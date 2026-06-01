스타벅스 '5·18' 마케팅 논란 이후 충전식 선불카드 환급 제도 완화

스타벅스, 5·18 마케팅 논란 이후 선불카드 환급 제도 완화 및 부정거래 방지 조치

지난 5·18 민주화운동 을 기리기 위한 마케팅 캠페인에서 '탱크데이'라는 잘못된 표현을 사용해 논란이 일자, 스타벅스 는 6월 1일부터 6월 14일까지 충전식 선불카드의 환급 기준을 완화하기 위한 조치를 발표했다.

기존 충전식 선불카드는 충전 후 잔액의 60% 이상을 사용해야만 남은 금액을 환급받을 수 있었으나, 소비자들의 거센 환불 요구와 사회적 압력에 대응해 스타벅스는 '조건 없이 잔액 100% 환급'이라는 '간편 환급' 정책을 시행하기로 했다. 단계별 환급 절차는 다음과 같다. • 모바일 앱을 통한 환급: '페이(PAY)'에서 '내 카드 관리' → '잔액 환불'을 선택하고 은행 계좌 인증을 완료하면 신청이 완료된다. 환급금은 신청일로부터 7영업일 이내에 환불된다.

• 실물카드 환급: 앱에 등록되지 않은 물리적 카드를 보유한 고객은 매장을 직접 방문해 환급 신청을 할 수 있다. 한 번에 최대 10장까지 신청이 가능하며, 반납 시 한도 내에서 즉시 현금으로 덜어준다. 단, 드라이브스루 매장은 환급 접수에 제한이 있다. 실물카드 환급금의 최종 결제는 8일 이후부터 매장 파트너가 제공하는 QR코드를 통해 계좌로 이체되는 방식으로 진행된다.

이때 한 사람당 환급 한도는 200만원까지이며, 실물카드 충전금 총액은 4천억 원대에 달한다. 또한, 부정거래 방지를 위해 환급 기간 동안 실물카드 판매는 잠시 중단된다. 모바일 상품권(e카드 교환권)과 실물카드 간의 교환은 교환 즉시 이용 시에만 허용되며, 카드 잔액 이체 기능도 해당 기간 동안 일시 중단된다. 스타벅스는 공식 애플리케이션을 통해 '5·18 민주화운동과 관련된 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 상처받으신 모든 분께 진심으로 사죄드린다'는 사과 메시지를 전했으며, 책임을 통감하며 '임시 환급 기준 완화' 조치를 시행한다고 밝혔다.

한편, 5·18 기념 재단 및 기타 오월 단체는 미국 본사에 공식 항의 서한을 발송했다. 서한에서는 스타벅스 본사 CEO와 이사회에 대해 철저한 진상{조사}와 책임자 문책, 공식 사과를 촉구했다. 미국 본사 측은 현재 내부 조사와 대응 방안을 마련 중이며, 새롭게 부른 기록은 한국 현지 브랜드와 국제 사회의 신뢰를 회복하기 위한 노력의 일환이다. 스타벅스는 향후 '5·18' 마케팅 정책 및 고객 환불 정책을 재검토하고, 해당 사건으로 인해 상처받은 고객과 사회의 신뢰를 회복하기 위해 구체적이고 투명한 커뮤니케이션을 강화해 나갈 계획이다





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스타벅스 5·18 민주화운동 마케팅 논란 선불카드 환급 부정거래 방지

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