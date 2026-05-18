슈퍼 엘니뇨와 인도양 다이폴이 불러올 역대급 극한 폭염의 경고

슈퍼 엘니뇨와 양의 인도양 다이폴 현상 등 해양 온도 변화가 한반도에 미칠 영향과 제임스 한센 교수의 기후 민감도 경고를 통해 올해 여름 극한 기후 가능성을 심층 분석합니다.

올해 여름부터 한반도를 비롯한 지구촌 전역에 심상치 않은 기후 변화가 몰아칠 것이라는 우려가 깊어지고 있다. 연초부터 서울대학교 기후연구팀은 인공지능 기반의 기후 전망 모델을 통해 연말쯤 슈퍼 엘니뇨가 발생할 가능성을 강력하게 시사한 바 있다.

슈퍼 엘니뇨란 적도 부근의 동태평양 해수면 온도가 평상시보다 2도 이상 높게 유지되는 현상을 의미하며 이는 한반도에 극심한 더위를 몰고 오는 핵심 원인 중 하나로 꼽힌다. 세계기상기구 역시 4월에 올해 중반 강한 엘니뇨가 발생할 가능성을 공식적으로 발표하며 전 세계적인 경고등을 켰다. 엘니뇨나 라니냐 같은 현상은 단순히 특정 지역의 수온 변화에 그치지 않고 지구 전체의 기후 시스템을 지배하는 해수 온도의 균형을 깨뜨린다. 바다는 대기보다 열용량이 무려 1000배나 크기 때문에 해양의 온도 분포는 육상의 기온과 강수량에 결정적인 영향을 미친다.

결국 바다의 상태가 육지의 날씨를 지배한다는 원리에 따라 올해 여름과 그 이후의 기후는 해양 상황에 따라 결정될 가능성이 매우 높다. 이미 봄철부터 이상고온 현상이 나타나며 불길한 조짐이 보였다. 기상청 발표에 따르면 올해 4월 기온은 기상 관측망이 정비된 1973년 이후 세 번째로 높았으며 특히 4월 19일 서울의 최고기온은 29.4도까지 치솟아 역대 1위를 기록했다. 5월 중순에도 기온이 30도에 육박하는 현상은 이러한 추세의 연장선에 있다고 볼 수 있다. 이러한 이상고온의 원인으로 지목된 것이 바로 북대서양 진동의 양의 위상 현상이다.

북대서양 진동은 북극권의 아이슬란드 저기압과 남쪽의 버뮤다 고기압 사이의 기압 차이가 변하는 현상을 말하는데 올해 4월에는 저기압은 더 낮아지고 고기압은 더 높아지는 양의 상태가 지속되었다. 이로 인해 상층 편서풍 파동이 뱀처럼 크게 굽이치며 사행하는 현상이 발생했고 한반도 주변에서는 고기압성 순환이 강화되어 맑고 건조한 날이 많아지며 남쪽의 고온 공기가 쉽게 유입될 수 있는 환경이 조성되었다. 이는 멀리 떨어진 지역의 기상 변화가 다른 지역에 영향을 주는 원격 상관의 대표적인 사례라 할 수 있다. 더욱 우려스러운 점은 기후학계의 권위자인 제임스 한센 교수가 경고하는 극한 기후의 가능성이다.

그는 기존의 기후 모델들이 온실가스 농도 증가에 따른 지구 온도 상승 효과인 기후 민감도를 실제보다 너무 낮게 잡고 있다고 지적한다. 한센 교수의 주장에 따르면 대기 중 온실가스 농도는 갈수록 빠르게 증가하고 있으며 이에 따른 지구 평균 온도 상승 폭 역시 기존 모델의 예측보다 훨씬 가파르게 나타나고 있다. 통계적으로 평균 온도가 상승하면 단순히 전체적으로 따뜻해지는 것이 아니라 극한 고온의 강도와 발생 일수가 급격히 증가하게 된다. 이는 곧 파괴적인 폭염 피해의 증가를 의미하며 국지적으로는 기록적인 폭우와 극심한 가뭄이 동시에 나타나는 모순적인 극한 기후의 빈도가 높아짐을 뜻한다.

단순한 기온 상승을 넘어 생존을 위협하는 기상 재해의 시대가 도래하고 있다는 경고이다. 여기에 더해 인도양의 해수 온도 변화인 인도양 다이폴 현상이 변수로 작용하고 있다. 일본기상협회는 장마 종료 후 더위 상황이 급변할 위험성을 경고하며 슈퍼 엘니뇨 외에도 또 다른 해양 열 환경 변동에 주목했다. 특히 양의 인도양 다이폴 상태 즉 서인도양은 온도가 높고 동인도양은 낮아지는 현상이 나타날 가능성이 제기되었다.

평상시에는 동쪽이 고온이고 서쪽이 저온인 구조지만 이것이 반전될 경우 인도양 동쪽에서 하강 기류가 발달하고 그 영향으로 중국 화남 지방 해상에서 상승 기류가 발달하게 된다. 이 상승 기류의 일부가 동아시아로 이동해 하강하면서 한국과 일본 등에 지독한 폭염과 늦더위를 만들어내는 통로 역할을 한다. 과거 1994년의 기록적인 불볕더위가 바로 이러한 메커니즘에 의해 발생했다는 분석이 지배적이다. 1994년은 2018년과 더불어 역대 최악의 폭염을 기록한 해였으며 특히 가을까지 이어지는 늦더위가 매우 심각했다. 물론 이러한 전망들이 모두 현실화될지는 아직 불확실한 면이 있다.

해양과 기상은 수시로 급변하며 예측 모델마다 수온 편차 전망이 크게 다르기 때문이다. 하지만 고도화된 수치 모델과 관측 자료가 가리키는 개연성이 충분하다는 점에서 우리는 이를 단순한 예측으로 치부해서는 안 된다. 앞으로 남반구에서 적도로 부는 남동무역풍의 강도 변화와 인도네시아 인근 해역의 수온 변화를 면밀히 관찰해야 하는 이유가 여기에 있다. 정부와 관계 기관은 불확실성을 핑계로 관망하기보다 최악의 시나리오를 가정한 선제적 대응책을 마련해야 한다.

이상 기후로 인한 피해는 단순히 기상 재해에 그치지 않고 농업 생산량 감소, 에너지 수요 폭증, 보건 위기 등 사회 전반의 시스템에 막대한 영향을 미치기 때문이다. 기후 위기는 이제 먼 미래의 이야기가 아니라 당장 이번 여름 우리가 마주해야 할 현실적인 위협으로 다가와 있다





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