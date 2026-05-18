스타벅스코리아 5·18 비하 논란으로 대표이사 전격 경질 및 사회적 파장

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 탱크 데이라는 부적절한 프로모션을 진행해 거센 비난을 받았으며, 신세계그룹 정용진 회장은 책임자로 대표이사를 즉각 경질했습니다.

스타벅스코리아 가 대한민국 현대사의 가장 비극적이면서도 숭고한 사건 중 하나인 5·18 민주화운동 기념일을 앞두고 탱크 데이라는 극히 부적절한 명칭의 프로모션을 진행하여 사회적으로 엄청난 파문을 일으켰습니다.

이번 사건은 단순한 마케팅 실수를 넘어 대한민국의 민주주의 가치와 역사적 아픔을 정면으로 부정했다는 점에서 대중의 분노를 샀습니다. 스타벅스코리아는 지난 15일부터 26일까지 텀블러 판매 촉진을 위한 프로모션을 기획하며 탱크 데이와 책상에 탁이라는 문구를 사용했습니다. 특히 탱크라는 단어는 5·18 당시 시민들을 무자비하게 진압했던 군부의 상징이며, 책상에 탁이라는 표현은 1987년 민주화 운동의 도화선이 된 박종철 열사의 고문치사 사건 당시의 상황을 연상시키는 매우 잔인하고 모욕적인 표현이라는 지적이 잇따랐습니다.

이러한 문구들이 하필이면 5·18 기념일 당일을 포함한 기간에 사용되었다는 점은 기업의 역사 의식 부재를 여실히 드러낸 사례로 평가받고 있습니다. 정치권과 시민 사회의 반응은 매우 격렬했습니다. 이재명 대통령은 즉각적인 반응을 통해 이번 사태에 대해 깊은 분노를 표출했습니다. 대통령은 자신의 소셜 미디어인 엑스를 통해 대한민국 공동체가 지켜온 기본적 인권과 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적인 행태라며 강도 높게 비판했습니다.

특히 억울하게 희생된 수많은 생명과 그로 인해 훼손된 정의의 가치를 생각할 때, 도대체 어떤 마음으로 이러한 기획을 했는지 반문하며 이에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 반드시 뒤따라야 한다고 강조했습니다. 더불어민주당 전진숙 대변인 역시 서면 브리핑을 통해 이번 마케팅을 인면수심의 행태라고 규정하며, 이는 표현의 자유라는 이름으로 정당화될 수 없는 몰역사적인 행위이자 윤리적 파산 선고라고 강력히 비판했습니다. 민주주의를 짓밟은 군부독재의 폭력을 상품 홍보의 도구로 전락시킨 점에 대해 전 국민 앞에 석고대죄해야 한다는 주장이 거셌습니다.

사태가 걷잡을 수 없이 확산하자 신세계그룹의 정용진 회장은 매우 이례적이고 강력한 인사 조치를 단행했습니다. 정 회장은 보고를 받은 즉시 격노하며 이번 사태의 심각성을 인지하고, 손정현 스타벅스코리아 대표이사를 전격 경질하는 초강수를 뒀습니다. 또한 이번 행사를 직접 기획하고 주관한 담당 임원 역시 해임 조치했으며, 관련 업무에 참여한 모든 임직원에 대해 엄중한 징계 절차에 착수할 것을 지시했습니다. 신세계그룹 측은 이번 사건을 단순한 업무 과실이 아닌, 기업의 사회적 책임과 역사의식을 저버린 중대한 사고로 간주하고 그룹 차원에서 할 수 있는 가장 강력한 처벌을 내린 것이라고 밝혔습니다.

내부적으로는 철저한 조사를 통해 재발 방지 대책을 마련하고, 조직 내에 올바른 역사의식을 정립하기 위한 체계적인 교육과 업무 프로세스의 전면적인 재정립을 약속했습니다. 논란이 불거진 직후 스타벅스코리아는 홈페이지와 애플리케이션을 통해 사과문을 게재하고 행사를 즉각 중단했지만, 이미 상처 입은 유가족과 시민들의 마음을 돌리기에는 역부족이었습니다. 이후 손 대표 명의의 추가 공식 사과문이 배포되었으나, 마트산업노동조합 등 노동 단체들은 신세계그룹의 평소 행보와 연계하여 반역사적인 극우 행보를 중단하라고 촉구하며 더욱 강한 사과를 요구했습니다.

이번 사건은 글로벌 브랜드가 국내 시장에서 활동할 때 현지의 역사적 특수성과 사회적 트라우마를 얼마나 깊이 이해하고 고려해야 하는지를 보여주는 뼈아픈 사례가 되었습니다. 기업의 마케팅 전략이 효율성과 매출 증대만을 추구하다가 기본적인 인권과 역사적 가치를 간과했을 때, 브랜드 이미지가 얼마나 치명적으로 훼손될 수 있는지를 증명했습니다. 향후 많은 기업이 이번 사례를 거울삼아 기업 윤리와 역사적 감수성을 경영의 핵심 가치로 포함해야 한다는 사회적 공감대가 형성되고 있습니다





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스타벅스코리아 5·18민주화운동 정용진 대표이사경질 기업윤리

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