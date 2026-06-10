스티븐 스필버그 감독이 SF 신작 영화 '디스클로저 데이'에 대한 인터뷰를 통해 외계 존재에 대한 자신의 믿음을 전면에 그려낸 작품이라고 말했다.

스티븐 스필버그 감독이 ' 디스클로저 데이 '의 시사회에 참석한 모습이다. 그는 이번 영화를 'SF 영화에 관한 연출 인생의 총체와 같은 작품'이라고 말했다. EPA=연합 마가렛(에밀리 블런트)은 10살 이전의 기억이 없는 기상캐스터로, 붉은 새와 마주한 뒤부터 기이한 능력을 갖게 된다.

하루아침에 러시아어, 한국어를 완벽히 구사하는가 하면, 타인의 눈을 들여다보는 것만으로 그 사람의 삶을 송두리째 이해하게 된다. 스티븐 스필버그 감독의 SF 신작 영화 '디스클로저 데이'에서 미국 정부의 외계인 실험 영상은 이처럼 잔혹하게 그려진다. 정부의 극비리 문건이란 설정의 저화질 자료 화면이, 오히려 더 생생하게 다가온다. 과거 열강들이 전쟁포로 등에 산채로 생체실험을 자행했던 기록 영상들과 너무도 닮아서다.

영화에서 이 화면을 접하게 되는 인간들 대다수가 피실험체인 외계존재에 연민을 품고 눈물을 글썽인다. 그 울컥한 마음이 스크린 밖 관객에게도 전이된다. 외계의 지성에 대한 경외감과 순수한 우정은 할리우드 거장 스필버그가 또 하나의 미확인 비행물체(UFO) 영화로 돌아왔다. 제목은 영어로 '폭로의 날(Disclosure Day)'이란 뜻.

전작들이 소수 주인공과 외계인의 만남을 그렸다면, 이번 영화는 전세계 80억 인구 앞에 외계 존재의 진실을 밝힌다는 목표점을 향해 상영시간 145분 내내 내달린다. 스티븐 스필버그 감독의 SF 신작 영화 '디스클로저 데이'는 할리우드 거장 스필버그 감독이 '미지와의 조우' 'E.T.

' '우주전쟁' 등으로 다뤄온 외계 존재에 대한 자신의 믿음을 전면에 그려낸 영화다. AP=연합 시대 배경은 제3차 세계대전의 전운이 감도는 근미래. 불안정한 국제 정세 가운데 북한 내 반군 세력과 러시아군의 위협적 도발을 보도하던 캔자스시티 뉴스 방송국에 더 거대한 진실이 도착한다. 마가렛은 무작정 다니엘 켈너(조쉬 오코너)라는 낯선 이름을 만나러 북쪽으로 향한다.

다니엘은 자신이 8년간 몸담았던 미 정부의 극비 조직에서 내부 고발을 위해 뛰쳐나온 상태다. 그의 허름한 배낭 속엔 1947년 로스웰 추락 사건 이후 세상에 감춰져온 모든 UAP 관련 증거와 영상 기록들이 가득하다. 닉슨이 외계인 시신 보여줬다... 자료 영상 제작 시사를 통해 영화가 먼저 공개된 미국에선, 지난달 미 국방부가 실제 수백건의 UFO 및 미확인 이상현상(UAP) 관련 자료들을 일반에 공개한 현실과도 닮은꼴로 화제가 됐다.

유년시절 아버지와 유성우를 목격한 후로 우주에 매혹된 스필버그다. 17세에 첫 UFO 장편 '불빛'을 제작, 이후 '미지와의 세계' 'E.T.

' '우주전쟁'(2005) '인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국'(2008) 등 미지의 존재를 좇아온 자신의 우주관을 이번 영화에 집대성했다. 미 정부가 외계 존재를 은폐해왔다고 공공연히 말해온 그는 이번 영화에서 20분에 걸친 폭로의 피날레를 먼저 구상하고, 이를 뒷받침할 스토리를 역순으로 짠다. 1973년 리처드 닉슨 미국 대통령이 골프 친구인 코미디언 재키 글리슨을 공군기지에 데려가 외계인 시신을 보여줬다는 등 항간의 음모론을 대중에 기정 사실로 설득시킬 만한 밑그림을 정교하게 구상했다.

그가 2023년 아이패드에 쓴 52쪽의 트리트먼트를, '쥬라기 공원' '인디아나 존스' '우주전쟁' 등을 함께한 각본가 데이비드 코엡이 시나리오로 완성시켰다. 영화 '디스클로저 데이' 촬영 당시 스티븐 스필버그 감독(가운데)이 주연 배우 에밀리 블런트(왼쪽) 등과 장면에 대해 상의하는 모습이다. AP=연합 영화에선 대중은 진실을 감당할 수 없다는 조직 수장 노아(콜린 퍼스)의 관료적 입장과 진실은 모두의 것이라는 믿음이 팽팽히 맞선다. 그 가운데 '공감'이야 말로 인류를 진화시킨 저변이며, 외계 지성과 새로운 우주를 펼쳐나갈 열쇠란 주제를 선명하게 새겨냈다.

'지구외 존재(The Extra Terrestrial)', 바로 E.T. 의 앙상한 손가락이 인간 아이들의 손과 맞닿았던 'E.T.

' 속 상징적인 교감 장면을 이제 어른이 된 당시의 아이들이 펼칠 새로운 미래로 상상해낸 셈이다. 美할리우드리포터는 'X파일과 성경을 섞은 듯한 각본이 아슬아슬하게 곡예한다'고 평가했다. 스필버그는 '미국 정부가 제작 반대, 오히려 확신 가져'고 말했다. 그는 최근 미국 CBS 뉴스와 만난 후 '외계인은 존재해왔고, 지금도 존재한다'고 말했다.

미국 냉전과 핵공포, SF 황금기가 교차하던 1950년대 성장하며 외계 존재에 대한 공포보다 경이로움이 컸다는 스필버그. 여든을 앞둔 노장은 여전히 우주의 경이를 좇고 있다. '디스클로저 데이'는 12세 관람가다





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