스위스 외교장관, 평양 방문서 정치외교 사무소 개소 및 방북 결과 논의

스위스 외교장관이 평양을 방문해 조용원 비서와 최선희 외무상과 회담하고 방북 일정을 마친 뒤 서울에서 위성락 국가안보실장과 만나 소통 채널 확장과 한반도 안보 논의

스위스 외교장관 이그나치오 카시스는 30일 평양에서 조용원 조선 노동당 비서 및 최선희 외무상과 회담을 진행하며 두 나라 간 외교 관계를 재정비하는 자리를 마련했다. 17일 평양에 도착해 사무소 개소 행사에 참석한 이후, 카시스 장관은 스위스 외교사무소 개소를 기념해 인도주의 협력사무소가 2000년대 초부터 운영 중단되던 상황에서 새로운 정치적 외교 거점을 건설한 것을 강조했다.

이는 1974년 수교 이후 초래된 최초의 정치적 외교 사무소 설립이기로서, 스위스가 한반도 평화와 안정에 기여하려는 의지를 재확인한 사례라 할 수 있다. 지금까지 스위스는 1997년부터 스위스개발협력청(SDC)을 통해 평양에 인도주의 협력사무소를 운영해 왔으나, 2020년 코로나19 대유행으로 철수한 바 있었다. 카시스 장관은 방북 일정을 마친 뒤 서울로 올라가 위성락 국가안보실장과 미팅을 진행했다. 여기서 두 당국은 "스위스가 북한과의 소통 채널을 유지·확대해 나가는 것"을 평가하며, '라반 인도주의 협력 사무소 재개와 정치적 대화 활성화'에 대한 협력 가능성을 논의했다.

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북한 스위스 외교사무소 재개

청와대는 이와 함께 양측이 한반도 평화·안정의 중요성을 공감하며, 지속적인 제안과 소통을 약속했다고 밝혔다. 정치적 외교 거점 개소 및 방북 일정의 요약은 스위스가 북한과의 대화를 확대하고 한반도와 유라시아 지역에서의 안보 현안에 대한 해결책을 모색하고자 함을 보여준다. 2일 이후 스위스 외무부는 외교사무소가 2020년 기존 인도주의 협력사무소 운영을 중단한 뒤, 현지 소통 채널을 복원하고 북한과의 양자 대화를 강화하겠다는 뜻을 발표했다. 이러한 행보는 불확실성이 가시화되는 한반도 안보 상황에서 스위스가 중재 역할을 수행하고자 함을 뚜렷이 드러낸다.

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현재 양국은 한반도 평화·안정과 상호 소통에 대한 통합적 접근을 강화하려는 계획을 진행 중이며, 앞으로 북미·EU·이웃국가와의 협력 방안에 대한 논의가 이어질 전망이다.