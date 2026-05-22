스타벅스, 5·18 민주화운동 논란에 대한 소비자 불만 촉구

한국소비자단체협의회는 스타벅스 코리아의 5·18 민주화운동 관련 앱 프로모션 과정에서 민주주의 역사적 가치를 훼손했다고 비판하며, 선불 충전금 환불 제도 개선을 촉구했습니다. 협의회는 스타벅스 코리아의 5·18 민주화운동 관련 앱 프로모션에서 사용된 문구가 민주화운동을 비하하고 왜곡했다고 비판했습니다.

한국 소비자 단체협의회는 스타벅스 코리아의 5·18 민주화운동 관련 모바일 앱 프로모션 과정에서 민주주의 역사적 가치를 훼손했다고 비판하며, 선불 충전금 환불 제도 개선을 촉구했습니다. 협의회는 스타벅스 코리아의 5·18 민주화운동 관련 앱 프로모션에서 사용된 문구가 민주화운동을 비하하고 왜곡했다고 비판했습니다.

또한, 소비자들이 선불식 카드 환불 인증을 이어가고 있지만, 현행 환불 규정 때문에 불만이 커지고 있다고 지적했습니다. 현행 스타벅스 카드 이용약관에 따르면 선불카드 잔액 환불을 받으려면 최종 충전액의 60% 이상을 사용해야 합니다. 소비자단체는 이를 두고 “기업의 명백한 잘못으로 불매를 결심한 소비자에게 원치 않는 추가 소비를 강요하는 모순적 구조”라고 비판했습니다. 협의회는 공정거래위원회와 국회를 향해 “기업의 명백한 잘못으로 소비자가 불매를 원하는 경우, 사용 금액과 관계없이 선불금 전액을 환급받을 수 있도록 법적·제도적 근거를 마련해야 한다”고 촉구했습니다.

또한, 스타벅스 코리아에 대해서도 “더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 모든 소비자에게 충전 잔액을 조건 없이 전액 환불해야 한다”며 “매장 직원들의 응대 부담을 줄이기 위해 방문 없이도 환불 가능한 시스템을 마련해야 한다”고 요구했습니다





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