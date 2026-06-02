쉬엄쉬엄 한강 3종 축제, 5일부터 7일까지 뚝섬·잠실 한강공원서 개최

수영·자전거·달리기 3종목을 초·중·상급 코스로 나눠 누구나 즐길 수 있는 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제가 올 여름에도 뚝섬·잠실 한강공원에서 펼쳐진다. 다양한 체험 프로그램과 안전 관리 시스템이 함께한다.

지난해 열린 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제가 큰 호응을 얻으며 65만 명이 넘는 방문객을 맞이한 뒤, 서울시 는 5일부터 7일까지 광진구 뚝섬한강공원과 송파구 잠실한강공원 일대에서 이번 해도 같은 형태의 축제를 개최한다는 소식을 전했다.

이번 행사는 2024년부터 매년 진행되는 프로그램으로, 수영·자전거·달리기 세 가지 종목을 중심으로 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 각 종목은 참가자의 체력과 숙련도에 따라 초급·중급·상급 코스로 나뉘어, 초급자는 300미터 수영·10킬로미터 자전거·5킬로미터 달리기, 중급자는 500미터 수영·15킬로미터 자전거·7킬로미터 달리기, 상급자는 1킬로미터 수영·20킬로미터 자전거·10킬로미터 달리기를 목표로 한다. 모든 코스는 충분히 안전하게 설계되었으며, 수영 코스의 수질은 사전에 보건환경연구원의 검사를 통과해 경기 규칙 기준에 부합한다는 확인을 받았다.

자전거 코스에는 따릉이가 배치돼 개인 자전거가 없어도 참여가 가능하고, 안전모는 3000원에 대여할 수 있으나 수량이 제한적이어서 사전 예약이 권장된다. 참가자는 경기 당일 신분증을 지참하고, 초·중급 코스는 뚝섬한강공원, 상급 코스는 잠실한강공원에 설치된 종합 안내 부스에서 본인 확인 절차를 거쳐야 한다. 예약이 없을 경우 현장에서 신청이 가능하지만, 정원이 초과되면 참여가 어려울 수 있다





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