스웨덴 EPL 투톱 이삭·요케레스 맹활약, 튀니지 5-1 대파…F조 선두

2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 스웨덴이 튀니지를 5-1로 대파하며 조 선두에 올랐다. 리버풀의 알렉산더 이삭과 아스널의 빅토르 요케레스가 각각 1골 1도움씩을 기록하며 공격을 이끌었고, 브라이턴의 야신 아야리도 두 골을 넣었다. 스웨덴은 유럽 예선에서 부진했으나 본선 첫 경기에서 막강 공격력을 과시했다.

조별리그 F조 1차전에서 스웨덴 이 튀니지 를 5-1로 대파하며 일찍히 조 선두에 나섰다. 스웨덴 의 공격을 이끈 것은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 두 간판 스트라이커 알렉산더 이삭 (리버풀)과 빅토르 요케레스 (아스널)였다.

이삭은 결승골과 두 도움을, 요케레스는 한 골과 한 도움을 기록하며 팀의 대승을 이끌었다. 또한 브라이턴에서 뛰는 야신 아야리도 두 골을 넣는 등 EPL 출신 선수들이 맹활약했다. 스웨덴은 앞서 열린 일본과 네덜란드의 2-2 무승부를 따돌리고 F조 1위로 조별리그를 시작하게 됐다. 스웨덴은 유럽 예선에서 2무 6패로 조 최하위에 그치는 등 월드컵 본선 진출 과정이 순탄하지 못했다.

그러나 UEFA 네이션스리그 성적 덕에 플레이오프에 진출해 우크라이나와 폴란드를 차례로 꺾고 간신히 본선 티켓을 거머쥐었다. 주장 빅토르 린델뢰프(맨체스터 유나이티드)는 "우리 투톱은 세계 최고 수준이며 그 어떤 구단의 공격진과도 바꾸지 않을 것"이라고 자신한 바 있었는데, 이는 허언이 아니었음이 첫 경기에서 입증되었다. 경기는 스웨덴이 초반부터 주도했다. 전반 7분 아야리가 페널티아크 근처에서 오른발 슈팅으로 선제골을 넣었다.

전반 30분에는 요케레스의 패스를 받은 이삭이 개인기로 상대 수비를 제치고 오른발 슈팅으로 추가골을 넣어 2-0으로 달아났다. 그러나 튀니지도 전반 43분 오마르 레키크의 헤딩골로 2-1로 추격했다. 후반 14분에는 상대 골키퍼의 실수를 이삭이 재빨리 유리하게 넘기고, 이 공을 요케레스가 마무리해 3-1로 다시 격차를 벌렸다. 후반 39분 교체 투입된 마티아스 스반베리가 프리킥골을 넣었으나 초기 오프사이드 판정이 내려졌으나 VAR 검토 끝에 득점이 인정되며 4-1이 됐다.

마지막 추가시간 아야리가 중거리 슈팅으로 대승을 완성시켰다. 스웨덴은 21일 미국 휴스턴에서 네덜란드와 2차전을, 튀니지는 같은 날 몬테레이에서 일본과 맞붙는다





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