스테이블코인, 정부·한은·시장 ‘엇갈린 시선’… 미래 금융 질서 변수 부상

스테이블코인을 둘러싸고 정부, 한국은행(한은), 시장 참여자 간의 시각차가 뚜렷하게 나타나며 규제 방향을 두고 논쟁이 심화되고 있다. 특히 화폐의 단일성 훼손을 우려하는 한은과 결제 비용 절감을 기대하는 시장의 입장이 첨예하게 대립하고 있으며, 17세기 금세공업자의 사례를 통해 스테이블코인의 위험성을 경고하는 분석도 나왔다. 스테이블코인이 미래 한국 금융 질서에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있다.

스테이블코인 을 둘러싼 정부, 한국은행 (한은), 시장 참여자 간의 시각차가 뚜렷하게 드러나며 논쟁이 가열되고 있다. 정부는 원화 스테이블코인 규율 체계를 확정하겠다는 입장이지만, 발행자 자격, 준비금 규제 등을 두고 각 주체 간의 이견이 좁혀지지 않고 있다. 한국금융연구원 김영도 선임연구위원은 스테이블코인 을 '화폐의 세 가지 기능 중 일부를 수행하는 특수한 자산'으로 정의하며, 미래 한국 금융 질서에 중요한 변수로 작용할 수 있다고 분석했다. 비트코인과 이더리움은 높은 가격 변동성과 낮은 거래 처리 속도(TPS)로 인해 '교환의 매개체'나 '가치 척도'로서의 화폐 기능을 제대로 수행하지 못하는 반면, 스테이블코인 은 화폐의 3대 기능에 가장 근접한 디지털 자산으로 평가받는다.\글로벌 스테이블코인 시장은 이미 전통 금융 시장과 맞먹는 수준으로 성장했다.

테더(USDT)와 서클(USDC)과 같은 중앙화된 발행사들이 현금이나 미국 국채 등 현금성 자산을 1:1 비율로 준비금으로 보유하고 토큰을 발행하는 구조다. 3월 기준 전 세계 스테이블코인 시가총액은 420조 원을 돌파하며 사상 최고치를 경신했으며, 상위 5개 스테이블코인이 전체의 약 89%를 차지한다. 테더는 압도적인 점유율로 시장을 선도하고 있으며, USDC는 기관 및 결제 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 이러한 스테이블코인의 성장세에 따라 규제당국과 시장의 시각차는 더욱 뚜렷해지고 있다. 한국은행 등 규제당국은 스테이블코인을 공적 안전망이 부재한 '민간 화폐'로 규정하며, 뱅크런 발생 가능성과 화폐의 단일성 훼손을 우려한다. 반면 시장 참여자들은 블록체인 기반의 원자적 결제를 통해 비용 절감 및 혁신을 기대하며 긍정적인 시각을 유지하고 있다.\김영도 연구위원은 스테이블코인 논쟁의 기원을 17세기 런던 금세공업자의 사례에서 찾는다. 당시 금세공업자들은 금 보관증을 발행하여 지급 결제를 중개했는데, 예금자들의 동시 인출 가능성이 낮다는 점을 이용하여 보유 금보다 많은 보관증을 발행하고 대출을 시작했다. 이러한 행위는 현대 은행업의 시초가 되었다. 현재 스테이블코인 발행사들이 추구하는 100% 지급준비 시스템은 초기 금세공업자의 순수 보관업과 유사하지만, 이자 지급 등 경제적 유인에 따라 100% 준비금을 유지하지 않고 부분 지급준비로 전환할 가능성이 있으며, 이는 뱅크런과 같은 금융 불안정을 초래할 수 있다는 점을 경고한다. 전문가들은 스테이블코인 발행자들이 현재의 100% 지급준비 모델을 유지할지 여부에 주목하고 있다. 스테이블코인이 널리 사용되어 전통적 화폐와 구분이 어려워지는 '화폐의 특이점' 시나리오에 대한 전망도 제시되며, 규제와 시장 간의 균형점을 찾는 것이 중요한 과제로 남아 있다





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