스페이스X 상장 임박, 우주항공 ETF에 자금 쇄도…투자 유의해야

스페이스X의 상장 가능성이 높아지면서 국내 우주항공 ETF에 자금이 대거 유입되고 있지만, 산업 특성상 수익성이 불확실하므로 투자에 신중해야 한다는 분석이 나온다.

미국 우주항공 기업 스페이스X 의 상장 가능성이 높아지면서 국내 투자자들의 관심이 우주항공 산업으로 집중되고 있다. 스페이스X 는 일론 머스크 CEO가 이끄는 혁신적인 기업으로, 이번 IPO 는 약 750억 달러 규모로 예상되며 이는 역대 최대 규모의 IPO 가 될 전망이다.

스페이스X의 상장은 우주항공 산업 전반에 대한 투자 분위기를 고조시키고 있으며, 국내 상장지수펀드(ETF)에도 자금이 대거 유입되고 있다. 하나자산운용, 삼성자산운용, 한국투자신탁운용, 미래에셋자산운용, 신한자산운용 등 국내 주요 자산운용사들이 미국 우주항공 산업에 투자하는 ETF를 잇달아 출시하며 투자자들의 선택지를 넓히고 있다. 특히 1Q 미국우주항공테크와 TIGER 미국우주테크는 6000억원 이상의 자금을 유치하며 높은 인기를 끌고 있다.

미래에셋증권은 스페이스X 공모주 물량을 확보하여 국내 개인 투자자에게 청약 기회를 제공하는 방안을 검토 중이지만, 금융 당국의 허용 여부는 아직 불확실하다. 해외 공모주에 대한 국내 일반 투자자 청약 사례가 전무하기 때문이다. 그러나 우주항공 산업은 높은 성장 가능성을 지니고 있는 동시에, 수익성이 불확실하고 국가 예산에 크게 의존하는 특성을 가지고 있어 투자에 신중해야 한다.

우주 발사 서비스 시장은 2033년까지 연 평균 13.9% 성장하여 461억 달러 규모에 이를 것으로 전망되지만, 현재까지 미국 우주항공 산업 관련 ETF의 수익률은 상대적으로 저조한 상황이다. 1Q 미국우주항공테크는 상장 후 누적 수익률이 -8.46%에 달하며, 다른 ETF들도 비슷한 수준의 수익률을 보이고 있다. 따라서 우주항공 산업에 대한 투자는 단기적인 추종보다는 장기적인 관점에서 신중하게 접근해야 할 것이다. 스페이스X의 상장은 우주항공 산업의 미래를 밝히는 중요한 계기가 될 수 있지만, 투자자들은 산업의 특성과 위험성을 충분히 인지하고 투자 결정을 내려야 한다.

또한, 스페이스X의 공모주 청약 가능성은 아직 불확실하며, 국내 투자자들은 관련 정보를 지속적으로 확인하고 투자 전략을 수립해야 한다. 우주항공 산업은 기술 혁신과 경쟁이 치열하게 이루어지는 분야이므로, 투자에 앞서 기업의 기술력과 시장 경쟁력을 면밀히 분석하는 것이 중요하다. 마지막으로, 우주항공 산업은 국가 안보와도 밀접한 관련이 있는 분야이므로, 정부 정책과 규제 변화에도 주의를 기울여야 한다





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스페이스X 우주항공 ETF IPO 투자

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