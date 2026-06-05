스텝 꼬인 부동산 정책, 과거와 닮은 현 정부 대책

문재인 정부 시절 '스텝이 꼬였다'는 비판을 받은 부동산 정책이 현 정부에서 재현되고 있다. 다주택자 규제와 비아파트 공급 확대 등이 시장 상황과 맞지 않아 혼란을 키울 우려가 제기된다.

문재인 정부 시절 부동산 전문가들은 정부 정책을 비판할 때 자주 '스텝이 꼬였다'는 표현을 사용했다. 이는 계획과 순서가 엉키면서 정책 효과는 반감되고 시장 혼란만 키운다는 의미다. 문 정부의 부동산 정책 은 정확히 그런 양상을 보였다.

출범 직후 정부는 집값 상승의 원인을 다주택자로 특정했다. 다주택자가 집을 내놓으면 시장에 공급이 늘어 집값을 잡을 수 있다고 믿었지만, 결과는 정반대였다. 정부의 압박으로 다주택자 수는 줄었으나, 집값 상승 폭은 오히려 가팔라졌다. 당시 정부는 다주택자에 대한 규제를 강화했지만, 이는 공급 감소로 이어져 가격 상승을 부추겼다.

이에 당황한 정부는 대출 규제, 세금 인상, 거래 규제 등 각종 규제책을 무차별적으로 쏟아냈다. 이러한 대책이 하나둘 쌓이면서 전·월세 시장까지 들썩이기 시작했다. 특히 임대차 2법(전·월세상한제와 계약갱신청구권)이 졸속 시행되면서 전세난이 전세대란으로 발전했다. 2020년 11·19 전세 대책은 이런 혼란 속에서 나왔다. 정부는 빈 상가나 호텔을 주거용으로 전환해 공급하겠다고 발표했지만, 시장의 반응은 냉담했다.

야당은 초등학교 학급회의 수준 대책이라고 비꼬았고, SNS에서는 호텔에 사는 거지라는 뜻의 '호거'라는 신조어가 등장했다. 이 대책이 조롱받은 이유는 문제의 본질을 짚지 못했기 때문이다. 당시 임대차 시장에 필요했던 것은 3~4인 가구가 살 수 있는 중소형 아파트였다. 그러나 정부는 상가와 호텔을 개조한 원룸형 주택 공급을 해법으로 제시하며 아파트에 대한 환상을 버려야 한다고 덧붙였다.

집값을 잡겠다는 대책과 서민을 위한 대책이 오히려 전·월세 가격 상승으로 이어지자, 정부는 현실과 동떨어진 엉뚱한 처방을 내놓은 것이다. 6·3 지방선거에 가려 주목받지 못했지만, 최근 정부의 대책 하나가 이때의 모습을 떠올리게 한다. 국토교통부는 지난달 말 규제지역 내 매입임대를 무제한 공급하겠다고 발표했다. 또한 2027년까지 비아파트 4만1000가구(2030년까지 11만 가구)를 공급하겠다고 밝혔다. 빈 상가, 오피스, 지식산업센터를 주택으로 개조하고, 자투리 땅에 다세대·다가구·도시형생활주택, 오피스텔 공급을 유도하겠다는 내용이다.

이는 신규 입주 물량 감소와 기존 전·월세 물건 감소로 2020년 전세대란과 유사한 전세난이 나타나자 부랴부랴 꺼내 든 카드다. 비아파트는 공사 기간이 짧아 빠른 공급이 가능하다는 장점이 있지만, 누가 지을지, 누가 사서 임대할지가 문제다. 비아파트는 개인이나 중소법인이 짓는 경우가 대부분이다. 직접 임대사업을 하거나 임대사업자에게 분양·판매하는 식인데, 이 경우 건축주나 분양받은 자가 다주택자가 된다.

집이 없는 사람이 한 채를 사서 임대사업을 하는 경우는 거의 없다. 세금을 제외하면 수익이 나지 않기 때문이다. 따라서 다주택자나 임대사업자에 대한 규제 완화 없이는 비아파트 공급 확대가 어려운 구조다. 그런데 정부는 다주택자뿐 아니라 비거주 1주택까지 압박하고 있어 수요자들이 시장에 진입하기 어렵다.

다주택자가 집을 사면 세금 폭탄을 맞을 수 있고, 신규 대출은 물론 기존 대출까지 갚아야 하는 상황이다. 임대사업자에 대한 혜택 축소와 대출 규제까지 검토 중이다. 주택산업연구원은 지난해 다주택자 중과세가 비아파트 공급을 위축시킨다고 지적한 바 있다. 공급을 담당할 사람을 시장 밖으로 밀어내고 이제 와서 그들을 통해 공급을 확대하겠다는 것은 앞뒤가 맞지 않는다. 스텝이 꼬여도 한참 꼬인 셈이다





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