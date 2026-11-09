스티븐 비건 전 대표, 트럼프 김정은 정상회담 가능성과 북미 외교 전망

스티븐 비건 전 대북특별대표가 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 보여주기식 정상회담 가능성을 내다봤다. 비건 전 대표는 한미 싱크탱크 세미나에서 북미 외교 재개 필요성과 현国际情勢를 분석했다.

스티븐 비건 전 미국 국무부 대북특별대표는 9일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 '보여주기식' 정상회담에 참여할 의향이 있을 것으로 전망했다. 비건 전 대표는 한미 싱크탱크인 세종연구소 와 스팀슨연구소 가 주최한 세미나에서 이같이 밝혔다.

보여주기식 회담 가능성과 외교 재개 논리

비건 전 대표는 트럼프 대통령과 김정은 위원장 모두 세계의 이목이 자신들에게 집중되는 상황을 즐긴다고 진단했다. 그는 두 정상이 자신들의 존재감이 강조되는 보여주기식 정상회담에 기꺼이 참여할 것으로 본다고 말했다.

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미국 입장에서 북한과의 외교 추진은 한반도에서 직면한 두 가지 주요 위협을 해결하기 위한 필수 조치다. 첫째는 북한의 핵무기 보유량 증가와 투발 수단 개선 문제다. 둘째는 북한의 노골적인 적대 행위다.

비건 전 대표는 안보와 안정을 회복하고 유지하기 위해 북한과의 외교를 추진할 이유가 명확하다고 강조했다. 이는 단순한 형식적 만남을 넘어 실질적인 안보 리스크를 관리해야 한다는美方의 전략적 판단을 반영한다.

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북한의 지리적 균형 추구와 러시아 의존도 변화

비건 전 대표는 북한이 러시아와 중국에 지나치게 의존하고 있다고 느끼고 있다고 분석했다. 북한은 현재 자신의 관계에서 균형을 맞추기 위해 지정학적 논의에 미국과의 관여를 더 많이 포함시키고 싶어 한다.

북한은 우크라이나 전쟁에 막대한 자원을 투입한 러시아와 매우 긴밀하게 결속해 왔다. 그러나 러시아가 북한이 기대하는 것과 같은 수준의 재정적 및 기술적 혜택을 계속 제공할 수 있는 처지는 아닐 가능성이 있다.

이러한 맥락에서 북한은 미국과의 관계 재설정을 통해 기존 동맹국들의 영향력으로부터의 독립성을 높이고자 할 수 있다. 비건 전 대표는 북한의 이러한 계산이 향후 북미 대화의 주요 동력이 될 수 있다고 지적했다.

한일 핵무장 논의와 중러의 반응

일본과 한국에서는 이미 미국 핵무기를 자국에 배치하는 방안이 아니라 자체 핵무기를 확보하는 방안에 관해 조용한 논의가 진행 중이다. 이는 지역 안보 질서에 중대한 변화를 가져올 수 있는 민감한 사안이다.

비건 전 대표는 한·일 핵무기 배치 또는 자체 핵무장 움직임이 중국과 러시아의 반응을 일으킬 것이라고 경고했다. 북한의 반응 또한 예상되며, 이는 동북아 지역 전체의 긴장도를 고조시킬 수 있다.

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미국이 우크라이나와 이란 전쟁으로 주의가 분산된 상황에서도 한반도 안보 문제는 지속적으로 관리해야 할 핵심 과제다. 중·러와 대북 정책에서 보조를 맞추기 어려워진 현재의 국제 정세는 외교적 해결을 더 어렵게 만들고 있다.

트럼프 행정부 재집권과 협상 카드 유지 방안

트럼프 대통령이 중간선거에서 참패한 상황에서 대북 외교를 재개하기 쉽지 않다는 점도 고려해야 한다. 그러나 비건 전 대표는 북한과 외교의 문 안으로 들어가야 한다고 주장했다.

이를 위해 미국은 협상 테이블에 오를 카드를 지속적으로 유지해야 한다. 비핵화에 대한 미국의 지속적 의지는 가장 핵심적인 요구사항이다. 제재의 존재 역시 북한을 협상 테이블로 끌어들이기 위한 중요한 압력 수단으로 남아야 한다.

한반도 주둔 미군의 배치와 미국과 한국이 함께 실시하는 연합훈련도 협상 카드로 활용된다. 이러한 카드들을 유지하면서도 대화를 열어두는 균형 잡힌 접근이 다음 트럼프 행정부의 대북 정책 방향을 결정하는 열쇠가 될 것이다.