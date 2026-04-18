스트레스와 단 음식, 비전형성 우울증의 악순환… 극복하기 위한 생활 습관 개선

업무 스트레스로 인한 단 음식 갈망과 수면 장애, 그리고 비만 치료제 부작용으로 무감동증까지 겪게 된 비전형성 우울증 사례를 통해, 스트레스 관리, 건강한 식습관, 규칙적인 생활 리듬의 중요성을 강조하고 극복 방안을 제시합니다.

직장인 미영 씨는 최근 업무 변경과 까칠한 상사로 인해 극심한 스트레스를 겪고 있습니다. 퇴근 후에는 쌓인 업무와 내일 출근에 대한 불안감으로 잠 못 이루고, 결국 단 음식에 손을 댑니다. 과자, 케이크, 아이스크림을 먹으면 잠시 기분이 나아지지만, 곧이어 ‘ 슈거 크래시 ’로 인해 무기력감과 짜증이 밀려오며 수면 장애까지 겪게 됩니다. 아침에는 겨우 몸을 일으켜 출근하지만, 오전 내내 몽롱한 상태로 업무 집중력이 떨어져 중요한 서류에 금액을 잘못 기재하는 실수를 저지르기도 합니다. 이로 인해 질책을 받으며 스트레스는 더욱 가중되었고, 체중 또한 5kg 이상 증가했습니다. 체중 증가를 막기 위해 비만 치료제를 처방받아 맞기 시작했지만, 오히려 감정이 무뎌지고 친구들과의 만남도 귀찮게 느껴지는 무감동증 증상이 나타났습니다. 결국 미영 씨는 정신건강의학과를 찾아 검사받았고, 우울감, 무기력감, 무감동증 을 동반한 비전형성 우울증 진단을 받았습니다.

비전형성 우울증은 일반 우울증과 달리 감정 기복이 심하고 식욕 증가, 과도한 수면 등의 특징을 보입니다. 미영 씨의 증상은 스트레스 호르몬인 코르티솔 증가로 인한 단 음식 갈망과 ‘슈거 크래시’ 현상, 그리고 비만 치료제가 도파민 시스템에 영향을 미쳐 감정 반응을 둔화시킨 복합적인 결과로 분석되었습니다. 미영 씨는 자신의 생체 리듬을 조절하기 위해 노력했습니다. 오후 6시였던 집중력 최고 시간을 오후 2시로 앞당기고, 밤 12시 이전 취침과 오전 6시 기상을 꾸준히 실천하며 주말에도 생체 시계를 안정시키려 했습니다. 주말 오전에는 야외 활동으로 몸을 깨웠고, 아침 식사를 거르지 않으며, 오후에는 커피 섭취를 줄였습니다. 저녁에는 섬유질이 풍부한 채소를 먼저 섭취해 포만감을 높였습니다. 이러한 노력으로 오전 업무 집중력이 향상되었고, 실수도 크게 줄었습니다. 또한, 비만 치료제 용량 조절에 대한 상담도 진행했습니다. 새로운 업무에도 익숙해지면서 미영 씨는 스트레스가 줄고 출근길이 가뿐해졌음을 느꼈습니다. 전문가들은 개인별 증상에 따라 맞춤형 진단과 상담이 중요하며, 기사 내용을 바탕으로 스스로를 진단하거나 의학적 판단을 내리지 않도록 주의를 당부했습니다. 본 기사에 등장하는 사례는 이해를 돕기 위해 여러 실제 사례를 통합하여 구성되었으며, 등장인물은 모두 가명입니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

비전형성 우울증 슈거 크래시 스트레스 관리 생활 습관 개선 무감동증

United States Latest News, United States Headlines