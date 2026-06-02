스트래티지, 2022년 이후 첫 비트코인 매도...7만 달러선 붕괴 및 ETF 자금 이탈 현상

마이클 세일러 의장이 이끄는 스트래티지가 STRC 배당 재원 마련을 위해 비트코인을 매도함에 따라 비트코인 가격이 7만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움도 2000달러 선이 무너졌다. 동시에 비트코인 및 이더리움 현물 ETF에서는 대규모 순유출이 발생하며 디지털 자산 시장 전반에 하방 압력이 가해지고 있다.

마이클 세일러 가 이끄는 글로벌 비트코인 핵심 투자기업 스트래티지 가 2022년 이후 처음으로 비트코인 매도 에 나섰다. 스트래티지 는 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 서류에서 비트코인 32개를 250만 달러에 매도했다고 밝혔으며, 개당 매도 단가는 7만 7135달러로 자사의 평균 매입 단가인 7만 5699달러보다 약간 높은 수준이었다.

이번 매도로 스트래티지의 비트코인 보유량은 84만 3706개로 감소했고, 매도 목적은 우선주인 STRC의 배당금 재원 마련이었다. 마이클 세일러 의장은 본인의 소셜 미디어 계정을 통해 STRC를 세계 최고의 디지털 채권으로 만들겠다는 목표를 밝히며, 이번 매도 물량이 배당금으로 사용될 것임을 시사했다. STRC는 월 2회 배당금을 조정해 주가를 100달러 수준으로 유지하는 가치 고정형 우선주로, 현재 연간 배당수익률은 11.5%에 달한다. 이 소식이 시장에 미친 영향은 즉각적이었다.

트레이딩뷰 데이터에 따르면 비트coin 가격은 세계 최대 거래소인 바이낸스에서 이날 일시적으로 6만 9958달러까지 하락하며, 4월 7일 이후 처음으로 7만 달러 선이 무너졌다. 동시에 이더리움 역시 1957.26달러까지 밀리며 2000달러 선을 이탈했고, 이는 3월 29일 이후 66일 만에 기록한 최저 수준이었다. 암호화폐 시장 전반의 조정 흐름과 맞물려, 비트코인과 이더리움 현물 ETF에서도 대규모 자금 이탈이 관측되었다.

소소밸류 보고서에 따르면 뉴욕 증시에 상장된 비트코인 현물 ETF는 지난달 순유출 규모만 24억 3000만 달러에 달해 2023년 11월 이후 최대치를 기록했고, 이더리움 현물 ETF 역시 5억 4088만 달러가 순유출되며 2023년 12월 이후 가장 큰 자금 이탈 규모를 보였다. 이번 스트래티지의 매도 결정은 단순한 시장 변동성을 넘어 strategic 재무 클리닝의 일환으로 분석된다. 스트래티지는 과거 2022년 12월에도 세금 손실 보전을 목적으로 704개의 비트코인을 매도한 바 있으며, 이번에는 STRC 배당 재원 조달이라는 구체적인 목적이 있었다.

STRC의 설계는 주가를 100달러로 유지하기 위해 배당금을 조정하는 고정된 구조로, 높은 연간 배당수익률을 통해 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하려는 의도가 담겨 있다. 마이클 세일러가 강조한 디지털 채권 개념은 전통적인 채권과 유사한 수익 구조를 암호화폐 세계에서 구현하려는 시도로 해석되며, 이는 스트래티지의 장기적 비전과 일치한다. 그러나 시장은 이러한 기업적 움직임을 긍정적인 신호로 받아들이기보다는, 주요 보유 기관의 실질적인 매집 동력이 일시적으로 약화될 수 있다는 우려로 반응한 것으로 보인다.

특히 현물 ETF의 지속적인 순유출은 기관 투자자들의 위험 회피 심리가 확대되고 있음을 시사하며, 단기적인 시장 불안정성을 가중시키는 요인으로 작용하고 있다





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스트래티지 비트코인 매도 마이클 세일러 STRC 배당 비트코인 ETF 순유출 이더리움 하락

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