스텐트 시술 후 단일 항혈소판제 요법의 새로운 패러다임: 클로피도그렐의 우월성 입증

서울대학교병원 연구팀이 스텐트 삽입술 이후 장기적으로 복용하는 단일 항혈소판제로서 클로피도그렐이 아스피린보다 임상적 사건 발생률을 낮추고 안전성이 높다는 10년 장기 추적 연구 결과를 세계적 권위의 의학 학술지 랜싯에 발표했다.

심장 근육에 필수적인 산소와 영양분을 공급하는 관상동맥이 여러 원인으로 인해 좁아지거나 막히게 되면 심근경색과 같은 치명적인 허혈성 심장질환이 발생하게 됩니다. 이를 치료하기 위해 현대 의학에서는 좁아진 혈관 부위에 금속망 형태의 스텐트 를 삽입하여 혈관을 물리적으로 넓혀주는 시술을 널리 시행하고 있습니다.

하지만 스텐트 시술 이후에는 우리 몸의 면역 반응으로 인해 스텐트 내부에 다시 혈전이 생겨 혈관이 막히는 재협착이나 혈전증의 위험이 항상 존재합니다. 이러한 재발 위험을 최소화하기 위해 환자들은 혈소판의 응집을 막아주는 항혈소판제를 평생 복용해야 하는 상황에 놓이게 됩니다. 일반적으로 시술 직후에는 아스피린과 클로피도그렐이라는 두 가지 약제를 동시에 사용하는 이중 항혈소판 요법을 시행하지만, 환자의 상태가 안정 궤도에 오른 후에는 부작용을 줄이기 위해 한 가지 약제만을 선택하여 복용하는 단일 항혈소판 요법으로 전환하게 됩니다.

그동안 전 세계적인 진료 지침에서는 이러한 단일 항혈소판제로 아스피린을 우선적으로 권고해 왔습니다. 아스피린은 오랜 기간 사용되어 온 표준 치료제였기 때문입니다. 그러나 최근 의료계 일각에서는 클로피도그렐이 아스피린보다 더 효과적이거나 안전할 수 있다는 주장이 제기되었고, 이에 대한 명확한 임상적 근거를 마련할 필요성이 커졌습니다. 서울대병원 의생명연구원 김효수 교수와 순환기내과 강지훈, 양한모, 박경우 교수, 그리고 보라매병원 박성준 교수로 구성된 공동 연구팀은 이러한 의문을 해결하기 위해 대규모 장기 추적 관찰 연구를 설계하였습니다.

연구진은 2014년부터 2018년까지 전국 37개 주요 의료기관에서 스텐트 삽입술을 받은 환자 중, 이중 항혈소판제 요법을 거쳐 6개월에서 18개월 동안 재발 없이 상태가 안정된 5,438명을 대상으로 연구를 진행했습니다. 환자들은 무작위로 아스피린 복용군과 클로피도그렐 복용군으로 나뉘어 무려 10년이라는 긴 시간 동안 추적 관찰되었습니다. 연구 결과는 매우 놀라웠습니다. 초기 무작위 배정된 전체 환자를 대상으로 분석한 결과, 클로피도그렐 복용군이 아스피린 복용군에 비해 임상적으로 유의미한 우월성을 보였습니다.

구체적으로 사망, 심근경색, 뇌졸중 등을 모두 포함한 전체 임상 사건의 발생률은 클로피도그렐 복용군이 25.4퍼센트였으며, 아스피린 복용군은 28.5퍼센트로 나타났습니다. 이는 클로피도그렐을 복용했을 때 전체적인 임상 사건 발생 위험이 아스피린보다 약 14퍼센트 낮아진다는 것을 의미합니다. 또한 혈전으로 인해 혈관이 다시 막히는 재발률과 예상치 못한 출혈 발생률 역시 클로피도그렐 복용군에서 더 낮게 측정되었습니다. 전체 사망률 측면에서는 두 집단 간에 유의미한 차이가 없었으나, 약물의 안전성 면에서는 클로피도그렐이 훨씬 유리한 것으로 밝혀졌습니다.

특히 주목할 점은 약물 복용의 지속성입니다. 아스피린 복용군에서는 위장 장애나 가벼운 출혈 등의 부작용으로 인해 약물 복용을 중도에 포기하거나 중단한 환자의 비율이 클로피도그렐 복용군보다 높게 나타났습니다. 연구팀은 이러한 변수를 제거하고 10년 동안 처방대로 약물을 성실히 복용한 환자 4,179명만을 대상으로 재분석을 실시했습니다. 그 결과, 클로피도그렐 복용 시 전체 임상 사건 발생 위험이 아스피린보다 무려 24퍼센트나 감소하는 것으로 확인되었습니다.

이는 수치상으로 환자 17명당 1명꼴로 발생할 수 있는 치명적인 임상 사건을 추가로 예방할 수 있다는 매우 실질적인 효과를 시사합니다. 이번 연구는 스텐트 시술 후 평생 복용해야 하는 단일 항혈소판제의 효과를 10년이라는 장기간에 걸쳐 비교한 세계 최초의 대규모 무작위 배정 연구라는 점에서 학술적 가치가 매우 높습니다. 세계 최고의 의학 학술지인 랜싯에 게재된 이번 결과는 그동안 아스피린 중심으로 이루어졌던 심혈관 질환 치료 지침에 커다란 변화를 가져올 것으로 보입니다.

김효수 교수는 이번 연구가 독보적인 임상 데이터를 제공하며, 클로피도그렐이 전체 임상 사건은 물론 혈전 및 출혈 위험까지 낮춘다는 점이 증명된 만큼 조만간 전 세계적인 치료 지침이 개정될 가능성이 크다고 전망했습니다. 결과적으로 이번 연구는 수많은 심혈관 질환 환자들에게 더 안전하고 효과적인 약물 선택지를 제공함으로써 환자의 삶의 질을 높이고 생존율을 개선하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다





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