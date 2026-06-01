스페이스X·오픈AI·앤트로픽 IPO '빅3' 출격… 자본시장 역사 새로 쓸까

일론 머스크의 스페이스X를 시작으로 오픈AI와 앤트로픽이 잇단해 초대형 IPO를 준비 중이다. 목표 기업가치 합산 3조5000억 달러로 코스피 시총 75%에 달하며, 우주·AI 테마로 시장 열풍이 예상된다. 그러나 대규모 적자와 과도한 밸류에이션, 동시 상장 리스크 등 극복해야 할 장애물도 적지 않다.

이철민 VIG파트너스 대표의 설명에 따르면, 자본시장 역사에 길이 남을 만한 이벤트가 다가오고 있다. 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 6월 초 기관투자자 로드쇼를 시작으로 IPO를 본격화한다.

목표 기업가치 약 1조7500억 달러, 공모금액 약 750억 달러가 거론되며, 성공할 경우 2019년 사우디 아람코 공모금액을 2.5배 이상 뛰어넘는 사상 최대 IPO가 될 전망이다. 스페이스X의 지난해 매출은 약 187억 달러로, 이 중 위성인터넷 사업 스타링크가 60%를 차지했으나 약 50억 달러의 순손실을 기록한 것으로 알려져 있다. 그럼에도 xAI와의 합병을 통해 우주개발·위성인터넷·AI를 아우르는 복합 딥테크 기업이 됐다는 점이 이번 IPO의 핵심 서사다. 주목할 점은 스페이스X가 끝이 아니라는 사실이다.

챗GPT를 만든 오픈AI도 올해 하반기 또는 내년 상장을 검토 중이며, 기업가치는 8500억~1조 달러가 거론된다. 클로드를 개발한 앤트로픽 역시 하반기 이후 상장 가능성이 언급되며 목표 기업가치는 약 9000억 달러로, 2월 대비 몇 달 만에 2.5배 가까이 뛰었다. 이 빅3가 모두 IPO에 성공할 경우 세 회사의 목표 기업가치 합산액은 약 3조5000억 달러로, 코스피 전체 시가총액의 75%에 달한다. 시장의 시각은 엇갈린다.

우주·AI 테마가 각광받는 만큼 긍정론도 강하며, 미국 주요 지수가 사상 최고치를 경신하는 흐름 역시 같은 맥락이다. 반면 세 회사 모두 대규모 적자를 내고 있어 목표 기업가치를 정당화하기 쉽지 않다는 우려도 있다. 타이밍도 변수로, 빅3 IPO가 몇 달 간격으로 이어질 경우 기관투자자의 포트폴리오 재조정을 부를 수 있다. 초대형 IPO는 기업에 자본 조달의 기회를 제공하지만 유통시장에는 자금을 빨아들이는 블랙홀이 될 수도 있다.

역사는 초대형 IPO를 그리 긍정적으로만 기억하지 않는다. 우버는 2019년 상장 직후 주가가 40% 이상 빠졌고, 전기차 업체 리비안은 상장 첫날 포드와 GM을 합친 시가총액을 기록했지만 이후 90% 이상 하락했다. 워런 버핏이 월가를 카지노에 비유해온 이유이기도 하다. 이번 빅3 IPO의 관전 포인트는 세 가지다.

첫째, 공지되는 정보가 시장의 기대를 뒷받침하는가. 둘째, 보호예수 해제 이후 쏟아질 물량은 얼마나 되는가. 셋째, 오픈AI와 앤트로픽이 모두 상장에 성공하는가. 한 곳이라도 실패한다면 그 충격은 자본시장이 단기간에 감당하기 어렵다.

인류가 만들어낸 가장 강력한 기술들이 가장 냉정한 심판관 앞에 서 있다. 그 결과가 희극일지 비극일지는 아직 아무도 모른다





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스페이스X IPO 오픈AI 상장 앤트로픽 IPO 빅3 IPO 딥테크 기업 공모

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