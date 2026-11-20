스티븐 비건 전 미국 국무부 대북특별대표가 워싱턴 DC 세미나에서 한국 국가연합 통일안과 북한 대통령직 보장 방안을 제안하며 한미 동맹의 미래 상을 그렸다.

스티븐 비건 전 미국 국무부 대북특별대표가 20일 워싱턴 DC에서 열린 세미나를 통해 한국 통일에 대한 구체적인 구상과 함께 '한국 국가연합' 형태의 통합안을 제시했다. 그는 한미 친선단체 코리아소사이어티 와 미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬 이 공동 주최한 이번 행사에서 한미 동맹 의 미래 비전을 논의하는 자리에서 이 같은 돌출 주장을 펼쳤다.

한국 국가연합 형태의 통일 구조와 대통령직 보장

스티븐 비건 전 대표는 통일의 첫 번째 전제로 적어도 일정 기간 동안 북한 측에 통합 국가연합의 대통령직을 보장할 수 있는 방안을 고려해야 한다고 명시했다. 그는 역사적 사례를 인용하여 국가연합 관계, 즉 하나의 공동체 안에서 두 국가의 권력과 영향력이 균형을 이루는 동반자 관계 달성이 가능하다고 강조했다.

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비건 전 대표는 두 나가는 일정 기간 동안 각자의 경제체제와 정치체제 내에서 독립적으로 운영되지만, 시간이 지남에 따라 서로 수렴할 가능성이 높다고 예측했다. 그는 이러한 수렴 과정이 북한 모델을 따르는 것이 아니라 남한 모델을 향해 이루어지는 것이 역사적 필연이라고 단언했다.

인구 격차 해결을 위한 헌법적 균형과 권력 배분

통일 과정에서 가장 큰 변수인 인구 격차 문제에 대해 비건 전 대표는 북한이 2,500만 명에 달하는 자국 주민이 부유한 남한의 5,000만 주민에게 압도당할 것을 매우 경계할 것이라고 지적했다. 이러한 불균형을 해소하기 위해 미국 헌법에서 선거 절차와 연방체제 내 권력 배분을 통해 큰 주와 작은 주 사이의 균형을 맞추는 제도가 참조될 수 있다고 제안했다.

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그는 이러한 인구적, 경제적 격차가 균형 있게 조정되어야 통일 국가의 안정성을 확보할 수 있다고 보았다. 이는 단순한 정치 통합을 넘어 제도적 장치를 통해 두 지역 간의 불신을 해소하고 상호 수용 가능한 통치 구조를 마련해야 함을 의미한다.

북한 핵무기 유지 비용과 전략적 선택의 전환

통일의 주요 장애물인 북한의 핵무기 문제에 대해 비건 전 대표는 북한이 핵 프로그램 유지에 드는 비용이 축소된 형태 유지보다 훨씬 더 크고 위험하다는 판단에 도달할 것으로 예상했다. 그는 새로운 무기 및 운반체계를 지속적으로 생산하고 유지하는 것이 북한 경제에 엄청난 부담으로 작용할 것이라고 분석했다.

비건 전 대표는 핵무기를 보유한 북한이 현재 세계 모든 핵무기 보유국의 겨냥 대상이 되고 있다고 우려했다. 시간이 흐르면서 프로그램을 유지하려는 유인이 완전히 사라지지는 않더라도, 북한이 유엔 체제 하에서 보다 광범위한 전략적 논의에 참여할 의향을 가질 정도로 그 위협성은 줄어들 수 있다고 주장했다.

한미 동맹 기반의 향후 통일 프로세스 전망

스티븐 비건 전 대표의 제안은 한미 동맹의 강화와 북한의 비핵화를 연동하여 통일을 추진하겠다는 미국 측의 전략적 의도를 반영한다. 그는 역사적 선례와 현실적인 경제·안보 논리를 결합하여 북한이 점진적으로 남한 체제로 수렴하는 과정을 설계해야 한다고 제시했다.

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이번 세미나는 코리아소사이어티와 애틀랜틱카운슬의 주최로 워싱턴 DC에서 개최되었으며, 한미 동맹의 실질적인 강화 방안에 대한 심도 있는 논의를 이어갔다. 비건 전 대표의 발언은 향후 한반도 통일 논의에 새로운 관점을 제공할 것으로 예상되며, 국제사회의 관심이 집중되고 있다.