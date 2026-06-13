스페이스X IPO, 미래에셋증권 물량 미배정으로 국내 ETF 운용사 발칵

미래에셋증권이 스페이스X IPO 인수단으로 참여했으나 최종 물량 배정을 받지 못하면서 국내 자산운용사들의 ETF 편입 계획이 차질을 빚었다. 한국투자신탁운용과 미래에셋자산운용은 스페이스X 주식을 확보해 우주·AI 테마 ETF를 강화하려 했으나 미배정으로 인해 상장 직후 매매나 T+2 편입 등 대체 방안을 모색 중이다. 전문가들은 미국 IPO 시장의 관행과 변동성 리스크를 고려한 투자 전략 재정립이 필요하다고 조언한다.

미국 뉴욕 타임스스퀘어 나스닥 빌딩 근처에서 스페이스X 의 기업공개( IPO )를 기념하는 행사가 열렸다. 스페이스X IPO 에 참여했던 미래에셋증권 이 공모주 물량을 단 하나도 배정받지 못한 것으로 확인됐다.

이에 따라 국내 자산운용사들이 미래에셋증권을 통해 스페이스X 주식을 확보해 자사 ETF에 편입하려던 계획도 차질을 빚게 됐다. 스페이스X는 나스닥 상장 첫날 공모가 대비 19.34% 상승한 161.11달러에 거래를 마치면서 역대급 규모 IPO로서 성공적인 데뷔전을 기록했다는 평가를 받고 있다. 하지만 국내 시장에서는 미래에셋증권이 대표 주관사인 골드만삭스로부터 최종 물량 배정을 받지 못하면서 개인 및 기관 전문투자자들을 대상으로 진행했던 공모주 청약이 무산되는 사태가 발생했다.

금융투자업계에 따르면 스페이스X는 원래 클래스A 보통주 5억5555만5555주 중 약 231만4000여 주를 미래에셋증권에 배정할 예정이었으나, 나스닥 상장 직후 기관투자자들의 수요가 폭증하자 골드만삭스는 물량을 재배정하는 과정에서 인수단 참여사들에게 판매 가능한 최종 물량을 주지 않은 것으로 알려졌다. 미국 증권거래위원회(SEC) 공시자료에 기재된 인수 수량은 인수 약정(Underwriting Commitment)일 뿐 실제 투자자에게 판매되는 최종 배정량(Allocation)과는 차이가 있을 수 있다는 점이 확인되면서, 미래에셋증권은 지난 10일까지 접수된 국내 청약 증거금을 13일 새벽 전액 환불处理했다.

이번 물량 미배정으로 국내 ETF 운용사들의 전략에도 변화가 불가피해졌다. 한국투자신탁운용(KI)과 미래에셋자산운용은 스페이스X 주식을 확보해 각사 ETF에 편입함으로써 우주항공 및 AI 관련 테마 투자 포트폴리오를 강화할 계획이었다. 한투운용은 공식적으로 스페이스X IPO 참여를 발표하며, 배정받는 주식을 'ACE 미국우주테크액티브 ETF'와 '한국투자글로벌우주기술&방산 펀드'에 분배할 예정이라고 밝힌 바 있다.

그러나 미래에셋증권을 통한 청약이 무산되며 물량 확보에 실패했고, 이에 대해 한투운용은 "미국 IPO 시장의 특수성과 가변성으로 인한 결과"라며 "투자자들의 기대가 컸음에도 물량 미배정 소식을 전하게 되어 송구하다"고 입장을 표했다. 다만 한투운용은 나스닥 상장 첫날 장중 매매를 통해 일부 물량을 확보해 편입 작업을 진행 중이라고 설명했다. 한편 패시브 ETF를 운용하는 미래에셋운용은 스페이스X 상장 이틀 후(T+2)부터 주식을 편입할 수 있을 것으로 전망되며, 향후 TIGER 글로벌AI 관련 ETF 등에 스페이스X를 포함시킬 계획인 것으로 알려졌다.

사건의 핵심은 스페이스X IPO에서 한국 금융사들이 최종 물량 배정에서 제외된 점이다. IPO 과정에서 대표 주관사가 기존 인수 약정과 달리 최종 배정을 조정할 수 있는 것은 미국 IPO 시장의 관행이지만, 국내 투자자들의 기대와는 큰 괴리가 발생한 셈이다. 미래에셋증권은 인수단 참여를 통해 스페이스X 주식을 확보하려 했으나 골드만삭스가 기관 수요 증가로 물량을 재배정하면서 한국 측에 배정된 물량이 전면 삭감된 것으로 보인다.

이로 인해 국내 자산운용사들의 ETF 편입 시의 전략은 대폭 수정이 불가피해졌고, 일부는 상장 직후 매매를 통해 제한적으로 물량을 조달하거나, 상장 이틀 후 시장에서 추가 매입하는 방향으로 선회했다. 전문가들은 이번 사례를 통해 글로벌 IPO 투자에서 인수 약정과 최종 배정의 차이, 그리고 시장 변동성에 따른 리스크를 다시 한번 상기시켜준다고 지적한다. 특히 스페이스X는 테슬라 최대주주 일론 머스크가 이끄는 우주항공·위성통신 분야의 핵심 기업으로, 국내 투자자들도 높은 관심을 보였기에 물량 미배정은 보다 주목받는 결과가 됐다.

앞으로 국내 ETF 운용사들은 해외 IPO 참여 시 보다 탄력적인 자산 배분 전략이 필요할 것으로 보이며, 특히 미국 시장의 관행을 정확히 이해하고 리스크 관리에 만전을 기해야 한다는 목소리가 높아지고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

스페이스X IPO 미래에셋증권 골드만삭스 한국투자신탁운용 ETF 물량미배정 나스닥 공모주 미국 증시

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NYT '스페이스X 1.8조달러?…일각서 비현실적 꿈 주장'(서울=연합뉴스) 김태균 기자=스페이스X의 역대 최대 기업공개(IPO)를 두고 기업가치와 사업 비전의 타당성이 부족해 투자자 피해가 우려된다...

Read more »

미국 스페이스X, 사상 최대 기업공개(IPO)로 화려한 증시 데뷔미국 우주·인공지능(AI) 기업 스페이스X가 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 확정하며 화려한 증시 데뷔를 눈앞에 뒀다.

Read more »

‘스페이스X’ 오늘 나스닥 상장…‘역대 최대’ 흥행 뒤 고평가 경계론공모금액 750억 달러(약 114조원)로 기업공개(IPO) 사상 최대 규모다. 공모가 기준 기업가치는 1조7500억 달러(약 2700조원)로, 상장 즉시 미국 시가총액 7위 수준에 올라선다. 국내 개인 투자자는 청약에 참여할 수 없어 상장 후 본주를 직접 매수하거나 스페이스X 지분을 편입한 상장지수펀드(ETF)를 통한 투자가 가능하다.

Read more »

국내 ETF 순자산 500조원 회복 눈앞…8일 만에 회복세국내 상장지수펀드(ETF) 순자산이 500조원 회복을 눈앞에 두었다. 지난 12일 종가 기준 ETF 시가총액 합은 499조원을 기록했으며 장중에는 510조원까지 회복했다. ETF 순자산은 지난 4일 512조원 이후 6거래일 만에 500조원에 근접했다. 지난달 27일 사상 처음 500조원을 돌파했으며 이달 1일에는 514조원으로 최고치를 기록했다. 그러나 코스피가 7,484.41까지 하락한 8일에는 470조원으로 감소했으나 이후 주식시장 회복과 함께 다시 500조원 대로 돌아섰다. 개인 투자자들은 같은 기간 레버리지 ETF를 중심으로 순매수했으며 반도체 관련 ETF에서는 자금이 빠져나갔다. 투자자예탁금도 같은 기간 약 5조2천억원 감소했다.

Read more »

스페이스X IPO, 한국에 3억달러 규모 공모 물량 배정…미래에셋증권 통해 공급미국 우주기업 스페이스X의 사상 최대 규모 기업공개(IPO)에서 한국 시장에 약 3억달러의 공모 물량이 배정되었다. 이는 미래에셋증권을 통해 전문 및 기관 투자자에게 공급되며, 전체 청약 수요 대비 20% 수준이다. 글로벌 시장 물량 부족으로 개인 투자자 배정은 제한되었고, 미래에셋그룹의 스페이스X에 대한 장기 투자 인연이 IPO 물량 확보에 기여한 것으로 분석된다.

Read more »

스페이스X 공모주 편입 계획에 차질미국 우주기업 스페이스X의 기업공개(IPO) 과정에서 국내 인수단이 공모주를 배정받지 못하면서 관련 주식 편입을 추진하던 자산운용사들의 계획에도 차질이 빚어졌다.

Read more »