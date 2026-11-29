스위스 국민투표에서 전쟁물자법 개정안이 통과되며 우크라이나 전쟁 등 분쟁 지역으로의 무기 재수출이 사실상 허용된다. 중립성 원칙과의 충돌 속에서 스위스 방산산업의 생존권을 보장하기 위한 정책 전환이 이루어졌다.

스위스 연방통계청 이 29일(현지시간) 발표한 공식 발표에 따르면, 분쟁 지역에 대한 무기 수출 제한을 완화하는 내용인 전쟁물자법 개정안이 국민투표에서 찬성 54.29%, 반대 45.71%의 투표율을 기록하며 통과되었다. 이번 개헌 및 법 개정안은 스위스가 전통적으로 고수해 온 중립성 원칙을 재조명하는 동시에, 국내 방산 산업의 생존 위기를 해결하기 위한 정책적 선택이 결집된 결과물이다.

전쟁물자법 개정과 수출 재수출 허용 메커니즘

2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 국제사회는 러시아 제재에 동참하는 과정에서 스위스의 중립성 행보에 대해 끊임없는 비판을 제기해 왔다. 이러한 논란 끝에 지난해 12월 연방의회는 파트너 국가 25개국을 지정하여, 해당 국가들이 무력 분쟁에 연루되었더라도 스위스 업체의 무기 수출을 허용하고 재수출 시 스위스 정부의 사전 동의 절차를 일부 완화하는 내용의 새 전쟁물자법을 의결한 바 있다. 연방평의회는 이후 파트너 국가의 범위를 36개국으로 확대하며 규제의 practical 적용 범위를 넓혔다.

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확대된 파트너 국가 목록에는 유럽연합(EU) 회원국을 비롯한 서방 진영 국가들이 대부분 포함되었으나, 현재 무력 분쟁 중인 우크라이나 등 특정 국가들은 직접적인 파트너 목록에서 제외되었다. 그러나 정부는 국민의 우려를 해소하기 위해, 유럽 국가가 스위스산 무기를 우크라이나로 보낼 위험이 크다고 판단될 경우 재수출을 금지하거나 수출 자체를 차단하겠다는 확약을 사전에 받거나 조치를 취하겠다고 밝혔다. 다만 행정부는 구매국이 몇 년 뒤 물자를 우크라이나에 제공하기로 결정할 경우, 이는 사실상 재수출이 가능한 구조임을 인정하며 완전한 봉쇄는 불가능함을 시사했다.

진보 진영의 중립성 주장과 방산산업계의 반발

이번 국민투표는 사회민주당, 녹색당, 그리고 '군대 없는 스위스를 위한 모임' 등 진보 진영과 시민단체가 발기인으로서 주도한 것이다. 이들은 개정안이 분쟁 지역에 스위스산 무기를 공급함으로써 스위스의 오랜 중립성 원칙에 어긋난다고 주장하며 강도 높은 반대 운동을 펼쳐 왔다. 특히 네덜란드는 스위스산 무기 수입을 중단했고, 독일은 자국군 장비 조달 과정에서 스위스 업체를 제외시키는 등 유럽 주요국들이 스위스의 중립성 훼손에 대해 강력한 제재를 가해 온 상황이었다.

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이에 반해 스위스 방산산업계는 전체 수출량의 약 80%를 유럽 국가들이 구매하고 있다는 점에 주목하며 규제 완화를 강력히 요구해 왔다. 스위스는 세계 20위권 수준의 무기 수출국으로, 주로 탄약과 장갑차를 판매하는 기업들이 내수 시장만으로는 생존이 불가능하다고 호소해 왔다. 기 파르믈랭 대통령 겸 경제장관은 기자회견에서 산업계는 스위스 내수 시장만으로는 생존할 수 없다고 지적하며, 인도주의 원칙을 포기하지 않으면서도 법을 균형 있게 시행하겠다는 입재를 명확히 했다.

우크라이나 지원 논란과 국제 제재 참여의 딜레마

스위스는 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 EU 등 서방의 러시아 제재에 동참하면서도 중립성 원칙을 둘러싸고 지속되는 논란 속에 혼란스러운 입장을 보여왔다. 지난 9월에는 북대서양조약기구(NATO) 등 군사·방위 동맹과 협력하고, 유엔 안전보장이사회 결의를 제외한 국제사회의 독자 제재 동참을 제한하자는 발의안이 국민투표에 부쳐졌으나 부결된 바 있다. 이러한 정치적 격변기 속에서 방산산업계의 생존을 위한 법안 통과를 통해 정부는 산업 보호와 중립성 유지 사이의 균형을 시도하고 있다.

정부의 입장은 구매국이 몇 년 뒤 물자를 우크라이나에 보내기로 결정할 경우 사실상 재수출이 가능해짐을 인정하는 등, 실질적인 무기 흐름을 완전히 차단하기보다는 간접적인 경로를 통한 지원 가능성을 열어둔 것이다. 이는 그동안 우크라이나를 지원하는 유럽 다른 나라들로부터 원성을 사온 스위스의 기존 시스템이 현실적인 제약을 넘어야만 생존할 수 있음을 의미하며, 산업계와 정부 간의 이해관계가 복잡하게 얽힌 결과물로 해석된다.

폭죽 금지 가결 및 향후 방산 정책의 방향

동일한 날 진행된 국민투표에서는 환경 보호와 동물 복지를 위해 소음이 큰 폭죽을 금지하는 안건도 찬성 59.76%, 반대 40.76%의 압도적인 지지를 얻으며 통과되었다. 이는 올해 1월 스위스 발레주 크랑몽타나의 술집에서 휴대용 폭죽 불꽃으로 인해 대형 화재가 발생해 41명이 사망한 비극적인 사건 이후, 스위스 여러 주가 실내 또는 공공장소에서 폭죽 사용을 금지하기 시작한 흐름의 연장선 위에 있다.

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무기 수출 제한 완화와 폭죽 금지라는 상반된 안건이 동시에 가결된 이번 선거는, 스위스 사회가 안보와 산업의 현실적 필요성, 그리고 시민의 안전과 중립성 가치 사이에서 어떻게 균형을 찾아갈 것인지를 보여주는 중요한 지표가 될 것이다. 향후 스위스 방산산업은 확장된 파트너 국가 목록을 바탕으로 유럽 시장에서의 입지를 공고히 할 것으로 예상되며, 중립성 원칙의 재정의에 따른 국제적 평가 변화가 뒤따를 전망이다.