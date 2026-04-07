스마트폰 카툭튀 해결! 1mm 마법 카메라 기술 개발…불역쾌재와 김성탄의 교훈

KAIST 연구진의 혁신적인 1mm 카메라 기술 개발과 함께, 고유가 피해 지원금 논란, 의료제품 수급 불안, 서울 남녀공학 전환, 친족 간 절도 관련 대법원 판결 등 주요 이슈를 다룹니다. 또한 불역쾌재와 김성탄의 교훈을 통해 어려운 상황에 대한 긍정적 사고를 강조합니다.

한국과학기술원( KAIST ) 연구진이 스마트폰 후면 카메라가 툭 튀어나오는 이른바 ‘ 카툭튀 ’ 문제를 해결할 초박형 구조의 카메라 기술을 최초로 개발했다. 이 기술은 벌레의 눈에서 영감을 얻어 개발되었으며, 1mm 미만의 얇은 두께로 스마트폰 디자인의 혁신을 가져올 것으로 기대된다. 기존 스마트폰 카메라 모듈은 렌즈, 이미지 센서, 그리고 기타 부품들이 겹겹이 쌓여 두꺼운 두께를 갖는 구조였다. 하지만 KAIST 연구진은 벌레의 겹눈 구조를 모방하여, 렌즈를 포함한 모든 광학 부품을 얇게 배치하는 방식을 고안했다. 이를 통해 1mm 미만의 얇은 두께를 구현하여 카툭튀 문제를 해결하고, 스마트폰의 디자인을 더욱 슬림하게 만들 수 있게 되었다. 연구진은 이 기술을 적용하여 고화질의 사진과 영상을 촬영할 수 있으며, 향후 스마트폰 뿐만 아니라 다양한 분야에 적용될 수 있도록 연구를 진행할 예정이다. 불역쾌재 (不亦快哉)와 김성탄 (金聖嘆)에 대한 설명도 이어졌다.

이번 사자성어는 불역쾌재(不亦快哉. 아닐 불, 또 역, 쾌할 쾌, 어조사 재)다. 앞 세 글자 ‘불역쾌’는 ‘이 역시 유쾌하지 않다’란 뜻이다. 마지막 글자 ‘재’는 여기에서 사용된 어조사로, 강조의 의미를 더한다. 이 사자성어는 예상치 못한 상황이나 좋지 않은 결과를 맞이했을 때 느끼는 감정을 표현하는 데 사용될 수 있다. 김성탄은 이와 관련된 다양한 상황들을 예시로 들어 설명하며, 부정적인 상황에서도 긍정적인 면을 찾으려는 노력을 강조했다. 그의 설명은 독자들에게 어려운 상황에 처했을 때 긍정적인 마음가짐을 유지하고, 문제를 해결하기 위해 노력하는 자세를 갖도록 격려하는 메시지를 전달한다. 정부가 결정한 ‘고유가 피해 지원금’을 놓고 논란이 지속되고 있다. 자치단체 지원금 재원으로 알려진 지방교부세의 절반 이상이 전국 교육청에 나눠줘야 하는 상황이 발생하면서, 교육 예산의 부족 문제와 형평성 문제가 제기되고 있다. 특히, 고유가로 인해 어려움을 겪는 교육 현장의 현실을 고려할 때, 지원금 배분에 대한 심도 있는 논의가 필요하다는 목소리가 높다. 정부는 지원금 배분 기준을 마련하고, 각 교육청의 상황을 고려하여 합리적인 배분 방안을 모색해야 한다. 소비쿠폰·농어촌 지원 등 기존 지원 정책과의 연계성을 고려하여, 중복 지원을 방지하고 효과적인 지원 체계를 구축해야 한다. 동네 의원·약국이 겪는 ‘중동 쇼크’로 인해 의약품 수급에 차질이 발생할 우려가 커지고 있다. 정은경 보건복지부 장관은 의료제품 수급 대응 관계부처 합동 브리핑을 통해, 나프타의 우선 공급 및 사재기, 가격 담합에 대한 엄정 대응을 강조했다. 중동 정세 불안으로 인해 주사기, 수액 등 주요 의료제품의 원료 수급에 어려움이 예상되면서, 의료 현장의 혼란을 최소화하기 위한 정부의 적극적인 노력이 요구된다. 정부는 관련 업계와의 협력을 강화하고, 수급 상황을 지속적으로 모니터링하여, 필요한 조치를 적시에 취해야 한다. 또한, 대체 공급처 확보, 비축 물량 확보 등 장기적인 수급 안정화 방안을 마련해야 한다. 서울에서 남학교와 여학교가 점차 사라지고, 남녀공학으로 전환되는 추세가 나타나고 있다. 학령인구 감소와 고교학점제 도입 등 교육 환경 변화에 따라, 단성학교의 운영이 어려워지면서, 남녀공학 전환이 불가피해지고 있다. 서울시교육청은 남녀공학 전환을 희망하는 학교에 대한 행정적, 재정적 지원을 강화하여, 학교의 원활한 전환을 돕고 있다. 남녀공학 전환은 학생들의 사회성 발달과 성 평등 교육 강화에 기여할 수 있지만, 학교의 정체성 변화에 대한 충분한 논의와 준비가 필요하다. 대법원은 친족 간 절도 사건에서 피해자가 합의하고 처벌을 원하지 않는 경우, 공소를 기각해야 한다는 판결을 내렸다. 이는 친족 간의 유대 관계를 고려하여, 피해자의 의사를 존중하는 취지에서 이루어진 결정이다. 대법원의 판결은 친족 간의 범죄에 대한 형사 절차에 중요한 영향을 미치며, 피해자와 가해자 간의 합의가 이루어진 경우, 공소 제기의 신중함을 강조한다. 중앙일보는 뉴스레터, 기타 구독 서비스 제공 목적으로 개인 정보를 수집·이용한다. 구독 서비스 신청자는 개인정보 수집·이용에 대해 거부할 권리를 가지며, 동의를 거부할 경우 이메일을 수신할 수 없다. 구독 신청을 통해 발송된 메일의 수신 거부 기능을 통해 개인정보 수집·이용을 거부할 수 있다. 개인 정보 보호는 언론사의 중요한 책무이며, 구독자의 개인정보를 안전하게 관리하고, 정보 주체의 권리를 보호하기 위해 노력해야 한다





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