스페이스X, 스타십 2단 로켓 회수 성공…전면 재사용 목표 향해서

스페이스X가 스타십 2단 로켓 회수 성공을 발표했습니다. 하지만 1단 회수는 실패하며 완전 재사용은 미뤄졌고, 발사 비용 절감을 위한 다음 단계가 주목받고 있습니다.

미국 민간우주기업 스페이스X 가 2단 로켓 동체 회수에 성공했다. 이는 인류 우주개발 역사상 최초 사례로 기록되었다. 14일(현지시간) 기준 텍사스주 스타베이스 발사장에서 15차 시험발사된 스타십 의 상단부가 안전하게 복귀했다.

스타십 2단 로켓 회수 성공 과정과 현황

스페이스X는 오후 3시19분(한국시간 15일 오전 6시19분) 스타베이스 발사장으로 유도된 스타십 2단 로켓 회수를 공식 확인했다. 이번 실험 대상은 전날 오후 4시47분 발사된 스타십 동체의 상단부다. 총 길이 124m에 달하는 스타십은 72m의 1단 로켓과 52m의 2단 로켓으로 구성된다.

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2단 로켓은 고도 약 275㎞ 궤도를 돌며 자세와 속도를 조종한 후 발사장으로 하강했다. 지상에 근접하자 발사대의 '젓가락 팔'이라 불리는 거대한 막대기가 펼쳐졌다. 이 장치가 2단 로켓을 단단히 잡는 순간, 엔진 가동이 멈췄다. 비행 종료 시간은 발사 22시간 32분째였다.

복잡한 기술적 과제와 회수 난이도

2단 로켓 회수는 1단보다 훨씬 까다롭다. 1단 로켓은 발사 약 10분 만에 회수되지만, 2단은 거의 하루 동안 극저온 환경을 견뎌야 한다. 별 이상이 없어도 대기권 재진입 시 마찰로 1000도가 넘는 고온에 노출된다. 이에 높은 내구성이 필수적이다.

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스페이스X는 2023년 4월 첫 시험발사 이후 1단 로켓을 3차례 회수했다. 하지만 2단 로켓 회수 성공은 이번이 처음이다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 SNS를 통해 스페이스X 팀을 축하했다. 관계자들은 이 성공을 두고 환호성을 질렀다.

1단 로켓 회수 실패와 더블 캐치 전략 지연

전날 시도된 1단 로켓(슈퍼헤비) 회수는 기술적 문제로 실패했다. 엔진 연소 경고가 발생해 발사대 대신 인근 바다로 낙하했다. 스페이스X는 1단과 2단을 모두 회수해 재사용하려 했다. 이 '더블 캐치' 전략 완성은 다음 기회로 미뤄졌다.

재사용 체계 구축과 발사 비용 절감 목표

스페이스X는 모든 로켓의 회수 및 재사용 과정을 구축하려 한다. 이는 발사 비용 절감을 위한 핵심 과정이다. 1㎏당 발사 비용을 1000달러(약 134만원) 이하로 낮추는 것이 목표다. 현재 일회용 발사체는 1㎏당 2만~3만달러(2600만~4000만원) 수준이다.

완전한 재사용 체계가 실현되면 스페이스X는 전 세계 발사체 시장을 장악할 가능성이 크다. 이번 성공은 완전 재사용을 향한 중요한 진전이다. 기술적 한계를 돌파하며 새로운 시대를 연다는 평가가 나온다.