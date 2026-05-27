스타벅스 '탱크데이' 논란, 유통업계 마케팅 검수 시스템 전반 재점검으로 확산

스타벅스코리아의 5·18 마케팅 논란(탱크데이 사건)이 조직 차원의 검수 부실 문제로 확대되면서 신세계그룹 계열사와 주요 유통기업들이 마케팅 콘텐츠 검수 절차를 전면 재점검하고 있다. 이번 사태는 승인권자의 부주의한 결재 관행과 역사 인식 부재를 드러냈으며, 업계는 교차 검증 체계 도입, AI 활용 검수, 법무팀 협의 강화 등 리스크 관리 방안을 논의 중이다. 무신사 등 과거 논란을 겪은 기업들의 사례가 재조명되고 있으며, 신세계그룹은 직원 역사 교육 강화와 미국 본사와의 협의를 예고했다.

스타벅스 코리아의 5·18 마케팅 논란, 일명 ' 탱크데이 ' 사건이 국내 유통업계 에 큰 반향을 일으키고 있다. 이번 사태는 단순한 마케팅 실수를 넘어 기업 내부의 결재 및 검수 시스템 전반에 대한 근본적인 문제점을 드러냈다는 평가를 받는다.

논란의 핵심은 왜 이런 민감한 마케팅 콘텐츠가 사전에 걸러지지 않았느냐는 점으로, 이에 따라 신세계그룹 계열사뿐 아니라 주요 유통기업들도 자체 마케팅 콘텐츠 검수 절차를 재점검하고 나섰다. 27일 유통업계에 따르면, 여러 주요 유통 업체들은 스타벅스 사태 이후 SNS 게시물, 광고 문구, 판촉 행사명 등에서 사회적 논란을 일으킬 수 있는 요소가 없는지 전면 재검토에 들어갔다. 특히 이번 사태는 스타벅스 내부 조사 결과가 공개되면서 더욱 파장이 커졌는데, 조사 결과 일부 승인권자가 관련 시안을 제대로 확인조차 하지 않은 채 결재한 것으로 드러나 단순한 실무자 실수가 아닌 조직 차원의 검수 부실 문제가 도마 위에 올랐다.

한 유통업계 관계자는 마케팅 콘텐츠가 하루에도 수십 건씩 제작되고 게시되다 보니 결재 과정이 형식적으로 흐르는 경우가 많지만, 이번 논란을 계기로 실제 내용을 꼼꼼히 검토하는 절차 마련이 필요하다는 공감대가 형성됐다고 전했다. 이에 따라 일부 기업들은 SNS 게시물에 대한 사전 심의를 강화하거나 생성형 인공지능을 활용해 작성한 광고 문구에 대한 별도 검수 절차를 마련하는 방안을 검토 중이다.

또 마케팅 부서 단독 검토가 아니라 법무팀이나 대외협력 조직과의 협의 범위를 넓히는 방안도 논의되고 있는데, 이는 온라인상에서 소비자 반응이 실시간으로 확산되는 만큼 콘텐츠 기획 단계부터 사회적·정치적 민감성을 함께 점검해야 한다는 인식 때문이다. 유통업계 홍보담당 고위 관계자는 단순히 광고를 잘 만드는 것보다 리스크를 사전에 차단하는 것이 더 중요해졌으며, 마케팅팀은 전문 영역에 시야가 맞춰져 있는 반면 정무적 감각을 가진 여러 부서에 보고하고 협업할수록 경험치가 쌓여 리스크를 덜 수 있다고 지적했다.

업계에서는 과거 논란 사례를 반면교사로 삼아 리스크 관리 체계를 강화해 온 기업들이 재조명되고 있다. 대표적으로 무신사는 2019년 불거졌던 광고 문구 논란 이후 민감성이 높은 마케팅 콘텐츠에 대해서는 담당 부서뿐 아니라 여러 조직이 함께 검토하는 교차 검증 체계를 운영해 오고 있다. 마케팅과 홍보, 브랜드 조직 등이 참여해 논란 발생 가능성을 낮추는 방식이다. 7년 전 무신사는 스타벅스와 마찬가지로 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 문구를 SNS 마케팅에 사용해 사회적으로 큰 비판을 받은 바 있다.

하지만 일각에서는 이번 논란이 단순한 시스템 문제를 넘어 스타벅스 자체 조직 문화의 문제를 여실히 드러냈다고 보고 있다. 통상 업계의 일반적인 검수 관행과 비교해볼 때, 스타벅스 내부의 역사 인식 교육이나 민감 이슈에 대한 사전 검토가 상대적으로 부족했다는 지적이다. 신세계그룹이 발표한 진상조사 결과에 따르면, 스타벅스 커머스팀 팀장부터 담당 임원, 본부장, 대표까지 4단계의 마케팅 기획·보고·승인 절차 과정이 있었으나 5월 18일을 '탱크데이'로 지칭하는 것을 문제 삼은 사람은 아무도 없었다. 이는 시스템적 문제와 더불어 사회적 책임과 역사적 맥락을 고려한 마케팅 감수성이 턱없이 부재했음을 드러낸다.

이에 신세계그룹은 이번 일을 계기로 마케팅 콘텐츠 검수 체계 정비와 함께 실무진과 경영진의 역사 인식 강화에 나선다는 방침이다. 김수완 신세계그룹 대외협력본부장은 전날 진상조사 결과 발표 자리에서 20~30대 마케팅 직원들의 역사 인식이 사회가 느끼는 역사 인식과 동떨어져 있다고 지적하며, 20대부터 60대까지 아우를 역사 의식을 어떻게 만들어가야 할지 고민이 많다며 그룹 전체가 올바른 역사 의식을 갖도록 좋은 프로그램을 만들어가겠다고 강조했다. 아울러 신세계그룹은 스타벅스코리아의 내부 리스크 통제 프로세스 등과 관련해 미국 본사와 수일 내로 공식 협의할 예정이다.

이번 사건은 단순한 마케팅 실수를 넘어 기업의 사회적 책임과 역사적 감수성의 중요성을 일깨우는 계기가 되고 있으며, 향후 유통업계 전반의 마케팅 검수 문화에 큰 변화를 가져올 것으로 전망된다





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