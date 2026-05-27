스타벅스, 극우 상징으로 변질… 논란 확산에 본사도 주목

5.18 탱크데이 논란 이후 스타벅스가 극우 세력의 상징으로 소비되며 밈 콘텐츠가 확산되고 있다. 정용진 회장의 사과에도 불구하고 확대 재생산 중이며, 미국 본사도 예의주시하고 있다.

스타벅스 가 5.18 탱크데이 논란 이후 극우 세력의 상징으로 급부상하며 각종 밈 콘텐츠가 확대 재생산되고 있다. 정용진 신세계그룹 회장이 직접 사과하며 논란 진화에 나섰지만, 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 인공지능을 활용한 극우 스타벅스 밈이 끊임없이 등장하고 있다.

대표적으로 전두환 전 대통령이 스타벅스 커피를 마시는 합성물, 스타벅스 로고 세이렌이 탱크를 몰고 악마로 묘사된 북한·중국 주민들을 깔아뭉개는 만화, 스타벅스를 '빨갱이 없는 청정지역'으로 규정한 포스터 등이 확산 중이다. 심지어 독일 나치와 스타벅스를 결합한 합성물까지 등장하며 극우 이념과 스타벅스 브랜드가 결합되는 현상이 심화되고 있다. 이러한 흐름은 유명 극우 성향 유튜버와 보수 정치인들이 동참하면서 더욱 가속화되고 있다.

전한길 씨는 스타벅스 커피로 건배하는 모습을 생중계하며 '자유의 맛'이라고 발언했고, 배우 최준용 씨와 가수 JK김동욱 씨는 SNS에 '커피는 스벅이지', '스벅 사랑은 계속된다', '가고 싶으면 간다' 등의 글을 남겼다. 김기현 국민의힘 의원은 선거운동복 차림으로 스타벅스 커피를 마시는 사진을 페이스북에 게재했고, 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장은 유세 현장에서 지지자들에게 당일 중 스타벅스에 가서 인증사진을 찍어 올리라고 독려했다. 정치권에서 스타벅스를 특정 이념의 상징으로 소비하는 행태가 공개적으로 드러나고 있는 것이다.

그러나 이런 현상이 장기적으로 스타벅스에 큰 부담이 될 것이라는 우려가 제기된다. 정용진 회장이 대국민 사과를 하고 신세계그룹이 자체 진상 조사 결과를 발표했지만, 오히려 논란이 더 확산되고 있기 때문이다. 특히 미국 스타벅스 본사는 브랜드 이미지와 정치적 올바름을 중시하는 기업으로, DEI 정책을 강조하며 인종·성별·소수자 문제에 적극적으로 목소리를 내왔다. 환경 보호를 위해 전 세계 매장에서 플라스틱 빨대를 퇴출한 선도적 결정이나, 제품을 주문하지 않아도 매장과 화장실을 이용할 수 있도록 한 방침은 본사의 철학을 잘 보여준다.

한국 스타벅스의 극우 논란은 이러한 본사의 이미지와 정면으로 배치될 수 있다. 실제로 미국 본사는 한국 상황을 예의주시하고 있으며, 주식매수청구권 조항에 따라 브랜드 이미지가 심각하게 훼손될 경우 신세계의 스타벅스코리아 지분을 시장 가치보다 35% 할인된 가격에 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있다. 이는 신세계그룹에 상당한 재정적 부담이 될 수 있는 조항이다. 전문가들은 스타벅스가 극우 브랜드로 낙인찍히면 중장기적으로 고객 이탈과 매출 감소로 이어질 수 있다고 분석한다. 이러한 상황에서 신세계그룹의 위기 관리 능력이 시험대에 올랐다





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스타벅스 극우 밈 5.18 논란

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