스타벅스 '탱크 데이' 논란, 정용진 회장 사과 및 본사 대응과 5·18 민주화운동 기념일 추모 열기

스타벅스코리아가 5·18민주화운동 제46주년 기념일에 진행한 '탱크 데이' 행사가 민주화운동을 폄훼했다는 비판을 받으며 정용진 신세계그룹 회장과 스타벅스 글로벌 본사의 사과로 이어졌습니다. 그러나 논란은 불매운동과 배달 거부로 확대되고 경찰 수사도 진행 중입니다. 이 뉴스는 스타벅스의 성장 과정과 함께 아이랑GO를 통한 중국어 학습 및 가족 활동 정보를 포함하고 있습니다.

아이와 함께 일주일에 한 번, 한 컷으로 된 중앙일보 만평으로 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 중국어 만평 을 보다 보면 어느새 중국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO 를 통해 만평을 즐겨보세요.

분노를 부른 '탱크 데이'…정용진·스타벅스본사도 사과 쏙쏙 만평 제46주년 5·18민주화운동 기념일, 전국적인 추모 열기가 고조된 가운데 스타벅스코리아가 진행한 '탱크 데이' 행사 논란이 일파만파 커지고 있습니다. 홍보 문구가 민주화운동 폄훼 및 희생자 모욕이라는 비판이 쏟아지며 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임하고 대국민 사과문을 냈죠. 이어 스타벅스 글로벌 본사도 사과했으나 불매운동 및 배달 거부로 번지고 있어요. 관련 고발도 이어져 경찰이 수사에 속도를 내고 있죠.

스타벅스(Starbucks)는 미국 워싱턴주 시애틀에 본사를 둔 다국적 커피 전문점입니다. 1971년 첫 매장을 열었을 땐 커피 원두·차·향신료를 팔았는데, 1982년 합류한 하워드 슐츠가 이탈리아의 커피하우스 문화를 도입하면서 커피 프랜차이즈 브랜드로 성장했고, 1992년 나스닥에 주식을 상장할 정도로 성공했죠. 스타벅스코리아는 1999년 서울 서대문구 이화여대 앞 1호점을 시작으로 매장을 늘려 2024년 국내 커피업계 최초로 연매출 3조원을 돌파했습니다. 커피뿐 아니라 차·탄산음료·원두·샌드위치·케이크 등과 굿즈류도 판매합니다. 이번 주말 뭘 할까 고민은 아이랑GO에 맡겨주세요.

아이와 가볼 만한 곳, 집에서 해볼 만한 것, 마음을 키워주는 읽어볼 만한 좋은 책까지 '소년중앙'이 전해드립니다. 아이랑GO를 구독하시면 아이를 위한, 아이와 함께 즐길 거리를 풍성하게 받아볼 수 있습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

스타벅스 탱크 데이 5·18민주화운동 정용진 불매운동 아이랑GO 중국어 만평

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5·18단체, 국민연금에 '이마트 주식 비중 축소하라'5·18민주화운동 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단이 스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 사태와 관련해 국민연금공단에 적극적인 주주권 행사를 촉구했다.단체들은 지난 29일 국민연금에 공문을 보내 '탱크데이'

Read more »

5·18 단체, 스타벅스 '탱크데이' 마케팅 규탄 및 불매운동 전국화 선포, 국민연금에 주주권 행사 촉구5·18기념재단 및 유공자 단체들이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 마케팅이 5·18민주화운동과 박종철 열사 사건을 폄훼한다며 국민연금공단에 주주권 행사를 요구했다. 전국민중행동 등 시민사회단체는 서울 광화문에서 기자회견을 열고 불매운동 전국화를 선포했다.

Read more »

환자 32명에게 프로포폴 18만㎖ 투약한 ‘매드’ 닥터···검찰 “범죄수익 수십억” 구속 기소환자 32명에게 5년간 4700여 회에 걸쳐 프로포폴 18만㎖를 투약한 의사가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이 의사는 환자의 가족과 지인뿐 아니라 이들과 관련 없는 외국인 명의까지 도용해 프로포폴을 투약한 것으로 조사됐다. 서울중앙지검 강력범죄수사부(부장검사 소창범)는 31일 서울 강남구에서 피부 시술 의원을 운영하는 소아청소년과 전문의인 50대 여...

Read more »

스타벅스 5·18 마케팅 논란, 사안 본질 파고드는 분석 필요삼성전자 노조 파업과 성과급 분배를 둘러싼 일련의 보도에 대해서는 평가가 엇갈렸다. 스타벅스 5·18 마케팅 논란과 같은 사회적 논쟁 사안에서 언론이 공론장을 이끄는 역할을 충분히 하지 못했다는 의견도 나왔다. ▶이재국 성균관대 미디어커뮤니케이션학과 교수=스타벅스 5·18 마케팅 논란과 삼성전자 성과급, 학교폭력은 답을 쉽게 구할 수 없는 우리 사회의 난제다.

Read more »

음모론에 빠진 스타벅스스타벅스 5·18 탱크데이 논란에 대해 이현상 칼럼니스트가 음모론에 빠진 스타벅스와 기업의 무감각, 허술한 검증 시스템을 비판하는 글을 올렸다.

Read more »

스타벅스 '5·18' 마케팅 논란 이후 충전식 선불카드 환급 제도 완화스타벅스, 5·18 마케팅 논란 이후 선불카드 환급 제도 완화 및 부정거래 방지 조치

Read more »