스마일샤크 최병주 솔루션즈 아키텍트, '생성형 AI 신뢰성 확보 전략' 발표

스마일샤크 최병주 솔루션즈 아키텍트는 AWS 서밋 서울 2026에서 '생성형 AI의 신뢰성 확보 전략 : 매경AX의 환각 통제 사례'를 주제로 발표했다. 발표에서는 매일경제신문사 디지털 조직인 매경AX의 AI 팟캐스트 자동화 프로젝트 운영 경험이 소개됐다. 스마일샤크는 이 프로젝트가 국내 언론사 가운데 처음으로 AI 기반 팟캐스트 자동 생성 시스템을 실제 서비스에 적용한 사례로, AI가 또 다른 AI의 결과물을 평가하는 'LLM-as-a-Judge' 방식의 품질 검증 체계를 구축해 월 평균 15~20건 수준이던 사실 오류를 월 1건 이하로 줄였다.

생성형 AI 의 신뢰성 확보 전략 : 매경AX의 환각 통제 사례 를 주제로 발표 중인 스마일샤크 최병주 솔루션즈 아키텍트는 AWS 서밋 서울 2026 에서 2년 연속 플래티넘 스폰서로 참가했다. 스마일샤크 는 행사 기간 플래티넘 부스를 운영하고, 야구단 포지션 테스트를 활용한 클라우드 서비스 추천 콘텐트와 맞춤형 굿즈 프로그램을 통해 참관객과의 접점을 확대했다.

AWS 서밋 서울 2026은 국내 최대 규모의 AI·클라우드 콘퍼런스로, 올해 행사에서는 생성형 AI 상용화와 산업별 적용 사례가 주요 화두로 다뤄졌다. 인더스트리 데이 세션에서는 스마일샤크 최병주 솔루션즈 아키텍트가 '생성형 AI의 신뢰성 확보 전략 : 매경AX의 환각 통제 사례'를 주제로 발표했다. 발표에서는 매일경제신문사 디지털 조직인 매경AX의 AI 팟캐스트 자동화 프로젝트 운영 경험이 소개됐다.

스마일샤크는 이 프로젝트가 국내 언론사 가운데 처음으로 AI 기반 팟캐스트 자동 생성 시스템을 실제 서비스에 적용한 사례로, AI가 또 다른 AI의 결과물을 평가하는 'LLM-as-a-Judge' 방식의 품질 검증 체계를 구축해 월 평균 15~20건 수준이던 사실 오류를 월 1건 이하로 줄였다. 장진환 스마일샤크 대표는 기업들이 생성형 AI를 실제 업무에 적용하는 과정에서 운영 안정성과 검증 체계 수요가 빠르게 증가하고 있다고 말했다





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