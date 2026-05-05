스위스 미술관, 수영복 차림 관람객에게 무료 개방…‘목욕하는 사람들의 날’

스위스 바젤의 바이엘러 재단 미술관이 폴 세잔의 ‘목욕하는 사람들’ 연작 전시를 기념하여 ‘목욕하는 사람들의 날’ 기획 전시회를 개최, 수영복 차림 관람객에게 입장료를 면제하는 파격적인 이벤트를 진행했다. 이 행사는 예술과 관람객 간의 소통을 촉진하고 유머와 자유로움을 더하는 것을 목표로 한다.

스위스 바젤에 위치한 바이엘러 재단 미술관 에서 벌어진 특별한 이벤트가 전 세계의 이목을 집중시키고 있다. 미술관 은 ‘ 목욕하는 사람들 의 날’이라는 독특한 기획 전시회 를 개최하여, 수영복 차림으로 방문하는 관람객에게 입장료를 면제해주는 파격적인 조건을 내걸었다.

지난 1일 현지 시각, 아에프페 통신에 따르면 이 행사는 프랑스 후기 인상주의 화가 폴 세잔의 ‘목욕하는 사람들’ 연작 전시와 더불어 이탈리아 개념 미술 거장 마우리치오 카텔란의 아이디어에서 비롯되었다. 세잔의 작품은 자연 속에서 자유롭게 휴식을 취하는 나체 인물들을 묘사하며, 미술관 측은 이번 기획을 통해 세잔의 예술 세계를 현대적으로 재해석하고 관람객들에게 색다른 경험을 선사하고자 했다.

미술관 관계자는 “세잔의 ‘목욕하는 사람들’ 연작에서 영감을 얻은 이번 기획은 자연 속 인체에 대한 세잔의 비전을 유쾌하게 재현하며, 예술과 관람객 간의 소통을 촉진하고 유머와 자유로움을 더하는 것을 목표로 한다”고 밝혔다. 행사에 참여한 관람객들은 처음에는 다소 어색해했지만, 곧 자유로운 분위기에 젖어들었다. 줄무늬 수영복을 입고 방문한 한 관람객은 “처음에는 수영복을 입고 미술관을 돌아다니는 것이 낯설었지만, 마치 수영장 근처에서 휴가를 보내는 듯한 기분이 들어 즐거웠다”고 소감을 밝혔다. 주황색 수영복을 입은 또 다른 관람객은 “이 행사를 놓치고 싶지 않았다.

미술관을 무료로 관람할 수 있는 기회가 흔치 않기 때문이다”라고 덧붙였다. 수영복을 입은 관람객들은 평상복을 입은 다른 관람객들과 함께 작품 설명을 경청하거나, 야외 정원의 잔디밭과 연못가에서 일광욕을 즐기는 등 자유로운 시간을 보냈다. 일부 관람객들은 수영 모자를 착용하거나 맨발로 미술관을 거니는 등 개성 넘치는 모습으로 행사에 참여했다. 이러한 모습은 미술관을 방문한 다른 사람들에게도 즐거움을 선사하며, 자연스럽게 대화를 유도하는 역할을 했다.

하지만 모든 관람객이 긍정적인 경험만 한 것은 아니었다. 화려한 스팽글 장식이 달린 비키니를 입고 온 한 관람객은 “다른 관람객들의 시선이 느껴져 작품에 집중하기 어려웠다”고 토로했다. 수영복을 입은 다른 관람객들의 존재가 오히려 시선을 분산시키고, 작품 감상에 방해가 될 수 있다는 것이다. 그럼에도 불구하고 대부분의 관람객들은 이번 기획 전시회를 통해 미술관을 더욱 가깝게 느끼고, 예술을 즐기는 새로운 방식을 경험했다는 평가를 내놓았다.

바이엘러 재단 미술관의 ‘목욕하는 사람들의 날’은 단순한 이벤트 이상의 의미를 지니며, 예술과 관람객 간의 경계를 허물고 새로운 소통의 가능성을 제시했다는 점에서 큰 주목을 받고 있다. 미술관 측은 앞으로도 다양한 기획 전시회를 통해 관람객들에게 특별한 경험을 선사할 계획이라고 밝혔다. 이번 행사는 예술이 단순히 감상의 대상이 아니라, 삶의 일부가 될 수 있다는 것을 보여주는 좋은 사례로 남을 것이다





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