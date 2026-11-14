스드메 추가금 실태, 평균 174만원 추가...정부도 규제 나서

육아정책연구소 조사 결과 스드메 패키지 이용자가 평균 173만9천원의 추가금을 지불해 최종 비용이 520만원대로 늘어난 것으로 나타났다. 정부는 가격 공개 의무화를 도입하고 17곳에 과태료 부과 등 강경 규제를 시작했다.

2024년 기준 스드메 패키지 이용자에게 평균 346만3천원의 기본금이 청구된 후 최종 520만2천원이 지출된 것으로 나타났다. 이는 초기 계약 금액보다 50.2%가량 더 많은 비용으로, 전체 이용자의 87.8%가 추가금을 지급한 것으로 확인되었다. 일부 사례에서는 최대 1300만원에 달하는 막대한 추가금이 발생했다.

스드메 기본 계약금과 실제 추가 지출액

직장인 ㅁ씨는 계약금 500만 원으로 시작해 최종적으로 200만 원의 추가금을 부담했다. 그의 경험은 많은 예비 부부의 현실과 다르지 않다. 육아정책연구소가 2024년 정부 의뢰로 수행한 결혼서비스 실태조사에 따르면, 스드메 패키지 이용자 271명의 평균 기본 금액은 346만3천원이었다.

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하지만 이후 발생한 평균 추가금은 173만9천원에 달했다. 최종 지출액은 520만2천원으로 불어났으며, 이는 기본 금액 대비 50.2%가 증가한 수준이다. 조사 대상 271명 중 238명인 87.8%가 추가금을 냈으며, 일부는 무려 1300만원까지 추가 지출한 것으로 집계되었다.

웨딩박람회 계약 강요와 제품 변경 비용

불투명한 계약 문제는 웨딩박람회 단계부터 본격화된다. 이소연 작가는 박람회장이 비교 상담이 아닌 계약 강요의 장소로 활용되고 있다고 지적했다. 육아정책연구소가 전국 15개 웨딩박람회를 방문한 조사 결과, 10개 장소에서 계약 강요 또는 권유가 있었다.

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특히 3곳에서는 계약을 체결해야 혜택을 알려준다고 주장했으며, 7곳에서는 환불 관련 안내조차 받지 못했다. 이소연 작가는 정확한 정보 제공 없이 계약금부터 걷는 곳이 다수였다고 밝히며 문제의 근본을 지적했다.

스튜디오 촬영 과정에서도 추가 비용은 계속된다. 이소연 작가는 기본 액자가 낡은 갈색 동그라미 프레임이라며, 최근 유행하는 아크릴 액자로 변경하려면 30만 원의 추가금이 발생한다고 설명했다. 현직 웨딩플래너 ㄱ씨는 촬영 원본과 수정본 구매 시 44만 원을 추가로 결제해야 한다고 밝혔다.

실태조사에서도 사진 원본과 수정본 구매로 인한 추가 지출 평균액은 37만7천원으로 확인되었다. 드레스 변경비, 디자인 추가금, 도우미 비용 등도 지속적으로 부과되며 소비자 부담을 가중시키고 있다.

일회용 시장 구조와 소비자 피해 증가 양상

이동열 피치덱 대표는 결혼서비스 시장이 일회용 시장이라고 규정하며 지속 구매가 이루어지지 않는 구조적 한계를 지적했다. 평생 한 번 쓰는 시장 특성상 기존 서비스 시장과는 근본적으로 다르다는 분석이다. 이러한 구조는 가격 투명성을 떨어뜨리고 불합리한 계약 조건을 양산한다.

소비자 피해 신청 건수도 크게 늘고 있다. 한국소비자원에 접수된 결혼서비스 관련 피해구제 신청은 2023년 375건에서 2025년 720건으로 증가했다. 2019년부터 2026년 10월까지 접수된 3123건 중 계약 해지와 위약금 관련 분쟁이 2539건으로 전체 81.3%를 차지했다.

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정부도 강력한 규제 조치를 취했다. 공정거래위원회는 2026년 주요 결혼서비스 사업자 50곳을 점검해 다이렉트컴즈를 포함한 17곳에 총 1560만 원의 과태료를 부과했다. 그러나 전국의 결혼서비스업체 현황은 정확히 파악되지 않고 있다. 예식장업이 별도 신고 없이 운영 가능한 자유업이기 때문이다.

신고제 도입과 결혼 문화 재정의 방향

이재희 육아정책연구소 연구위원은 결혼서비스업 신고제 도입과 관리 감독 강화가 시급하다고 강조했다. 관련 정책 수행 시 유리한 측면이 크다는 판단에서다. 공정위의 감독 인력 확대와 지방자치단체의 지속적인 가격 모니터링 필요성도 함께 제시되었다.

사회적 인식의 변화도 요구된다. 정재훈 서울여대 교수는 결혼이 가족 생활 자체를 과시하고 사회적 지위를 드러내는 수단이 되었다고 분석했다. 결국 결혼 문화 자체가 바뀌어야 지금과 같은 과도한 지출과 스트레스가 해소될 것이라는 견해다.

이소연 작가는 각자의 개성을 살린 소규모 결혼식을 제안했다. 그는 스드메 서비스 대부분을 생략하고 가까운 친척만 초대해 작은식을 올렸다. 인생의 특별한 날은 매일이 소중하며, 남들의 기준보다 자신의 가치를 우선시해야 한다는 메시지를 전하며 결혼 준비자에게 새로운 시각을 제시했다.