슈퍼 마리오 갤럭시, 29일 국내 개봉… 익숙함과 새로움의 조화

영화 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’가 29일 국내 개봉합니다. 다양한 슈퍼 마리오 게임 세계관을 담아낸 블록버스터 영화로, 북미에서는 개봉 3주차에 올해 최고의 글로벌 흥행작으로 올라섰습니다.

영화 ‘ 슈퍼 마리오 갤럭시 ’가 29일 국내 개봉을 앞두고 있습니다. 이 영화는 악당에게 납치된 공주를 구출하는 전형적인 서사를 따르면서도, 그동안 발매된 다양한 ‘ 슈퍼 마리오 ’ 게임들의 세계관을 다채롭게 녹여내어 팬들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대됩니다.

영화 속에서 등장인물들은 우주를 유영하며 흥미진진한 모험을 펼쳐나갑니다. 특히, ‘슈퍼 마리오’ 세계관 속 은하계 ‘갤럭시’의 수호자인 ‘로젤리나’와 아기별 ‘치코’들의 이야기가 중심을 이루며, 악당 ‘쿠파 주니어’에 의해 납치된 로젤리나를 구하기 위한 마리오와 동료들의 여정을 그리고 있습니다. 영화는 ‘슈퍼 마리오’가 주는 익숙한 재미에 새로운 이야기를 덧붙여 흥미로운 세계관을 구축했습니다. 악당이 공주를 납치하고, 주인공이 공주를 구출한다는 뻔한 플롯에 수많은 변주를 더하여 신선함을 선사합니다.

이미 북미에서는 개봉 첫 주말에 1억 3090만 달러(약 1980억원)의 수익을 올렸으며, 개봉 3주차에는 북미와 유럽을 합쳐 7억 5070만 달러(약 1조 1032억원)의 수익을 기록하며 올해 최고의 글로벌 흥행작으로 떠올랐습니다. 고전 게임부터 최근작까지, 수많은 ‘슈퍼 마리오’ 게임을 영화로 집약해낸 점이 영화의 큰 매력입니다. 2007년 닌텐도 Wii 전용 타이틀로 발매된 동명의 게임을 기반으로, 전작의 버섯왕국 이야기, 그리고 최근 흥행한 ‘마리오 오디세이’와 ‘슈퍼마리오 원더’ 등에서 선보였던 세계관도 함께 담아냈습니다.

게임에서 사용되었던 익숙한 효과음과 최근작의 다양한 캐릭터들을 통해 팬들에게 향수를 불러일으키는 장면들이 가득합니다. 연출을 맡은 아론 호바스, 마이클 젤레닉 감독은 영화 곳곳에 ‘이스터 에그’를 숨겨 놓아 팬들의 재미를 더했습니다. 마리오 캐릭터가 처음 등장한 게임 ‘동키콩’(1981)을 재현한 장면이나, 1985년 ‘슈퍼마리오’ 첫 발매 당시의 8bit 그래픽 등은 팬들에게 특별한 즐거움을 선사합니다. 슈퍼마리오 세계관에 속하지 않는 캐릭터들의 카메오 등장도 반가움을 더합니다.

‘달리기’가 기본인 슈퍼 마리오인 만큼 빠른 속도감의 액션과 픽셀과 3D를 오가는 연출, 화려한 그래픽은 보는 재미를 높입니다. 크리스 프랫, 안야 테일러 조이, 잭 블랙 등 화려한 성우진의 연기도 몰입감을 더합니다. 또한, 로젤리나와 피치의 관계성, 쿠파와 쿠파 주니어의 부자 관계 등 원작 게임에서는 볼 수 없었던 새로운 이야기도 담겨 있습니다. 다만, 수많은 내용이 빠르게 전개되다 보니 맥락이 부족하게 느껴지는 부분도 있습니다





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