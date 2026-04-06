스테이블코인, 기술 혁신 넘어 화폐 권력과 민주주의를 묻다

디지털 자산 시대의 도래와 함께 스테이블코인이 부상했지만, 그 이면에는 화폐 권력의 재분배, 신뢰, 민주적 통제라는 근본적인 질문들이 자리하고 있다. 기술 혁신과 더불어 책임 있는 혁신을 위해서는 이러한 질문에 대한 깊이 있는 고찰이 필요하며, 공공의 통제 아래에서 스테이블코인이 발전해야 한다.

디지털 자산 과 블록체인 기술의 눈부신 발전은 스테이블코인 을 단순한 디지털 자산 을 넘어 전통적인 금융 시스템과 통화 시스템에 도전하는 강력한 존재로 부상시켰습니다. 스테이블코인 은 빠르고 저렴한 해외 송금, 자산 토큰화, 자동화된 거래 등에서 혁신적인 잠재력을 보여주며, 준비자산 기반 발행이라는 특성으로 인해 어느 정도의 안정성 또한 갖추고 있습니다. 그러나 현재 진행 중인 규제 논의에서는 가장 중요한 질문들이 간과되고 있다는 점이 우려스럽습니다. '누가 돈을 만드는가. 그 돈으로 발생하는 이익은 누구에게 돌아가는가. 그리고 그 권력은 민주적으로 통제되는가'와 같은 근본적인 질문에 대한 고찰 없이 스테이블코인 을 논하는 것은, 화폐의 본질을 외면한 채 기술적인 측면만을 강조하는 것과 다름없습니다. 스테이블코인 은 단순한 결제 수단을 넘어, 발행 기업에게 이익이 귀속되는 구조를 가지고 있으며, 이는 화폐 권력의 재분배라는 중대한 문제를 야기합니다.

이용자가 법정화폐를 예치하면 동일한 가치를 지닌 토큰이 발행되고, 발행자는 해당 준비금을 국채나 예금 등 안전 자산으로 운용합니다. 이러한 구조는 사실상 민간 주도의 '디지털 대용 화폐'와 유사합니다. 이 과정에서 발생하는 이자 수익, 즉 시뇨리지(Seigniorage)는 기존의 중앙은행이나 정부가 누리던 화폐 발행의 이익을 의미하며, 현재 구조에서는 대부분 발행 기업의 이익으로 귀속됩니다. 이는 단순한 산업적 이슈를 넘어 화폐 권력의 재분배라는 심각한 문제를 야기합니다. 스테이블코인은 1:1 환매를 보장하지만, 이 약속은 오직 신뢰에 기반합니다. 시장 불안이 발생하면 이용자들이 동시에 상환을 요구하는 '코인런' 현상이 발생할 수 있으며, 2022년 테라-루나 사태는 이러한 위험을 여실히 보여주었습니다. 알고리즘 기반 스테이블코인이 붕괴되면서 다수의 이용자들이 막대한 손실을 입었고, 안정성이 기술 설계뿐만 아니라 신뢰에 크게 의존한다는 사실이 드러났습니다. 담보형 스테이블코인 역시 준비금의 유동성 부족이나 자산 건전성 훼손으로 인해 동일한 위험에 노출될 수 있습니다. 결국, 스테이블코인의 핵심은 기술이 아니라 '신뢰 구조'이며, 이는 공적 규율 없이는 유지되기 어렵습니다.\최근 해외 규제 흐름은 명확한 방향성을 제시하고 있습니다. 미국에서는 스테이블코인 발행 주체를 은행으로 제한할 것인지, 준비금을 100% 안전 자산으로 제한할 것인지, 환매를 어떻게 보장할 것인지 등을 두고 의회 차원에서 치열한 논쟁이 진행 중입니다. 주요 쟁점은 투자자 보호를 넘어 금융 안정과 통화 질서를 유지하는 것입니다. 유럽연합은 이미 MiCA 규제(Markets in Crypto-Assets)를 통해 발행 인가제, 준비금 요건, 공시 의무 등을 명확히 규정했으며, 특히 대형 스테이블코인에 대해서는 추가적인 감독과 규제를 적용하고 있습니다. 한국과 일본 등 아시아 국가에서도 관련 입법 논의가 활발하게 진행되고 있습니다. 주요국의 공통점은 스테이블코인을 단순히 핀테크 혁신의 대상으로 보는 것이 아니라, '금융 안정과 통화 주권'과 관련된 문제로 인식하고 있다는 점입니다. 그렇다면 한국의 논의는 어디에 위치하고 있는가? 한국에서는 원화 기반 스테이블코인 허용 여부와 규제 체계 설계를 두고 정책 논쟁이 벌어지고 있습니다. '산업 경쟁력 강화', '글로벌 트렌드 대응', '혁신 속도'와 같은 구호가 쏟아지고 있지만, 다음 질문들에 대한 충분한 논의는 부족합니다. 외화 기반 스테이블코인이 국내에서 널리 사용될 경우 통화 정책은 어떻게 작동할 것인가. 시뇨리지의 민간 귀속은 어떤 정당성을 갖는가. 위기 발생 시 손실은 누구에게 전가되는가. 특히 달러 기반 스테이블코인이 결제 수단으로 확산될 경우, 금리 정책의 전달 경로가 약화될 가능성이 있습니다. 이는 단순한 기술 문제가 아니라 통화 주권과 관련된 심각한 문제입니다. 일부에서는 은행이 스테이블코인을 발행하면 안전하다는 주장을 펼치지만, 은행 역시 민간 기업이며 이윤 추구를 최우선으로 하는 주체입니다. 기존에도 은행의 예금화폐 창출 기능은 공공성과 통제 범위를 둘러싼 논쟁의 대상이었습니다. 스테이블코인이 은행 시스템과 결합할 경우, 오히려 화폐 공급 구조의 민영화가 더욱 심화될 수 있습니다. 발행 주체가 누구인지보다 중요한 것은 그 권력이 어떻게 통제되는가입니다.\스테이블코인의 잠재력을 전면적으로 부정할 필요는 없습니다. 결제 효율성 증대와 기술 혁신 가능성은 분명 존재합니다. 그러나 혁신은 반드시 공공의 통제 아래에서 이루어져야 합니다. 이를 위해, 몇 가지 중요한 원칙을 제시합니다. 첫째, 외화 기반 스테이블코인에는 엄격한 외국환거래 규제를 적용해야 합니다. 둘째, 스테이블코인 발행은 인가제 등을 통해 엄격하게 제한하고, 준비금은 고유동성이 확보된 저위험 자산으로만 제한해야 합니다. 셋째, 준비금 구성 및 운용은 투명하게 공시되어야 하며, 환매 절차는 법적으로 보장되어야 합니다. 넷째, 향후 중앙은행 디지털화폐(CBDC)와의 상호운용성을 고려하여 설계해야 합니다. 스테이블코인은 공공 화폐 시스템 위에서 작동하는 서비스여야 하며, 그 자체가 새로운 사적 통화 체계가 되어서는 안 됩니다. 현재 한국은 스테이블코인 관련 법제화의 중대한 기로에 서 있습니다. 이 선택은 단순한 산업 정책의 문제가 아니라, 미래의 화폐 질서를 어떻게 설계할 것인가에 대한 근본적인 질문입니다. 화폐의 공공성과 민주적 통제를 오랫동안 강조해 온 故 서익진 교수는 화폐를 기술이 아닌 사회적 신뢰와 민주주의의 문제로 바라보아야 한다고 강조했습니다. 스테이블코인을 둘러싼 오늘의 논쟁 역시 결국 같은 질문으로 귀결됩니다. 돈을 누가 만들고, 그 이익을 누가 차지하며, 그 권력은 누구에 의해 통제되는가. 디지털 화폐 시대에 필요한 것은 더 빠른 혁신이 아니라, 더 책임 있는 혁신입니다. 그리고 그 기준은 결국 민주주의여야 합니다. 본 기고문은 빅테크/스타트업과 한·일·인니 공조 탐사보도를 거쳐, 서울시사회적경제지원센터에서 '지역사회 통합돌봄' 사업을 담당하고, 국제결제은행(BIS) 이노베이션허브에서 어소시에이트로 근무한 연구위원의 분석을 바탕으로 작성되었습니다. 와세다대–싱가포르국립대 학사, 런던정치경제대 석사를 졸업했으며, 역서로는 가 있습니다. 본 글은 소셜코리아에도 게재되었습니다





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