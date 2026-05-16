숲에서 나누는 공존의 온기, 어느 교사가 기록한 사랑과 치유의 시간

20년 넘게 교육 현장에서 아이들과 함께하며 울고 웃었던 한 교사가 숲속 인형극과 시를 통해 학생, 학부모와 교감하며 깨달은 진정한 교육의 가치와 사랑에 관한 에세이입니다.

지난 20여 년이라는 긴 시간 동안 학교라는 공간과 다양한 교육 현장에서 활동하며, 필자는 수없이 많은 눈물을 흘려왔습니다. 그 눈물은 때로는 깊은 슬픔이었고, 때로는 벅찬 감동이었으며, 때로는 함께 나누는 공감의 언어였습니다.

죽음의 문턱에서 겨우 돌아온 아이, 부모님의 부재나 가정폭력으로 인해 몸과 마음에 깊은 멍이 든 채 파르르 떨고 있던 어린 영혼들을 마주했을 때, 저는 그들의 작고 여린 몸을 감싸 안으며 함께 울었습니다. 난치병으로 인해 너무나 빨리 하늘나라로 떠나보낸 제자를 가슴에 묻었을 때는 눈 밑의 핏줄이 터질 정도로 오열하기도 했습니다. 그 눈물은 단순히 슬픔의 표현이 아니라, 아이가 겪었을 고통과 슬픔이 조금이라도 덜어지기를 바라는 간절한 염원이자 사랑의 표현이었습니다. 하지만 교육자의 삶에는 슬픈 눈물만 있었던 것은 아닙니다.

늘 수업 시간에 엎드려 잠만 자던 아이가 어느 날 허리를 곧게 세우고 눈을 반짝이며 수업에 집중하기 시작했을 때, 게임 중독의 늪에서 허덕이던 아이가 삶의 새로운 목표를 찾아내어 빛나는 눈빛을 되찾았을 때, 그리고 백혈병이라는 거대한 시련을 이겨내고 완치되어 당당히 대학생이 된 제자의 모습을 보았을 때, 저는 뛸 듯한 기쁨과 감격의 눈물을 흘렸습니다. 성인이 된 제자가 남자친구를 데리고 찾아왔을 때, 마치 사위를 맞이하는 마음으로 버선발로 뛰어나가 밥상을 차려주며 느꼈던 그 충만함은 그 어떤 물질적인 보상보다도 값진 교사로서의 보람이었습니다.

최근의 교육 현장은 안타깝게도 과거보다 훨씬 더 삭막해진 느낌입니다. 교사와 학생, 그리고 학부모 사이의 갈등이 깊어지면서 서로를 신뢰하기보다는 경계하는 분위기가 팽배해졌습니다. 특히 스승의 날을 앞두고 학생들이 준비한 작은 케이크 한 조각조차 먹어서는 안 된다는 교육청의 지침을 접했을 때, 저는 큰 상실감을 느꼈습니다. 물질적인 선물을 바라는 마음은 추호도 없었지만, 이러한 행정적 지침들이 오히려 교육 공동체 구성원들 사이의 정서적 거리를 넓히고 서로를 갈라놓는 벽이 되는 것 같아 마음이 무거웠습니다.

이러한 삭막함을 극복하고 다시금 따뜻한 관계를 회복하기 위해, 저는 학교 안팎에서 교사와 학생, 학부모 모두가 함께 어우러질 수 있는 다양한 교육 프로그램을 기획해 왔습니다. 그 일환으로 올해 4월부터는 아이들과 함께하는 숲 수업에 학부모님들의 참여를 제안했습니다. 거대한 자연의 품인 숲속에서는 우리 모두가 배움을 갈구하는 학생이자, 순수한 마음을 가진 어린아이가 될 수 있다고 믿었기 때문입니다. 5월 가정의 달을 맞아 특별히 초대하고 싶었던 분은 어린이 노래와 인형극을 만드시는 배이화 선생님이었습니다.

최근 음악 인형극을 제작하셨다는 소식을 접하고, 이것이 제가 지향하는 숲 수업의 결에 매우 잘 맞는다고 판단하여 학부모님들과 함께하는 시간을 마련했습니다. 많은 어머님께서 직장에서 조퇴까지 하며 달려오셨고, 아이들과 함께 인형극에 완전히 몰입하는 모습을 보며 가슴 벅찬 감동을 느꼈습니다. 이번에 관람한 '숲속의 집'이라는 인형극은 청설모와 딱따구리, 소쩍새라는 세 동물을 통해 공존의 가치를 전달하는 이야기였습니다. 산불과 무분별한 개발로 인해 보금자리를 잃은 청설모와 소쩍새가 숲속의 건축가인 딱따구리가 만들어준 나무 구멍 속에 함께 둥지를 트는 과정은 깊은 울림을 주었습니다.

약육강식과 적자생존이라는 냉혹한 법칙이 지배할 것 같은 야생의 숲에서도, 서로에게 기대어 살아가는 동물들의 모습은 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해 주는 듯했습니다. 인형극 감상 후에는 정현종 시인의 '비스듬히'라는 시를 함께 읽으며, 서로의 몸을 기대어 지탱하는 신체 활동을 진행했습니다. 생명은 결코 홀로 설 수 없으며, 누군가에게 기대어 있을 때 비로소 온전해진다는 시의 구절처럼, 엄마와 아이들이 서로를 비스듬히 받쳐주며 터뜨리는 웃음소리가 숲속 가득히 울려 퍼졌습니다.

서로의 손을 맞잡고 온기를 나누며 하나로 이어진 마음속에 평화가 흐르는 것을 느꼈을 때, 교육의 본질은 결국 정서적 유대와 사랑에 있음을 다시 한번 깨달았습니다. 수업이 끝난 후, 1학년 은수가 수줍게 건넨 카네이션 편지 속의 '저의 선생님이 되어 주셔서 감사합니다'라는 문구와 학부모님들의 진심 어린 격려의 말들은 그동안의 모든 피로를 한순간에 씻어내 주었습니다. 이런 벅찬 감동이 채 가시기도 전에, 17년 전 제가 처음 발령받았던 학교에서 만났던 제자로부터 반가운 메시지가 도착했습니다.

현재 오스트리아에서 숲과 생태를 연구하는 석사 과정 중에 있다는 그 제자는, 힘들고 지칠 때마다 제가 해주었던 따뜻한 말들과 긍정적인 마음가짐을 떠올리며 버텼다고 말해주었습니다. 전화를 통해 안부를 나누며 여름에 한국에 들어오면 함께 갈비찜을 먹고 숲을 거닐기로 약속하는 내내, 너무나 훌륭하게 성장해준 제자가 대견하여 웃음과 눈물이 교차했습니다. 이번 스승의 날을 보내며 저는 교사라는 이름으로 살아온 지난 세월과 제가 만난 수많은 아이와의 인연에 깊은 감사를 느꼈습니다.

문정희 시인의 '찔레꽃'이라는 시 구절처럼, 사랑하는 동안 울었던 날들이 많았고 아픔이 출렁거려 말을 잃었던 순간들도 있었습니다. 하지만 이제는 그 아픔조차 예쁜 가시로 매달고, 초록이 흐르는 이 계절에 무성한 사랑으로 서 있고 싶다는 소망을 품게 됩니다. 제가 흘렸던 수많은 눈물이 아이들의 마음속에서 꽃을 피우는 비가 되었기를 바라며, 앞으로도 저는 아이들의 곁에서 함께 울고 웃으며 사랑의 길을 걷는 교육자로 남고 싶습니다





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숲교육 사제지간 공감과치유 공존 정서적교감

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