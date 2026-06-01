스페이스X 나스닥 상장, 역대 최대 IPO로 글로벌 증시 판도 바꾼다

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 12일 나스닥에 상장한다. 750억~800억 달러의 공모 규모는 사우디 아람코 기록을 훌쩍 뛰어넘는 역대 최대 규모로, AI 성장주 자금 흡수와 나스닥100 편입 등을 통해 글로벌 증시에 상당한 영향을 미칠 전망이다. 한국 시장에서도 외국인 매도와 개인 투자자의 매도 압력 등이 우려되며, 이후 오픈AI·앤트로픽 등 추가大형 IPO까지 이어지면 증시 구도가 근본적으로 바뀔 가능성이 있다.

일론 머스크 가 창업한 우주기업 스페이스X 가 12일(현지시간) 나스닥 시장에 상장한다. 이는 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)로, 글로벌 증시에 지각 변동을 일으킬 가능성이 높다. 투자 자금을 대거 흡수하는 거대한 블랙홀 역할을 할 것이라는 관측 속에 한국 코스피 시장도 영향을 받을 것으로 보인다.

스페이스X의 기업가치는 1조7500억 달러에서 2조 달러 사이, 공모 규모는 750억 달러에서 800억 달러 수준으로 전망된다. 이는 기존 최대 기록이었던 사우디 아람코의 공모 규모 294억 달러를 훨씬 뛰어넘는 규모다. 스페이스X는 4일(현지시간)부터 투자자 대상 로드쇼를 시작해 최종 공모가와 기업가치 등을 조정할 예정이다. 현재 시장의 주요 관심사는 스페이스X가 기존 인공지능(AI) 성장주에 집중된 자금을 얼마나 흡수할지 여부다.

김일혁 KB증권 연구원은 미래 성장 기대에 투자하는 자금이 주로 AI 관련주에 몰려 있는데, 스페이스X 상장으로 기존 성장주 비중이 줄고 자금이 이동할 가능성이 있다고 분석했다. 특히 주가에 미래 성장 가치가 선반영되어 가파르게 상승한 종목이 먼저 영향을 받을 것이라고 내다봤다. 최근 코스피에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주를 중심으로 외국인 순매도가 늘어난 것도 스페이스X 상장에 따른 포트폴리오 재조정 압력이 일부 선반영된 결과일 수 있다. 코스피는 개인 투자자 비중이 높은 시장이라는 점에서 충격파가 더 클 것으로 우려된다.

박혜란 삼성증권 연구원은 스페이스X의 IPO가 일반적인 경우와 달리 초기 유동 물량의 20~30%를 개인 투자자에게 배정할 것으로 예상된다며, 그간 많이 상승한 종목과 테슬라를 비롯한 우주·항发射 관련 그룹에 단기 매도 압력이 집중될 수 있다고 지적했다. 스페이스X가 상장 후 약 15거래일 만에 나스닥100 지수에 편입될 가능성도 제기된다. 다만 초기 충격은 제한적일 전망이다. 새로 유입되는 주식이 전체 시가총액의 3~5%에 불과하고, 지수 추종 펀드의 의무 매수 규모도 약 40억 달러에 그칠 것이라는 분석이다.

본격적인 수급 충격은 머스크 등 기존 주주들의 락업(매도 제한)이 해제되는 시점인 상장 후 120~140일 경부터 시작될 것으로 보인다. 박 연구원은 이때쯤 유동주식 비율이 33%를 넘으면서 지수 추종 자금 유입이 약 310억 달러까지 증가할 수 있고, 스페이스X는 테슬라를 제치고 나스닥100 시가총액 7위권에 진입할 가능성이 있다고 전망했다. 스페이스X의 IPO를 신호탄으로 하반기에 오픈AI와 앤트로픽 등 초대형 비상장 테크 기업들이 잇달아 상장하는 IPO 슈퍼사이클이 닥칠 경우 세계 증시의 구도 자체가 바뀔 수 있다는 분석도 나온다.

이 세 기업의 공모 규모 합산만 2000억 달러에 달하고, 기업가치 합산은 약 4조 달러에 이를 것으로 추정된다. 금융투자업계 관계자는 대규모 공모에 따른 글로벌 수급 부담이 크고, 금리 불확실성 등 거시경제 환경이 좋지 않아 국내 증시에도 영향이 불가피하다며, 개인 투자자들이 공격적으로 진입하는 FOMO(소외 불안) 심리가 있지만 가장 큰 리스크는 향후 수급 흐름과 기업가치에 대한 불확실성이라고 지적했다





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스페이스X 나스닥 상장 역대 최대 IPO 기업가치 공모 규모 AI 성장주 나스닥100 수급 영향 코스피 머스크 오픈AI 앤트로픽

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