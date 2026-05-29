스타벅스 '탱크데이'와 드라마 역사 왜곡 논란… 기업·제작사 사회적 책임 도마 위에

스타벅스의 5·18 기념일 마케팅 논란과 MBC 드라마의 역사 왜곡으로 인한 후폭풍. 전문가들은 사회적 민감성 부재와 시스템 결함을 지적하며 윤리적 검증의 필요성을 강조했다.

최근 스타벅스 코리아와 MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 각각 역사적 민감성 부족과 사실 오류로 인해 큰 논란을 일으켰다. 스타벅스 는 5·18 광주민주화운동 기념일인 5월 18일에 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 ' 탱크데이 ', '책상에 탁' 등의 문구를 사용해 비판을 받았다.

이는 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 표현으로, 많은 시민이 희생자를 조롱하는 마케팅이라고 분노했다. 정용진 신세계그룹 회장은 26일 대국민 사과를 했지만, 불매운동은 계속 확산했다. 신세계그룹 전상진 부사장은 자체 조사 결과 '그 누구도 5월 18일에 탱크데이는 안 된다고 지적하지 않았다'며 '사회적·역사적 민감성 부재와 마케팅 검증 체계의 심각한 결함'을 인정했다. 전문가들은 역사적 사실과 국민 정서를 고려하지 않은 마케팅이 기업 신뢰에 치명적이라고 지적했다.

서용구 숙명여대 교수는 '사회적 민감성은 ESG 경영과 연결되며, 역사적 맥락을 검증하지 못하면 브랜드 신뢰에 부정적 영향'이라고 말했다. 이영애 인천대 교수는 '초경쟁 시대에는 고객 신뢰가 중요하며, 내부 검증 절차가 필요하다'고 강조했다. 한편 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 15일 방송된 11화에서 왕 즉위식 장면에 역사적 오류가 드러나 논란이 일었다. 극 중 이안대군이 즉위식에서 제후국이 쓰는 구류면류관을 쓰고 신하들이 '천세'를 외친 장면이 문제가 됐다.

대한제국은 제국의 제도를 사용했으므로 '만세'가 맞지만, 드라마는 조선 시대 명나라를 의식한 '천세'를 사용해 역사 왜곡이라는 비판을 받았다. 일각에서는 이러한 설정이 동북공정의 빌미를 제공할 수 있다고 우려했다. 시청자 항의가 이어지자 MBC는 해당 장면을 삭제했지만, 국회 국민동의청원에는 드라마 방영 중단과 VOD·OTT 콘텐츠 폐기 요구가 5만 명 이상의 동의를 얻었다. 전문가들은 드라마 제작 과정에서 사실 고증의 중요성을 강조했다.

고운기 한양대 교수는 '스토리상 설정은 상상력을 발휘할 수 있지만, 사실 설정은 팩트가 맞아야 한다'며 '작가가 상식에 근거해 썼어야 하고, 제작자가 충분히 걸러냈어야 한다'고 지적했다. 최태성 한국사 강사는 SNS에서 '출연료는 수억 원을 지불하면서 역사 고증 비용은 수십만 원으로 대신하려 한다'며 '고증 시간을 무시하는 제작 관행'을 비판했다. 서용구 교수는 '모든 대외 커뮤니케이션 과정에서 윤리경영위원회 같은 사전 검토 장치를 두고 민감한 표현을 걸러내는 시스템이 필요하다'고 조언했다. 이번 사건들은 기업과 제작사의 사회적 책임과 역사 인식의 중요성을 다시 한 번 일깨워주고 있다.

앞서 2019년에는 무신사가 양말 광고에서 '책상을 탁 쳤더니 억하고 말라서'라는 문구로, 2024년에는 스타벅스가 세월호 참사 10주기에 머그컵을 출시해 논란이 된 바 있다





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스타벅스 탱크데이 역사 왜곡 마케팅 논란 사회적 책임

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