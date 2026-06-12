스페이스X 상장으로 일론 머스크, 세계 첫 '조만장자' 기록

스페이스X의 나스닥 상장과 동시에 일론 머스크의 총자산이 1조500억 달러를 넘어서며 세계 최초 조만장자가 되었다. 그의 자산은 주요 국가 GDP와 비교해도 압도적 규모이며, 테슬라와 함께 시가총액 상위 10위 기업을 이끄는 이례적 기록도 세웠다. 상장 과정에서 관련자들도 억만장자 및 백만장자 대열에 합류했다.

일론 머스크 가 이끄는 우주기업 스페이스X 가 나스닥 시장에 상장하면서 창업자이자 최대주주인 머스크의 자산 규모가 역사적 기록을 세웠다. 블룸버그 통신은 스페이스X 가 주당 150달러에 거래를 시작한 12일(로스앤젤레스 현지시간) 머스크의 순자산이 1조500억 달러, 한화 약 1천594조 원에 달해 세계 최초의 ' 조만장자 '(trillionaire)가 되었다고 보도했다.

이 규모는 대만(9천767억 달러), 아일랜드(7천790억 달러), 스웨덴(7천600억 달러), 싱가포르(6천600억 달러) 등의 국내총생산(GDP)을 훌쩍 뛰어넘으며 스위스 GDP(약 1조 달러)와 비슷한 수준이다. 또한 세계 부호 순위 2∼4위에 있는 래리 페이지, 세르게이 브린, 제프 베저스의 자산을 합친 것보다 많고, 워런 버핏보다 약 7배 많다. 머스크는 GM, 도요타 등 전 세계 주요 자동차 회사를 모두 인수할 수 있는 규모이며, 미국 NASA의 연간 예산을 자신의 순자산의 3%만으로도 충당할 수 있다. 머스크는 스페이스X의 창업자이자 최고경영자(CEO)로서 현재 지분이 순자산의 약 70%를 차지한다.

나스닥 시초가는 주당 150달러였으나 장중 176달러까지 상승한 뒤 161달러에 마감했다. 월스트리트저널(WSJ)은 머스크가 시가총액 상위 10위 기업 중 스페이스X(6위)와 테슬라(8위)를 동시에 이끄는 이례적인 상황이라고 전했다. 한 사람이 두 기업을 동시에 상위 10위에 올려놓은 것은 스티브 잡스의 애플·픽사 동시 CEO 사례와 달리 모두 기업가치 기준에서 이룬 성과다. 이번 상장으로 스페이스X 경영진들도 부를 크게 늘렸다.

최고운영책임자(COO) 그윈 숏웰과 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨은 자산이 각각 10억 달러를 넘겨 억만장자 대열에 합류했다. CBS방송은 용접 기술자 출신 후안 에르난데스도 스페이스X 주식 6천500주를 보유하게 되면서 백만장자가 되었다고 보도했다. 골드만삭스와 모건스탠리 등 주요 투자은행들은 상장 수수료로 각각 1억 달러를 챙긴 것으로 알려졌다. 이번 사례는 글로벌 금융시장에서 비상장 기업의 가치 평가와 상장 영향력을 보여주는 상징적 사건으로 해석된다.

스페이스X의 성공은 우주항공 산업이 전통적인 제조업 중심 자본 시장에서 벗어나 첨단 기술과 혁신을 통한 고부가가치 산업으로 자리매김했음을 의미한다. 또한 일론 머스크 개인의 독보적인 자산 집중 현상은 현대 기업지배 구조와 부의 분배 문제에 대한 논의를 촉발시키고 있다. 전문가들은 조만장자 시대의 도래가 세계 경제의 불균형과 신규 산업崛起의 이중적 측면을 동시에 보여준다고 평가한다





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일론 머스크 스페이스X 조만장자 나스닥 상장 테슬라 GDP 비교 억만장자 순위

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