스타벅스 코리아의 5·18 탱크데이 마케팅 논란과 기업의 사회적 책임

5·18 민주화운동 기념일에 진행된 부적절한 마케팅 행사로 인해 대통령의 강력한 비판과 대표이사 경질이라는 초유의 사태가 벌어진 사건을 상세히 다룹니다.

대한민국 현대사의 가장 가슴 아픈 비극이자 민주주의의 상징인 5·18 민주화운동 기념일에 글로벌 기업인 스타벅스 코리아가 진행한 부적절한 마케팅 행사가 전국적인 공분을 일으키며 심각한 사회적 논란으로 번졌습니다.

사건의 발단은 5월 18일 오전 10시, 스타벅스 코리아가 온라인 스토어에서 탱크 텀블러 제품을 할인 판매하는 탱크데이라는 이름의 이벤트를 기획하며 시작되었습니다. 해당 이벤트의 홍보물에는 5월 18일이라는 날짜가 명확하게 강조되어 있었으며, 책상에 탁! 이라는 문구가 함께 기재되어 있었습니다. 이는 단순한 상품 홍보를 넘어 1980년 당시 광주 시내로 진입해 무고한 시민들을 학살했던 계엄군의 탱크 진입 상황과 더불어, 1987년 민주화 운동의 도화선이 되었던 고 박종철 열사의 고문치사 사건 당시의 상황을 연상시킨다는 거센 비판을 받았습니다.

시민들은 이를 단순한 실수가 아닌, 민주주의를 위해 희생된 영령들에 대한 명백한 모독이자 조롱으로 받아들였으며, 온라인상에서는 즉각적인 스타벅스 불매 운동이 확산되는 등 분노의 물결이 거세게 일었습니다. 이러한 사태에 대해 이재명 대통령은 매우 강도 높은 비판을 쏟아내며 정부 차원의 엄중한 시각을 드러냈습니다. 이 대통령은 자신의 엑스 계정을 통해 대한민국 공동체와 기본적 인권, 그리고 민주주의의 가치를 정면으로 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장행태에 분노한다는 표현을 사용하며 이번 사건의 심각성을 강조했습니다.

특히 그는 광주 시민들의 피어린 투쟁과 억울하게 죽어간 수많은 생명의 가치를 훼손한 이번 이벤트가 대체 어떤 억하심정으로 기획된 것이냐며 강하게 질타했습니다. 더불어 이번 사건이 단순히 기업의 마케팅 실수가 아니라 도덕적, 행정적, 법적, 그리고 정치적 책임이 뒤따라야 할 중대한 사안임을 명시하며, 유가족과 피해자들에 대한 진심 어린 사과가 선행되었는지를 따져 물었습니다. 정치권의 반응 또한 일치했습니다.

더불어민주당 전진숙 대변인은 이번 행태를 인면수심 마케팅이라 규정하며, 민주주의가 보장하는 표현의 자유라는 이름 뒤에 숨어 군부독재의 폭력과 공동체의 고통을 상품 홍보의 도구로 전락시킨 몰역사이자 윤리적 파산 선고라고 강력하게 비난했습니다. 또한 정의당의 권영국 후보 역시 이번 사건이 단순한 담당자의 실수가 아닐 것이라며, 신세계그룹 정용진 회장의 평소 정치적 성향과 연관 지어 회장이 직접 나서서 사과해야 한다고 주장하며 논란의 중심을 기업의 최고 경영진으로 확대시켰습니다. 논란이 걷잡을 수 없이 커지자 스타벅스 코리아는 뒤늦게 수습에 나섰습니다.

우선 탱크데이라는 명칭을 탱크텀블러데이로 변경하고, 문제가 된 책상에 탁이라는 문구를 작업 중 딱으로 수정하는 등 급히 내용을 변경했습니다. 하지만 이미 상처 입은 국민들의 마음을 돌리기에는 역부족이었으며, 결국 해당 이벤트 페이지의 접속을 완전히 차단하는 조치를 취했습니다. 이어 손정현 대표이사는 공식 사과문을 통해 5·18 민주화운동 영령과 오월 단체, 광주 시민, 그리고 박종철 열사 유가족을 비롯해 대한민국 민주화를 위해 헌신한 모든 분께 머리 숙여 깊이 사죄한다고 밝혔습니다.

스타벅스 측은 사안의 엄중함을 통감하며 재발 방지를 위한 모든 방안을 강구하고, 사고 원인에 대한 철저한 조사와 책임을 묻는 조치를 다하겠다고 약속했습니다. 결국 이 사건은 정용진 신세계그룹 회장이 손정현 대표이사를 전격 경질하는 극단적인 인사 조치로 마무리되었습니다. 이번 사건은 글로벌 기업이 현지 시장에서 활동하며 해당 국가의 역사적 아픔과 민감한 사회적 가치에 대해 얼마나 무지했는지를 보여주는 사례가 되었으며, 기업의 사회적 책임과 윤리 경영이 단순한 구호가 아닌 실천적 성찰이 수반되어야 함을 다시 한번 일깨워 주었습니다.

특히 상업적 이익을 위해 역사의 비극을 이용하거나 경시하는 행위가 현대 사회에서 얼마나 큰 리스크로 돌아오는지를 극명하게 보여준 사례로 기록될 것입니다





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