스탠리, 100년 역사의 변신…‘총알도 뚫지 못하는’ 보온병에서 ‘패션템’으로

스탠리의 탄생부터 스타벅스와의 협업으로 ‘패션템’으로 변신한 과정, 그리고 그린워싱 논란까지 심층적으로 분석합니다.

브랜드 로 본 세계 관심 브랜드 로 본 세계를 내 관심에도 추가해드렸어요. 내가 죽거든 유골은 스탠리 에 담아 달라. 2년 전 미국 뉴욕타임스(NYT)에서 이 문장을 읽고 웃었던 기억이 납니다. 당시 제게 스탠리 는 스타벅스 매장에 줄줄이 진열된 흔한 텀블러 정도였으니까요.

‘평범한’ 텀블러에 뼈를 담고 싶다는 ‘애정 표현’을 미국식 농담으로 여겼죠. 지금은 ‘진가를 몰라봤구나’라고 반성 중입니다. 올 초 스탠리가 스타벅스와 협업한 한정판 밸런타인데이 텀블러에 미국 전역이 들썩이고 있으니까요. 우리 돈 6만5000원(45달러) 하는 텀블러를 사러 매장 앞에 밤을 새우는 행렬이 이어졌고, 몇몇 매장에선 몸싸움도 벌어졌어요.

경매 사이트 이베이엔 정가의 30배인 1500달러(약 200만원)에 리셀 텀블러가 올라왔고요. SNS엔 이 텀블러를 선물받고 감격의 눈물을 쏟는 10대들의 모습을 담은 영상이 이어졌죠. 스탠리가 스타벅스와 협업한 밸런타인데이 한정판 윈터핑크 컬러의 텀블러 퀜처(왼쪽)를 구매하기 위해 많은 사람이 판매점 앞에서 밤샘 대기를 하고 있다. 틱톡 캡처 고가의 명품백도, 최신 스마트폰도 아닌 이 금속 물통, 물컵에 대체 무슨 매력이 있기에 난리가 난 걸까요.

브랜드가 탄생하고 약 100년 동안 튼튼하고 투박한 아웃도어용 녹색 보온병이 전부로 여겨졌던 스탠리에 무슨 일이 생겼을까요. 그래서 스탠리의 어제와 오늘을 파헤쳐 보려 합니다. 총알도 뚫지 못한다는 어마무시한 내구성을 자랑하는 세계 최초 강철 보온병의 탄생부터 핸드백·구두와 맞먹는 100가지 색상의 ‘패션템’으로 진화하는 과정까지 소개하려 합니다. 보온병이 총에 맞았지만 총알이 반대편을 뚫지 못했다.

스탠리의 내구성을 보여주는 사례로 꼽힌다. CITYCREEK 홈페이지 캡처 한때 정치인들에 의해 ‘폭탄’으로 오해받은 ‘웃픈’ 사연, 스탠리를 ‘국민 텀블러’의 반열에 올려놓은 스타들에 얽힌 이야기도 들려드리고요. 아울러 스탠리의 변신이 불러온 ‘그린워싱’ 논란, 그리고 텀블러와 일회용기에 대한 이야기도 전해드리려 합니다. 📃목차 ◦ 세계 최초 강철 보온병…“삶을 위해 만든다” ◦ “이게 포탄”에 대박…날개 단 ‘효리 텀블러’ ◦ 워킹맘이 구한 퀜처…단종 위기서 ‘르네상스’ ◦ 100가지 색상, ‘깔별 쇼핑’ 패션템 등극 ◦ 텀블러는 친환경?

“220번 써야 본전” 📌사용자들이 입증하는 내구성 📌총 천연색 텀블러, ○○색 빠진 이유 📌불 난 차 속에서 얼음 지켰다 세계 최초 강철 보온병…“삶을 위해 만든다” 스탠리의 역사는 단순한 보온병 제조 회사의 이야기가 아닙니다. 1913년, 윌리엄 스탠리 주니어는 진공 단열 기술을 활용하여 튼튼하고 휴대하기 쉬운 보온병을 만들고자 했습니다. 당시에는 유리 보온병이 일반적이었지만, 깨지기 쉽고 무거워서 야외 활동에 적합하지 않았습니다. 스탠리는 강철을 사용하여 내구성을 높이고, 진공 단열 기술을 적용하여 보온 효과를 극대화했습니다.

그의 목표는 노동자, 모험가, 그리고 일상생활 속에서 따뜻한 음료를 즐기고자 하는 모든 사람들에게 ‘삶을 위한 제품’을 제공하는 것이었습니다. 초기 스탠리 보온병은 푸른색과 녹색의 투박한 디자인으로, 주로 남성 노동자나 야외 활동을 즐기는 사람들에게 인기를 끌었습니다. 특히, 철도 노동자, 건설 노동자, 그리고 캠핑을 즐기는 사람들에게 필수품으로 자리 잡았습니다. 스탠리 보온병은 극한의 환경에서도 음료의 온도를 유지해주는 뛰어난 성능으로 명성을 얻었고, ‘깨지지 않는 보온병’이라는 별명을 얻었습니다.

이러한 명성은 스탠리를 아웃도어 용품 시장의 선두 주자로 이끌었습니다. 하지만 스탠리는 오랫동안 ‘튼튼한 아웃도어 보온병’이라는 이미지를 벗어나지 못했습니다. 2000년대 초반까지 스탠리는 주로 캠핑이나 등산을 즐기는 사람들에게만 알려진 브랜드였습니다. 그러나 2020년대 초, 스탠리는 예상치 못한 변신을 시작했습니다. 바로 스타벅스와의 협업을 통해서였습니다. 2021년, 스탠리는 스타벅스와 함께 윈터핑크 컬러의 텀블러를 출시했는데, 이 텀블러는 출시 직후부터 엄청난 인기를 끌었습니다.

윈터핑크 텀블러는 한정판으로 출시되었기 때문에 더욱 희소성이 높았고, SNS를 통해 빠르게 입소문이 퍼졌습니다. 특히, 틱톡과 인스타그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 윈터핑크 텀블러를 자랑하는 게시물들이 빠르게 확산되면서, 젊은 세대 사이에서 ‘머스트 해브 아이템’으로 자리 잡았습니다. 윈터핑크 텀블러를 구매하기 위해 매장 앞에서 밤샘 대기를 하는 사람들이 등장했고, 온라인 경매 사이트에서는 정가의 수십 배에 달하는 가격으로 거래되기도 했습니다. 스탠리는 스타벅스와의 협업을 통해 아웃도어 브랜드 이미지를 벗고, 패션 아이템으로서의 새로운 가능성을 열었습니다.

스탠리의 성공은 단순히 한정판 텀블러의 인기 때문만은 아닙니다. 스탠리는 지속적인 혁신과 마케팅 전략을 통해 브랜드 이미지를 강화해왔습니다. 스탠리는 다양한 색상과 디자인의 텀블러를 출시하여 소비자들의 선택 폭을 넓혔고, 유명 인플루언서들과 협업하여 브랜드 인지도를 높였습니다. 또한, 스탠리는 환경 보호에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라, 재활용 가능한 소재를 사용하고, 친환경적인 생산 방식을 도입하는 등 지속 가능한 경영을 실천하고 있습니다.

하지만 스탠리의 변신은 논란의 여지도 있습니다. 일부에서는 스탠리가 ‘그린워싱’을 하고 있다는 비판을 제기하고 있습니다. 텀블러를 자주 사용하지 않으면 오히려 일회용 컵보다 환경에 더 해로울 수 있다는 주장입니다. 또한, 스탠리 텀블러의 높은 가격 때문에 저소득층 소비자들은 쉽게 구매할 수 없다는 지적도 있습니다.

그럼에도 불구하고 스탠리는 끊임없이 변화하고 혁신하며, 새로운 시대를 이끄는 브랜드로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 스탠리의 이야기는 브랜드가 시대의 흐름에 발맞춰 변화하고, 소비자들의 니즈를 충족시키는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 좋은 사례입니다





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