적인 매수세가 나타난 것으로 분석된다.

로이터연합뉴스에 따르면 미국 증시 에 투자하는 개인 투자자 , 소위 서학개미 들이 스페이스X 상장 첫날에만 1조원이 넘는 주식을 순매수 한 것으로 집계됐다. 17일 금융투자업계의 분석에 의하면, 자기자본 상위 10대 증권사와 토스증권 등 11개 주요 증권사를 통해 개인 투자자 들이 스페이스X 가 상장한 12일(현지시간) 하루 동안 순매수 한 금액은 1조2346억원, 약 8억 8500만 달러에 달했다.

이는 스페이스X가 공모가 135달러에 상장해 당일 150달러에서 거래를 시작, 장중 176달러까지 치솟은 뒤 19.3% 오른 161.11달러에 마감한 첫날의 강세에 개인 투자자들이 대규모 자금을 집중 투입한 결과다. 서학개미가 미국 증시의 단일 상장 종목에 하루에 1조원 이상 매수에 나선 것은 매우 이례적인 규모다. 스페이스X 상장 전까지 서학개미가 하루에 가장 많이 매수한 종목은 지난 4일 'SOXL(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)'으로, 하루 순매수액이 5억 1422만 달러, 약 7852억원에 달했다.

스페이스X는 일론 머스크 CEO가 이끄는 기업으로, 이미 국내 서학개미 보유액 1~2위를 기록할 정도로 인기가 높은 테슬라와 동일한 CEO라는 점에서 투자자들의 관심이 집중된 것으로 분석된다. 종가 기준으로 환산했을 때 서학개미들은 스페이스X 주식을 약 500만주 매수한 것으로 추정되며, 여타 국내 중소형 증권사를 통한 매수액을 포함하면 실제 순매수 금액은 1조3000억원을 훌어넘을 것으로 예상된다. 스페이스X는 상장 둘째 날인 15일에도 19.6% 급등 마감하며 강세를 이었기 때문에, 서학개미들의 이틀간 총 순매수액은 더 클 것으로 전망된다.

아울러 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 데이터에 따르면, 서학개미들은 스페이스X 본주식 상장 전 최근 한 달 동안 스페이스X 관련 ETF인 '테마 스페이스 이노베이터스(Tema Space Innovators·NASA)'를 약 3억 1654만 달러 규모로 순매수하기도 했다





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서학개미 스페이스X 미국 증시 개인 투자자 순매수 상장 일론 머스크

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