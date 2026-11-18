골든스테이트 워리어스의 스테픈 커리가 2년 연속 부상과 노화의 그림자를 극복하고 은퇴를 앞둔 현실에서도 팀의 우승을 향한執着을 드러냈다. 그의 현재 상태와 향후 계획.

골든스테이트 워리어스 의 스테픈 커리 가 자신의 커리어가 언제 막을 내릴지 알 수 없다는 사실을 직시하면서도 여전히 NBA 우승을 향해 달려가고 있다.

9월 골든스테이트와 체결한 2년 1억1600만달러 규모의 연장 계약이 마지막이 될 수도 있다는 현실을 담담히 받아들이는 커리는, 38세의 나이에도 불구하고 코트 위에서 보내는 하루하루를 더욱 소중하게 여기고 있다.

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미국 프로농구(NBA)에서 네 차례의 우승 경험과 정규리그 최우수선수(MVP) 2회 수상이라는 쾌거를 이룬 커리는, 노화로 인한 신체적 변화와 부상이라는 장벽에도 불구하고 팀의 승리를 위한 핵심 요원으로 남겠다는 의지를 분명히 했다.

스텝 커리 기록과 계약 현황

지난 8일 올랜도 매직과의 경기에서 41점을 폭발적으로 기록하며, 커리는 35세 이후 40득점 경기 수에서 16회를 기록해 르브론 제임스의 15회를 제치고 단독 1위에 올랐다.

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하지만 이러한 활약 뒤에는 지난 시즌 오른쪽 무릎 통증으로 27경기를 결장한 기록과, 올 시즌 휴스턴 로키츠전 당시 복사근 파열로 인한 최소 2주 출전 중단이라는 불안한 현실이 뒤따르고 있다.

커리는 18일 공개된 ESPN 심층 인터뷰에서 이번 2년 계약이 마지막이 될 가능성을 인정하며, 그 사실을 두려워하지 않는다고 밝혔다.

부상과 노화의 한계 수용

스텝 커리는 나이 들수록 부상 횟수가 늘어나는 신체적 신호를 직면하며, 의료진으로부터 훈련 강도 조절을 권고받고 있다.

그는 슈팅 연습조차 제대로 할 수 없었던 재활 과정에서의 좌절감을 회상하며, 지미 버틀러와 모지스 무디의 부상을 지켜보며 커진 불안감을 솔직히 드러냈다.

현재 커리는 골프, 자전거, 수중 러닝머신 등을 활용하며 몸을 관리하고 있으며, 경기당 출전 시간을 28분 안팎으로 제한하는 절제력을 통해 체력을 유지하고 있다.

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승리를 위한 역할 변경과 각오

NBA 선수였던 아버지 델 커리와 그를 따르던 동료들의 은퇴 과정을 지켜본 커리는, 자신의 시간도 결국 찾아올 수 있음을 자연스럽게 받아들인다.

그는 시즌 막판까지 우승을 도전하려면 자신이 코트에 서야 한다는 신념 아래, 우승을 위해 자신의 역할이 줄어드는 것조차 기꺼이 수용하겠다는 입장을 밝혔다.

자존심이 상할 일은 아니라며 승리를 우선시하는 커리의 태도는, 선수 생활의 마지막을 준비하는 현역 스타로서 가장 현실적이고 전략적인 접근 방식이다.

스텝 커리의 현재와 미래 전망

스텝 커리는 지금 일어나는 일들을 습관적으로 보내지 않기 위해 각 순간을 소중히 여기며, 남은 선수 생활의 질을 높이는 데 집중하고 있다.

그의 팀 내 최정상급 기량 유지와 건강 관리 전략이 어떻게 펼쳐질지, 그리고 골든스테이트 워리어스의 우승 후보로서의 입지가 어떻게 변할지가 향후 시즌의 관건이 될 것이다.