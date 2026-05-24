스타벅스의 선불충전금 규모 8% 증가하고 제도적 공백 드러내

24일 스타벅스코리아 감사보고서에 따르면, 지난해 말 기준 스타벅스 선불금 규모는 4275억6311만원으로 전년대비 약 325억원(8.22%) 증가했습니다. 선불금은 고객이 스타벅스 앱이나 카드에 미리 입금한 돈으로, 환불을 요청하면 해당 선불금 계정에서 환불액이 차감됩니다.

금융당국 규제 사각지대 지적 나와 스타벅스 코리아의 선불충전금 규모가 1년 새 8% 늘어나며 4200억원을 넘어섰으나, 현행법상 금융당국의 관리 및 감독을 받지 않아 제도적 공백이 지적됩니다.

스타벅스코리아는 5.18 민주화운동 비하 논란으로 소비자단체 등으로부터 조건 없이 선불카드 충전액을 환불하라는 요구를 받고 있습니다. 24일 스타벅스코리아 감사보고서에 따르면 지난해 말 기준 스타벅스 선불금 규모는 4275억6311만원으로 전년대비 약 325억원(8.22%) 증가했습니다. 선불금은 고객이 스타벅스 앱이나 카드에 미리 입금한 돈으로, 환불을 요청하면 해당 선불금 계정에서 환불액이 차감됩니다. 그러나 최소 사용금액 등 제약이 있어 실제 100% 환불이 어렵습니다. 스타벅스 카드 이용약관에 따르면 선불카드 잔액을 돌려받으려면 잔액의 60% 이상을 사용해야 합니다.

금액형 상품권은 100분의 60(1만원 이하인 100분의 80) 이상을 사용해야 반환이 가능하도록 규정한 공정거래위원회 신유형 상품권 표준약관에 기반한 것입니다. 과거 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원 등으로부터 받은 자료에 따르면 스타벅스는 2020년 이후 선불충전금을 예금과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 약 408억원의 이자 이익을 얻은 것으로 나타났습니다. 스타벅스코리아는 수천억원 고객 돈을 받아두고 있지만, 금융당국의 선불전자지급수단 규제에선 비겼습니다. 그러나 자료를 보면, 스타벅스의 선불충전금 규모는 은닉한 영업이익으로 사용해왔습니다.

현행 전자금융거래법(전금법)상 발행사 외 제3자에게 재화나 용역을 구매할 때 사용하는 수단을 선불전자지급수단으로 규정하는데, 스타벅스는 자신이 발행처이자 곧 사용처이기 때문에 이 법에 따라 불법적으로 사용하고 있다는 것입니다. 스타벅스는 올해로 47년째 신탁업무를 영위하고 있습니다. 법적으로 하나의 점포로 취급되는 만큼, 제도적 틀을 바꾸지 않는 한 금융당국이 감독에 나서기 어렵습니다. 이에 소비자단체들을 중심으로, 조건 없는 전액 환불을 요구하는 목소리가 높습니다.

한국소비자단체협의회는 ‘스타벅스코리아는 더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 소비자에게 조건 없이 충전 잔액 전액을 환불해야 한다’고 촉구하고 있습니다. 또한 ‘신유형 상품권 표준약관과 전자금융거래법의 관련 규정을 즉각 개정해야 한다’고 강조했습니다





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스타벅스 선불충전금 조건 없이 환불

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