숭유억불의 시대 속에서 찬란하게 피어난 왕실의 원찰, 양주 회암사지의 역사와 가치

조선 시대 유교 중심의 억불 정책 속에서도 왕실의 전폭적인 지원을 받으며 한국 불교의 정점을 찍었던 양주 회암사지의 흥망성쇠와 유네스코 세계유산 등재를 향한 여정을 조명합니다.

매년 5월이면 거리마다 형형색색의 연등이 밝혀지며 부처님의 자비와 깨달음을 기리는 부처님오신날이 돌아옵니다. 불교는 삼국시대 고구려, 백제, 신라가 각각 중국을 통해 받아들인 이후, 단순한 종교적 믿음을 넘어 국가의 통치 이념이자 백성들의 정신적 통합을 이끄는 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다.

특히 신라의 원효대사는 깨달음의 가능성이 모든 이의 마음속에 있다는 대중화 사상을 전파하며 불교를 민초들의 삶 속으로 깊숙이 침투시켰습니다. 이러한 흐름은 고려시대에 이르러 불교가 국교로 자리 잡으며 절정에 달했고, 국가적 위기 때마다 초조대장경과 팔만대장경을 조성하며 나라의 안녕을 기원하는 정신적 지주가 되었습니다. 하지만 고려 말기에 이르러 일부 사찰과 승려들이 과도한 권력과 재산을 축적하며 부패하기 시작했고, 이는 결국 새로운 국가 이념인 성리학의 등장과 함께 조선의 숭유억불 정책으로 이어지게 되었습니다.

조선 왕조는 제도적으로 사찰의 토지와 노비를 환수하고 종파를 강제로 통합하는 등 강력한 불교 억제 정책을 펼쳤습니다. 하지만 이러한 공식적인 탄압 속에서도 신앙으로서의 불교는 끈질긴 생명력을 유지했습니다. 그 대표적인 사례가 바로 경기도 양주에 위치한 회암사지입니다. 고려 말 우왕 4년 나옹선사가 중창하며 규모를 갖추기 시작한 회암사는 조선 중기까지 약 200년 동안 왕실의 각별한 후원을 받으며 성장한 국찰이자 원찰이었습니다.

목은 이색은 그의 저서 천보산회암사수조기에서 회암사의 장엄함이 동방에서 최고라고 극찬했으며, 인도 승려 지공 또한 이곳의 입지가 천축국의 나란타사와 같다며 찬사를 보냈습니다. 회암사는 일반적인 사찰과는 달리 경사진 지형을 활용해 9개 단지를 계단식으로 조성한 독특한 구조를 가졌으며, 보광전과 설법전 같은 주요 불전은 물론 정치적 기능을 수행하는 정청과 방장 공간까지 갖추고 있었습니다. 특히 궁궐에서나 제한적으로 사용되었던 최고급 건축 자재인 청기와가 대량으로 출토된 점은 회암사가 단순한 절이 아니라 왕실의 권위가 직접 투영된 공간이었음을 방증합니다.

회암사의 번영은 조선 초기의 복합적인 정치 상황과 맞물려 있습니다. 태조 이성계는 왕위를 물려준 후 이곳에서 수도 생활을 했으며, 세종대왕 역시 겉으로는 억불 정책을 유지하면서도 내부적으로는 회암사의 중수를 묵인하거나 지원했습니다. 특히 효령대군은 1434년 회암사 중수를 주도하며 그 위상을 높이는 데 결정적인 역할을 했고, 이는 정통 1년이라는 명문이 새겨진 기와 유물을 통해 역사적으로 입증되었습니다. 이후 문정왕후 시대에 이르러 회암사는 마지막 전성기를 맞이합니다.

문정왕후는 아들 명종의 건강과 장수를 위해 네 가지 부처를 상징하는 불상을 각각 100점씩 제작하는 대규모 불사를 단행했으며, 신분을 초월해 누구나 참여할 수 있는 무차대회를 계획하며 불교를 다시 국가 질서 안으로 끌어들이려 시도했습니다. 이는 성균관 유생들의 거센 반발과 상소로 이어졌지만, 왕실 가족들에게 불교는 내면의 고통을 치유하고 조상의 명복을 비는 유일한 안식처였기에 그 유대는 쉽게 끊어지지 않았습니다. 그러나 영원할 것 같던 회암사의 영광은 강력한 후원자였던 문정왕후의 사후 급격히 쇠퇴했습니다.

성리학적 질서를 공고히 하려는 유생들의 탄압과 방화가 이어졌고, 결국 1595년 선조실록에는 회암사가 불에 타 옛터만 남았다는 기록이 남게 되었습니다. 한동안 폐허로 방치되었던 회암사지는 1997년 본격적인 발굴 조사가 시작되면서 다시 세상의 빛을 보게 되었습니다. 발굴 과정에서 출토된 청동금탁과 왕실 관청의 이름이 적힌 그릇, 광주 관요의 백자들은 이곳이 고려 말과 조선 초 국가 권력과 불교가 만났던 핵심 공간이었음을 증명했습니다.

현재 회암사지는 그 역사적 가치와 동아시아 선종 사원의 전형을 보여준다는 점을 인정받아 유네스코 세계유산 등재를 추진하고 있습니다. 2012년 개관한 회암사지박물관에서는 복원된 대가람 모형과 360도 다면 실감 영상을 통해 당시의 화려했던 문화예술을 체험할 수 있습니다. 회암사지는 숭유억불이라는 단순한 이분법적 논리를 넘어, 이념과 신앙이 어떻게 공존하고 갈등하며 역사를 만들어왔는지를 보여주는 소중한 문화유산입니다





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