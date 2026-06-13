스페이스X IPO, 한국 투자자 0주 배정... 글로벌 주관사 독점 재량에 발목

스페이스X IPO에서 국내 전문투자자들이 청약했으나 단 한 주도 배정받지 못한 사실이 알려지며 논란이 커지고 있다. SEC 투자설명서에 미래에셋증권이 231만 주를 인수하는 것으로 명시됐지만, 최종 배정에서 한국이 제외됐다. 일본 등 다른 국가는 물량을 확보한 반면 한국만 제외된 데 대해 업계는 글로벌 주관사의 한국 시장 무시와 협상력 한계를 지적한다.

스페이스X 의 기업공개( IPO )가 역대 최대 규모로 진행되며 글로벌 투자자들의 관심을 모은 가운데, 국내 전문투자자들이 청약에 참여했음에도 단 한 주도 배정받지 못해 논란이 일고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서에는 미래에셋증권 이 인수단에 포함되어 231만 4815주를 인수하는 것으로 명시되었지만, 최종 배정 과정에서 한국에 할당된 물량은 전혀 없었다.

이는 스페이스X가 발행한 총 5억 5555만 5555주 중 약 750억 달러를 조달하는 초대형 거래였던 점을 고려할 때 더욱 이례적인 사례로 받아들여지고 있다. 투자자들이 스페이스X 공모주에 사활을 건 이유는 상장 첫날 확실한 가격 차익이 예상되었기 때문이다. 장외시장에서 주당 160~170달러에 거래되던 주식이 공모가는 135달러로 책정되었고, 실제 상장 첫날 종가는 160.95달러를 기록하여 주당 약 25.95달러의 평가이익이 발생했다. 이러한 시세 차익을 노리고 국내외 투자자들이 대거 청약에 나섰지만, 한국의 전문투자자들은 전혀 혜택을 보지 못했다.

미래에셋증권은 공시된 인수 수량이 실제 판매 물량을 보장하지 않으며, 대표주관사의 최종 재량에 따라 배정이 결정된다고 해명했지만, 투자자들의 실망감은 크다. 골드만삭스가 한국 채널에만 물량을 배정하지 않은 이유에 대해 여러 분석이 나오고 있다. 첫째, 글로벌 대표주관사들이 장기 보유 성향의 초대형 기관이나 미국 내 핵심 투자자에게 우선순위를 두면서 한국이 후순위로 밀렸다는 점이다. 둘째, 한국은 개인 투자자가 아닌 전문투자자만을 대상으로 청약을 받았기 때문에, 주문 규모나 결제 절차 측면에서 주관사가 덜 매력적으로 판단했을 가능성이 있다.

또한 일각에서는 스페이스X의 모기업인 X의 AI 협력 여부가 영향을 미쳤다는 관측도 제기된다. 미래에셋증권이 X의 엔터프라이즈 AI 제품을 도입하지 않은 점이 불이익으로 작용했을 수 있다는 것이다. 이번 사태는 다른 국가들과 비교할 때 더욱 두드러진다. 일본 투자자들은 1조 엔 이상을 신청해 최종적으로 약 22억 달러어치를 배정받았으며, 미국 개인투자자들도 감액되었지만 일부 물량을 확보했다.

반면 한국은 유일하게 전액 삭감된 사례다. 국내 금융투자업계 관계자는 공시에 인수 물량을 명시해 놓고도 최종 단계에서 단 한 주도 주지 않은 것은 글로벌 주관사가 한국 시장을 무시한 처사라고 비판했다. 피해를 본 국내 전문투자자들은 납입한 청약 증거금을 전액 환불받았지만, 거액의 자금을 장기간 묶어둔 데 대한 불만이 커지고 있다. 이번 사례는 글로벌 IPO에서 국내 증권사의 협상력 한계를 드러냈다.

SEC 공시에 인수단으로 등재되더라도 대표주관사의 재량에 따라 최종 배정이 전액 취소될 수 있음이 확인된 셈이다. 앞으로 국내 증권사들은 단순 인수단 참여를 넘어 확정 물량을 확보하는 데 더욱 주력해야 할 것으로 보인다. 이번 사태는 해외 초대형 IPO에 투자하는 국내 기관과 전문투자자들에게 리스크 관리의 중요성을 일깨우는 계기가 되고 있다





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