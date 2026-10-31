스니커와 하이힐의 새로운 결합, '스니커힐'이 다시 화두

스니커힐이 2000년대 초반 트렌드를 재상기하며 스포츠와 패션의 경계를 허물고 있다. 코난스와 라코스테, 낙시랑, 그리고 나이키의 시리즈로 각 브랜드가 창의적 아이디어를 선보인다. 분명하게 고정된 추세가 흐려지는 계절, 지금 이 순간이 스니커에서 가장 귀중한 실험의 순간이다.

스니커힐 이 다시 부상 중이다. 2000년대 후반부터 2010년대 초반에 유행했던 와지드 스니커(스니커와 와지드가 결합된 형태)는 현재 다시 재평가되고 있다. 스포츠 브랜드와 디자이너 브랜드가 함께 실험적인 디자인을 선보이며 스니커와 하이힐의 경계를 모호하게 만들고 있다.

대표적인 예로 뉴욕 패션 라벨 바우에라(Vaquera)와 협업한 코난스와(Converse)가 출시한 'VX‑1 힐'이 있다. 이 제품은 콘래스 스케이트 슈즈에서 영감을 받은 두툼한 상부에 너비가 넓은 끈, 패딩이 들어간 밑창, 그리고 스니커에 익숙한 블록 형태의 토가 특징이다. 그러나 뒤쪽에 딱딱한 힐이 딱 붙어 있어 드레스 슈즈처럼 보인다. 팝 가수 킴 페트라스가 캠페인을 맡아 패션계에 새로운 바람을 불어넣었다.

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라코스테와 이사벨 마랑의 새로운 스니커힐 디자인

이와는 별개로 라코스테는 'ACE‑T1'이라는 디자인을 선보였다. 이 제품은 테니스죠에서 영감을 받은 스니커와 풋볼형 힐을 접목해 헤드위스와 같은 고개를 끌어올려 태블릿을 달린 퍼스널 헤드스에서 유사한 느낌을 준다. 로프 스틸이 두루 퍼진 디자인은 신발과 스포츠 장비의 경계를 흐리며, 메탈릭 실버와 블랙 컬러로 출시된다. 이와 동시에 삫블 마란트(Isabel Marant)는 '베케트'라는 아이템을 '베케트 리에디션'으로 재해석했다.

베케트는 스니커의 편안함과 힐의 라인을 결합한 스니커힐 아이템이며, 새로운 세 가지 컬러 조합이 포함된 한정판이 겨울 2026 시즌에 선보여진다. 또한 나이키는 '오보로 2.0'을 재정리해 출시한 바 있다. 2004년대 초에 등장한 '오보로'라는 모델을 재해석한 이 제품은 스니커형 상부와 구조화된 힐이 매력적으로 결합된다. 2027년 상반기 컬렉션이 공개될 것이라고 발표하였고, 미국 패션 아울렛 WWD에서는 '여행지용'으로 출시될 예정이라고 보도했다.

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스니커플랫과 하이브리드 로퍼가 결합한 신발 트렌드

스니커힐이 다시 부상하자 관련 업체는 스니커, 발리 스타일의 플랫이나 롤업 라인이 확대된 구체적 형태를 살펴보며 , 그리고 최신 신발 동향을 맞추려는 노력을 보여 준다. 현재 스니커 벤치다운과 라운드 바닥 등을 포함한 단일 디자인이 아닌, 각각 다른 신발의 특징이 혼합된 하이브리드 형태가 인기를 끌고 있다. 예를 들어 스니커와 발리 플랫을 결합한 '스니키나(Sneakerina)', 그리고 루퍼나 딜러 모델에스케이프를 넣은 하이브리드 로퍼가 출현하며, 스니커와 드레스슈즈 및 스포츠의 단계를 모호하게 만드는 동시에 새로운 형태를 제안한다.

스니커힐이 이번 겨울 진짜로 대중적으로 자리 잡을지는 아직 불분명하지만, 고정된 구분이 사라진 패션계의 실험을 보면 한껏 흡입력 있는 가능성을 엿볼 수 있다. 스니커와 하이힐의 조합이 옛날이 아닌 새로운 디자인 언어를 제시하면서, 새로운 구성을 통한 고르지 않은 신발을 발견할 수 있음을 보여준다. "