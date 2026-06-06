스페이스X IPO와 단일종목 레버리지 ETF 출시… ETF 시장의 새로운 물결

국내 ETF 시장에서 우주항공 테마와 AI 반도체 밸류체인이 강한 모멘텀을 보이며 자금이 집중되고 있다. 스페이스X의 나스닥 상장과 나스닥100 편입 예고로 미국 우주항공 ETF에 대한 관심이 뜨거운 가운데, 국내에서는 단일종목 레버리지 ETF가 출시되어 공격적 투자자들의 자금을 끌어들이고 있다. 전문가들은 알파 추구 자산으로 우주항공 및 AI 관련 테마를, 코어 자산으로 지수 추종 및 인컴형 ETF를 활용한 투자 전략을 권고하며 연금 계좌 활용의 중요성을 강조한다.

국내 자본시장에서 상장지수펀드( ETF )에 자금이 집중되는 추세가 강화되며, 글로벌 투자자들의 관심이 스페이스X 와 같은 우주항공 테마로 쏠리고 있다. 특히 스페이스X 의 나스닥 상장이 임박하면서 단기간에 나스닥100 지수 편입이 예상되어 패시브 자금의 대규모 유입이 전망된다.

이에 따라 미국 상장 우주항공 테마 ETF인 NASA와 UFO에 투자하려는 수요가 늘고 있다. 한편 국내 증시는 코스피 8000선 안착 후 변동성이 컸으나 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 통신·네트워크 인프라 및 반도체 밸류체인의 강세로 시장의 모멘텀이 회복 중이다. 네트워크 인프라 ETF는 연속 상승으로 높은 누적 수익률을 기록하기도 했다. 그러나 로봇이나 금 테마 등은 밸류에이션 부담이나 금리 상승 압력으로 차익실현 매물이 나오며 보수적 접근이 필요하다.

또한 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 2배 ETF가 상장되어 공격적 개인투자자의 자금이 유입되고 있지만, 이들이 주가 방향성을 바꿀 원동력은 되지 못할 것으로 전문가들은 진단한다. 이미 기존 레버리지 ETF를 통해 두 종목에 대한 수급이 충분히 반영되어 있기 때문이다. 따라서 중장기 투자자는 단기 레버리지 수급보다는 펀더멘털 자금 흐름에 주목해야 한다. 결국 6월 ETF 투자 전략은 알파 추구 자산과 코어 자산으로 나눠 접근해야 한다.

알파 자산에는 우주항공 및 AI 반도체 핵심 밸류체인과 통신 인프라 테마를, 코어 자산에는 코스피200 추종 ETF와 월배당 인컴형 ETF 및 EMP를 배치해 자산 증식과 노후 보장을 동시에 추구해야 한다는 조언이다. 한국 가계의 자산 배분이 예금·부동산에서 ETF·연금으로 전환되는 머니 무브가 본격화하는 상황에서, 연금 계좌(DC형·IRP) 활용은 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 국내 퇴직연금 ETF 잔액은 3년 연속 100% 이상 성장하며 은퇴 자산 투자 수단으로 자리잡았다





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