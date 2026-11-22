스콧 베선트 미국 재무부 장관은 엔비디아 젠슨 황 전 CEO의 개인적 스캔들은 별개라며 규정 준수 여부에 집중한다고 밝혔다. 주요 논란과 대응책을 정리했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 22일(현지시간) 엔비디아 의 중국 내 첨단 인공지능(AI) 반도체 밀반입 관련 사건에서 핵심 쟁점은 엔비디아 내부의 의사결정 시스템에 있다고 명확히 밝혔다. 그는 전 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 전 회장의 사적인 부정한 관계와 관련된 스캔들은 이번 규제 조사와 무관한 별개의 문제라는 입장이다.

베선트 장관은 젠슨 황이 중국 정보당국의 스파이라고 의심받는 앨리스 황과 관계를 맺었는지, 그리고 그 사실을 인지했는지에 대한 의혹에 대해 일종의 유언비어라고 강력히 부인했다. 그는 젠슨 황이 앨리스 황이 간첩으로 의심받는 인물이라는 사실을 전혀 몰랐을 가능성이 매우 높다고 판단했다.

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엔비디아 내부 규정 준수 의무와 책임

스콧 베선트 장관은 엔비디아에 '규정 미준수 문화'가 존재했을 가능성에 대한 설명을 요청했다. 그는 엔비디아가 AI 칩 공급 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 미국 행정부의 수출통제 지침을 준수했는지를 입증할 자료 10일 내 제출을 요구했다. 이는 15일 폭스뉴스 인터뷰에서 언급된 요구사항이다.

베선트 장관은 추적할 수 없는 '악수 거래'라는 것은 존재하지 않으며, 모든 거래에는 반드시 기록이 남아있다고 강조했다. 그는 이 문제에 대해 무분별한 태도가 있었는지 확인해야 하며, 만약 잘못이 있었다면 그 책임 소재를 파악해야 한다고 했다. 그 후에야 엔비디아는 앞으로 나아갈 수 있다는 것이다.

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차기 CEO 선정과 트럼프 대통령 견제

스콧 베선트 장관은 엔비디아의 차기 CEO를 외부에서 찾아야 한다는 자신의 발언이 도널드 트럼프 대통령의 젠슨 황 복귀 촉구 발언과 배치된다는 지적을 받고도 입장을 고수했다. 그는 젠슨 황이 이제 엔비디아의 '외부인'이라고 단정 지었다. 이는 젠슨 황이 현재 회사의 운영과 무관한 상태임을 강조하는 논리다.

베선트 장관은 자신의 발언이 규정 준수 업무를 책임지고 있는 인물이 누구인지 확인해야 한다는 뜻이었음을 밝혔다. 최종 책임이 어디에 있는지 규명해야 하며, 규정 미준수에 책임이 있는 사람들이 회사 하부 조직의 악의적인 행위자들인지 여부를 확인해야 한다고 강조했다.

자금 조달 체계와 미국 주식시장 영향

엔비디아 사태가 미국 AI 생태계에 필요한 '순환금융' 역할에 차질을 빚지 않을지에 대한 질문에, 베선트 장관은 현재 최고재무책임자(CFO)가 경영을 맡고 있다고 답했다. 그는 현 CFO가 자금조달 구조를 상당히 잘 이해하고 있을 것이라고 믿음을 나타냈다.

엔비디아 사태 이후 나타난 미국 주식시장의 큰 폭 주가 하락에 대해 그는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다. 민주당의 입장이 AI 인프라 구축 확대 속도를 늦추려는 것으로 보이며, 이는 중간선거 이후 많은 투자자들을 불안하게 만들었다는 것이다. 또한 연방준비제도(Fed)의 매우 매파적인 발언들이 영향을 미쳤다.

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연준 금리 인상에 대한 경고

스콧 베선트 장관은 많은 사람이 연준이 지나치게 긴축적인 정책을 펴면 정책적 실수가 될 수 있다고 생각한다고 지적했다. 그는 다음 달 예정된 연준의 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 큰 폭으로 인상돼야 한다는 주장을 경계했다. 이는 시장 안정을 위한 신중한 접근을 시사한다.