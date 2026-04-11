숨겨진 관광 명소, 봄을 맞아 특별 개방! ‘2026 여행가는 달’ 캠페인

봄을 맞이하여 그동안 닫혀있던 숨겨진 관광 명소들이 특별 개방을 시작합니다. ‘2026 여행가는 달’ 캠페인을 통해 한정 개방 관광지, 신규 개장지, 지역 특화 관광지 등 다채로운 명소들이 공개되었습니다. 야간 개방, 역사 체험, 힐링 트레킹, 봄꽃 여행 등 특별한 경험을 제공하는 이번 캠페인을 통해 잊지 못할 봄 여행을 계획해보세요.

따스한 봄 기운이 완연해지면서 그동안 문을 닫았던 전국의 숨겨진 관광 명소들이 여행객들을 맞이할 준비를 마쳤습니다. 특히, 두 달 동안만 특별 개방 하는 한정 개방지부터 올해 처음 문을 여는 신규 개장지, 그리고 지역 특색을 살린 특화 명소까지 다채로운 관광지들이 여행객들의 발길을 기다리고 있습니다. 문화체육관광부와 한국관광공사는 5월 31일까지 ‘2026 여행가는 달 ’ 캠페인 을 통해 이러한 숨겨진 보석 같은 관광지들을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이 캠페인 은 평소에는 접근하기 어려웠던 특별한 장소들을 특별히 개방하여 여행의 즐거움을 더하고, 새로운 경험을 원하는 여행객들에게 매력적인 선택지를 제공합니다. 숨겨진 관광지 들을 발굴하고 널리 알림으로써 국내 여행 활성화에도 기여할 것으로 기대됩니다.\‘2026 여행가는 달 ’ 캠페인 을 통해 공개된 주요 관광지들을 살펴보면, 먼저 ‘한정 개방 관광지’가 눈에 띕니다.

이곳들은 평소에는 일반인에게 공개되지 않다가 캠페인 기간 동안 특별한 기회를 통해 문을 엽니다. 조선시대 대표 정원인 전북 남원의 명승 33호 광한루원은 야간 특별 개방을 통해 아름다운 밤 풍경을 선사할 예정입니다. 수원수목원 또한 5월 한 달 동안 야간 개방을 실시하여 도심 속 야경과 수목원의 조화로운 풍경을 감상할 수 있도록 합니다. 더불어 일월수목원과 영흥수목원 두 곳이 동시에 문을 열어 자연과 문화를 함께 즐길 수 있는 복합문화공간으로서의 매력을 뽐낼 것입니다. 이러한 한정 개방 관광지들은 평범한 일상에서 벗어나 특별한 경험을 원하는 여행객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것입니다.\새롭게 문을 여는 ‘신규 개장지’들도 여행객들의 기대를 모으고 있습니다. 강원 평창의 평창치유의숲에 조성된 평창치유센터는 명상 체험을 제공하는 복합 문화 휴양 공간으로, 정신적인 힐링을 원하는 방문객들에게 최적의 장소가 될 것입니다. 또한, 목재문화체험장은 목공 체험을 통해 창의적인 활동을 즐길 수 있는 공간으로, 가족 단위 여행객들에게 특별한 경험을 제공할 것입니다. 전북 정읍에서는 동학농민혁명의 역사와 국가유산을 미디어아트로 풀어낸 복합전시공간 ‘1894달하루’와 조선시대 대장금의 삶을 엿볼 수 있는 ‘장금이파크’가 나란히 개장하여 역사 여행을 좋아하는 사람들의 발길을 사로잡을 것입니다. 경북 김천에는 김천 캐릭터 ‘오삼이’와 함께 보물을 찾는 야간관광 랜드마크 ‘오삼아지트’가 새롭게 문을 열어, 밤에도 즐거운 관광 경험을 제공할 것입니다. 마지막으로, ‘지역 특화 관광지’ 역시 놓칠 수 없는 매력을 지니고 있습니다. 강원 철원의 한탄강 주상절리길은 주상절리 협곡을 따라 조성된 잔도를 걸으며 아름다운 풍경을 감상할 수 있는 트레킹 명소입니다. 전남 해남의 달마고도는 힐링 걷기 행사가 개최되는 명품 트레킹 코스로, 자연 속에서 심신의 안정을 취할 수 있습니다. 경기 화성의 서해랑 제부도 해상케이블카는 서해 갯벌과 낙조를 감상할 수 있는 국내 최장 해상케이블카로, 봄철 아름다운 노을을 만끽할 수 있는 명소로 각광받고 있습니다. 국립백두대간수목원은 아시아 최대 규모의 산림생물자원 보전 수목원으로, 다양한 식물들을 만날 수 있는 특별한 경험을 제공합니다. 국립한국자생식물원에서는 계절별로 피어나는 아름다운 우리 꽃과 희귀 식물들을 감상할 수 있습니다. 봄꽃 여행을 원하는 여행객들을 위해 전남 강진의 금곡사 벚꽃길과 충남 공주의 김종서 역사테마공원도 추천할 만합니다. 금곡사 벚꽃길은 벚꽃 흩날리는 아름다운 풍경 속에서 힐링할 수 있는 장소이며, 김종서 역사테마공원은 역사 체험과 함께 봄나들이를 즐길 수 있는 곳입니다





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숨겨진 관광지 여행가는 달 특별 개방 봄 여행 캠페인

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